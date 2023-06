Une délégation de l’Université Afro-américaine de l’Afrique centrale en séjour au Gabon

Se dirige-t-on vers une collaboration entre les institutions de références au Gabon et l’Université Afro-américaine de l’Afrique centrale basée en Guinée Équatoriale ? C’est la question qu’on peut bien se poser après le séjour à Libreville d’une délégation de cette institution dirigée par son recteur le professeur Paulo Speller, qui a rencontré les responsables de l’Université Omar Bongo (UOB), de l’Université internationale de Libreville (UIL), de l’Université des sciences de la santé (USS), ainsi que les dirigeants de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG).

Cette visite de 3 jours a débuté le 19 juin pour s’achever ce jeudi 22 jui, selon l’agenda de la délégation équato-guinéenne. Après avoir rencontré les autorités rectorales des universités susmentionnées, le Pr Paulo Speller a échangé avec la directrice générale de l’ANBG Sandra Flore Mambari Pinze épouse Abessolo. Il s’est agi pour les deux parties de partager leurs expériences en matière de gestion et d’attribution des bourses.

Une autre vue de la visite à l’USS

L’ambition des responsables de l’AUCA est claire : développer des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur et de recherche basés en Afrique, en général, en particulier du Gabon. Cette coopération permettra, par sa nature et son intensité, à établir des partenariats renforcés. Dans la foulée, les représentants de l’AUCA se sont ensuite rendus à l’Université internationale de Libreville où un accueil chaleureux leur a aussi été réservé.

L’avant-dernière étape de cette série de visite a été l’Université des sciences de la santé (USS) à Owendo. Le professeur Marielle Bouyou-Akotet vice-recteur chargée de la recherche de la coopération et des relations internationales à l’USS, a expliqué que « le moment est bien choisi pour initier des coopérations internationales en ce qui concerne la formation, la recherche et la formation pratique de la santé et aux métiers de médecine au Gabon ».

Avant d’ajouter : « C’est une opportunité pour renforcer la collaboration entre le Gabon et la Guinée Équatoriale ». Le Gabon est le premier pays de la sous-région d’Afrique centrale à avoir reçu la visite des responsables de l’AUCA. « Cette visite au sein de l’USS vise à établir un rapport avec cette université à cause de son expérience, sa position internationale en Afrique centrale et sur le continent africain et avec les rapports très importants que l’USS a avec les Universités françaises », a expliqué le Pr Paulo Speller qui souhaite en outre que l’université dont il a la charge puisse bénéficier de cette expérience de l’USS qui va au-delà de 50 ans déjà.

L’Université Afro-américaine de l’Afrique centrale a été construite par l’État équato-guinéen. Elle est l’une des plus modernes de la sous-région. Selon le Pr Véronique Solange Okome Bekale fondatrice de l’Institut culturel hispano lusophone qui a favorisé l’arrivée de cette délégation au Gabon : « Des conventions vont se faire. Une visite de la délégation gabonaise à l’AUCA en Guinée Équatoriale a même été évoquée lors des différents échanges avec les responsables d’universités gabonaises et les représentants de l’Université Afro-américaine d’Afrique centrale ».

La visite au sein de cet institut supérieur a constitué la dernière étape du séjour de la délégation de l’AUCA au Gabon.