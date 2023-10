Transition au Gabon : La désignation des membres de l’Assemblée et du Sénat désormais imminente !

C’est ce qui ressort d’un compte rendu de la visite officielle du président de la transition Brice Oligui Nguema ce mercredi en Centrafrique. Faisant le point de la transition au président centrafricain, le communiqué de la présidence gabonaise y relatif, affirme que la nomination des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat de transition serait désormais imminente. Des parlementaires entièrement désignés par le président de la transition.

Alors que l’on s’attendait à leur nomination à l’issue de la désignation le 11 septembre des résidents et vices-présidents de ces deux chambres parlementaires, le CTRI continue de prendre son temps. Un temps de reflexion qui serait arrivé à terme vu que l’annonce des 70 députés et 50 sénateurs nommés devrait être faite dans les prochaines heures.

« Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema est venu faire au Professeur Faustin Archange Touadera le point sur les avancées de la Transition au Gabon au nombre desquelles la nomination imminente des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat de la Transition en vue d’engager au plus vite le dialogue social avec toutes les couches de la population », précise le communiqué présidentiel parvenu hier à la rédaction d’Info241.

Rappelons qu’outre la présidentielle annulée par les militaires du CTRI, devrait avoir lieu le renouvellement de l’Assemblée nationale et des maires lors du triple scrutin du 26 août. Après la désignation des présidents de ces deux chambres, les noms des députés et sénateurs de transition sont vivement attendus pour connaitre l’ossature réelle de cette transition qui dure déjà depuis plus de 36 jours sans contre-pouvoirs.