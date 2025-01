Port-Gentil : Plus de 200 militaires gabonais mobilisés pour une collecte de sang du CNTS

Dans la capitale gabonaise, la solidarité a pris un visage militaire. Ce jeudi 17 janvier, plus de 200 militaires gabonais de la région militaire terrestre centre ont participé à une campagne de sensibilisation et de collecte de sang organisée par le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) en collaboration avec la Fédération des organisations de la société civile de l’Ogooué-Maritime (FOSCOM). Leur mission : renforcer les réserves de produits sanguins indispensables pour les urgences médicales et les besoins chroniques.

Les infrastructures militaires ont été mises à disposition pour faciliter cette opération, accueillant ainsi les troupes du 8ᵉ bataillon d’infanterie, particulièrement engagées dans cette initiative. Le directeur général du CNTS, Jean Rémy Ossibadjouo, a salué cet effort collectif et remis une carte d’ambassadeur du don de sang au commandant de la région militaire, le colonel Régis Urbain Sendze. Photo de famille « L’armée gabonaise est notre premier groupe constitué. Ils ont 10 % de cette collecte destinée à la prise en charge des éléments sous leur commandement », a-t-il précisé. Alors que les besoins en sang augmentent de manière significative au Gabon, notamment pour les groupes sanguins rares comme le groupe O, cette mobilisation militaire arrive à point nommé. Une seconde campagne est d’ores et déjà envisagée, cette fois ouverte à d’autres corps militaires. « C’est pour cette fidélité et cet honneur envers la patrie que nous nous sommes engagés dans cette pratique du don de sang », a affirmé le colonel Régis Urbain Sendze, commandant de la région militaire terrestre centre. En participant activement à cette initiative, les forces armées de Port-Gentil démontrent une fois de plus leur rôle crucial dans la solidarité nationale, contribuant ainsi à sauver des vies.