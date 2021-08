Un défilé à huis clos de 50 minutes pour célébrer les 61 ans d’Indépendance du Gabon

La pandémie de coronavirus continue d’affecter les célébrations officielles au Gabon malgré le nombre relativement très bas de cas Covid-19. La fête d’Indépendance célébrée mardi à Libreville et à huis clos à la Présidence gabonaise n’aura pas échappé à cette fatalité. Pour la seconde année consécutive, la parade militaire a été édulcorée pour s’adapter au huis clos imposé par les autorités gabonaises. Une fête nationale très loin de son élan festif d’antan et populaire que l’on connaissait avant la Covid-19 et les ennuis de santé d’Ali Bongo.

Il fallait appartenir à la sphère très sélect de l’administration et des institutions gabonaises pour assister à la traditionnelle parade militaire des festivités officielles de l’Indépendance du Gabon, hier à Libreville. Un choix assumé depuis 2020 par les autorités qui célèbrent depuis deux ans cette fête nationale à huis clos, loin du public en raison de la pandémie de coronavirus. Ali Bongo et son ministre de la Défense arrivant à la tribune officielle de ces festivités Organisée sur le parvis du palais du Bord de mer, aussi appelé Palais rénovation, c’est un Ali Bongo, son épouse, le ministre de la Défense et des convives triés sur le volet qui ont une nouvelle fois assisté à cette cérémonie officielle qui a perdu toute sa superbe. Un défilé militaire de 50 minutes attendait les convives et une retransmission en direct sur les chaines nationales pour le grand public. De quoi signer la victoire du Covid-19 sur la vie de la République. En somme une cérémonie présidentielle d’une heure de plus pour cette fête nationale célébrée pourtant dans le strict respect des gestes barrières. Notons que même les convives présidentiels étaient eux aussi assujettis à la présentation d’un test Covid négatif de moins de 72h ou de la preuve de leur vaccination. On est jamais trop prudent avec la Covid-19 !