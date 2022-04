Transports publics : les employés de Trans’Urb privés de salaire depuis déjà deux mois !

Rien ne va plus entre la direction de l’entreprise publique de transports publics Trans’Urb et ses employés. Et pour cause, depuis le mois de février, ils ne perçoivent plus leur salaire. Une situation qui s’est de nouveau cristallisée avec le récent communiqué de l’entreprise à l’endroit des employés concernant le paiement des salaires du mois de mars.

« Il est porté à l’ensemble du personnel que pour des raisons indépendantes de notre volonté, les salaires du mois de mars ne seront payés aux dates habituelles », a précisé le directeur administratif et du personnel de Trans’Urb, Jean Marie Mounguengui. Un communiqué qui montre les difficultés de l’entreprise publique pourtant soutenue par des subventions de l’Etat.

L’entreprise emploie 500 personnes qui assurent le transport gratuit des populations du Grand Libreville. Ce qui potentiellement 500 familles contraintes de vivre avec des salaires réglés au compte-gouttes quant ils ne sont tout simplement retardés.