Transport maritime : Encore une hausse des prix des billets entre Port-Gentil et Libreville

35 000 à 42 000 FCFA en classe économique pour un adulte, 30 000 à 35 000 FCFA pour un enfant dans la même loge, ce sont là les nouvelles augmentations de prix de billets entre Port-Gentil-Libreville et vice-versa à compter de ce vendredi. L’annonce de ces hausses a été faite hier par les entreprises maritimes qui dénoncent une augmentation du prix du litre de carburant.

Il sera désormais très difficile pour certaines familles de se déplacer en bateau entre les deux capitales politique et économique du Gabon. Et pour cause, les entreprises maritimes ont décidé de l’augmentation du prix des billets. Une annonce qui a été faite ce jeudi 31 août notamment par l’entreprise Navire à Grandes Vitesses (NGV). « Suite à l’augmentation de nos charges notamment au prix du carburant, nous sommes dans l’obligation d’augmenter le prix de nos billets à 42 000 FCFA pour un billet adulte, et à 35.000 FCFA pour un billet enfant », précise la direction de NGV.

Une énième augmentation des tarifs

Une nouvelle majoration qui fait véritablement grincer des dents et couler beaucoup d’encre et de salive auprès de la population qui estime être laissée-pour-compte. « À côté de cette augmentation du prix de billet, il y a un vol organisé qui plane sur la situation. Ces compagnies ont exigé des conditions. En achetant un billet, on ne peut plus le modifier, le partager ou encore le vendre. Si tu rates ton voyage, aucun remboursement ne se fait ou ils ne te programme même plus pour une seconde navigation. C’est donc à leur bénéfice », dénonce Man Daryl Mamboundou du Copil Citoyen.

Pour se dédouaner, NGV fait savoir tout simplement que c’est à cause de la hausse du prix du litre de carburant. Or, ces mêmes motifs ils les avaient soutenu il y a quelques mois en arrière, lors de la pandémie à coronavirus. En outre, le patron de l’entreprise maritime Logimar241 qui envisage lui aussi faire appliquer cette décision de son voisin de NGV, dénonce cependant plusieurs manquements qui ont conduit à cette hausse.

Les autorités de tutelle appelées à la rescousse

« Le prix du carburant est allé d’augmentation en augmentation. Nous sommes passés de 450 francs à 605 FCFA, puis de 865 francs et maintenant à 1 095 francs le litre. Mais jusqu’ici nous n’avons pas augmenté nos tarifs », a-t-il ajouté. Ces partenaires économiques qui auraient envoyé des correspondances au ministère de tutelle, auraient selon eux, voulu tout simplement une réponse favorable à leurs nombreuses requêtes.

« Cela a conduit à l’augmentation des pièces de rechange donc les produits finis. L’impact sur notre trésorerie est considérable. Pour la survie de notre compagnie nous avons dû ajuster les prix afin de pouvoir supporter les charges », laisse entendre Franck un des responsables d’une des deux entreprises précitées.