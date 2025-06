CEP 2025 : 51 231 candidats ont composé ce 5 juin au Gabon

Les épreuves écrites du Certificat d’études primaires (CEP) se sont tenues ce jeudi 5 juin sur l’ensemble du territoire gabonais. Selon l’Agence gabonaise de presse, 51 231 élèves ont été recensés dans les différents centres d’examen, pour ce qui constitue l’étape finale de l’examen entamé le 29 avril dernier avec les épreuves pratiques.

De l’ENSET à Sibang 3, en passant par l’école publique d’Ozangué, les candidats ont planché sur les disciplines clés : Mathématiques, Français et Étude du Milieu. À Omboué, la ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a effectué une tournée d’inspection et d’encouragement, saluant l’implication des enseignants et encadreurs.

Cette session du CEP ouvre officiellement la période des examens nationaux. Les élèves du secondaire entreront en lice dès le mardi 10 juin avec le BEPC. Les résultats du CEP sont quant à eux attendus pour le 14 juin, date qui scellera l’entrée en classe de 6e pour les admis.