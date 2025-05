Ve République : Législatives, sénatoriales, locales, CESEC... les dates dévoilées par Oligui Nguema

À peine investi président de la République, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema a dévoilé, dans son discours d’investiture, un calendrier électoral précis devant permettre l’installation complète des institutions de la Ve République. Ce chronogramme, qui s’étale de septembre à décembre 2025, marque l’ultime phase de la transition entamée après la chute du régime d’Ali Bongo, le 30 août 2023. Il vise à remettre le pays sur les rails de la normalité institutionnelle, conformément aux engagements pris par les autorités de transition.

Le retour d’un parlement élu

La première étape de ce processus sera l’élection des députés. Le double scrutin législatif couplé aux locales (municipales et départementales) se tiendra en deux tours, les 27 septembre et 11 octobre prochains. Ces élections marquent le retour des citoyens aux urnes pour désigner leurs représentants à l’Assemblée nationale dans le cadre constitutionnel renouvelé. L’installation de la chambre basse du Parlement est prévue pour le 4 novembre, ouvrant ainsi une nouvelle législature sous l’égide de la Ve République.

Le discours d’investiture

Dans la foulée, le processus électoral se poursuivra avec la mise en place du Sénat. Les sénateurs seront élus les 8 et 29 novembre, selon le même principe de scrutin en deux tours. Leur installation est annoncée pour le 15 décembre. Une fois ces deux chambres en place, le pouvoir législatif gabonais retrouvera l’intégralité de ses prérogatives dans un cadre institutionnel modernisé.

CESEC et cour constitutionnelle

Le président Oligui Nguema a également annoncé l’installation du conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) pour le 1er décembre. Cet organe consultatif, souvent marginalisé dans le fonctionnement des institutions précédentes, devrait jouer un rôle accru dans la nouvelle architecture républicaine.

Enfin, les juges de la cour constitutionnelle, garants de la légalité des processus électoraux et de la conformité des lois, prêteront serment le 23 décembre, achevant ainsi la reconstruction de l’ossature institutionnelle du pays.

Une Ve République en marche

« L’issue de ce processus marquera la fin de l’organisation des institutions constitutionnelles de la Ve République en terre gabonaise » , a déclaré le chef de l’État dans un ton grave, ajoutant que ce calendrier permettra « l’équilibre des pouvoirs, la stabilité institutionnelle et le retour à une vie démocratique apaisée » .

Ce chronogramme, à la fois ambitieux et serré, représente un véritable test logistique et politique. La Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER) sera chargée d’assurer l’organisation technique de ces scrutins successifs. L’exécutif s’est engagé à garantir un climat de transparence et de sécurité pendant tout le processus.