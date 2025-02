Une ambulance venue secourir des gendarmes gabonais accidentés finit elle aussi hors piste

Ce qui devait être une simple mission de secours s’est transformé en une série d’accidents inquiétants à Malinga (Ngounié, sud du Gabon) vendredi dernier, mettant en lumière l’état des routes et la fiabilité des véhicules d’urgence. Le 21 février, in véhicule de gendarmerie en service s’est renversé sur l’axe Mbigou-Malinga, et l’ambulance envoyée pour secourir les blessés a, à son tour, quitté la route, compliquant davantage la situation. Plus de peur que de mal dira-t-on.

Tout a commencé lorsque des gendarmes de la brigade de Malinga, en retour de mission, ont perdu le contrôle de leur véhicule dans un virage serré, à 25 km du village de Mbomo. Après plusieurs tonneaux, le fourgon a terminé sa course dans un ravin. Bilan : une entorse au genou pour le commandant de brigade et une fracture à la jambe pour le chef de regroupement, indique ce mercredi l’Union. Une évacuation en urgence vers l’hôpital de Bongolo à Lébamba a été décidée. Mais le convoi de secours n’est jamais arrivé à destination. L’ambulance flambant neuve, transportant les deux gendarmes blessés, a subi un nouvel accident à 15 km de Malinga. Si les circonstances exactes restent floues, un problème technique est évoqué. Fort heureusement, les passagers sont sortis indemnes de cet incident, et un autre véhicule a été dépêché pour les acheminer vers l’hôpital militaire du PK9 à Libreville ou celui de Bongolo, selon la gravité des cas. Ce double accident en cascade suscite des interrogations sur l’état des routes dans la province et la fiabilité des véhicules d’urgence. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces événements qui auraient pu tourner au drame.