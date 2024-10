Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Gabon, Thierry Mouyouma, a accordé ce lundi un entretien à nos confrères de l’AGP, après la victoire décisive de son équipe mardi dernier face au Lesotho lors du match retour des qualifications pour la CAN 2025. Cette victoire à l’extérieur, cruciale pour la suite du parcours, a permis aux Panthères de se maintenir à la seconde place du groupe B dans la course à la qualification après un match nul frustrant à Franceville.

Mouyouma s’est montré satisfait de la performance de ses joueurs, soulignant l’importance de cette victoire : « Nous savions qu’il était impératif de gagner chez eux après avoir perdu deux points à domicile. Les joueurs étaient déterminés à ramener les trois points pour avancer sereinement vers la qualification ». Il a également salué l’état d’esprit de ses joueurs, qui ont su faire preuve de concentration et de résilience dans une rencontre marquée par des conditions météorologiques difficiles.

La joie de l’équipe le 15 octobre dernier après la victoire libératrice contre le Lesotho

Concernant les ajustements tactiques opérés durant le match, le sélectionneur a expliqué avoir anticipé les défis liés au vent fort : « Nous avons adapté notre stratégie lors de la reconnaissance du terrain. L’objectif était de marquer durant notre temps fort et d’avoir la possession pour fatiguer l’adversaire ». Les entrées en jeu de Jim Allevinah et Junior Effaghe ont été décisives, permettant au Gabon de percer la défense adverse : « En deuxième période, le Lesotho a joué très haut, et nos changements nous ont permis de retrouver de la profondeur ».

Alors que le Gabon se prépare à affronter le Maroc en novembre, Mouyouma est bien conscient de l’enjeu. Malgré une avance au classement, il reste prudent : « Nous ne sommes pas encore qualifiés. Nous devons bien négocier le match contre le Maroc, une équipe en confiance qui a gagné ses quatre matchs ». Toutefois, le retour attendu de Pierre-Emerick Aubameyang et la dynamique positive générée par la victoire contre le Lesotho offrent des perspectives optimistes.

« Nous avons récupéré de la confiance, et cela nous permettra d’optimiser nos chances à domicile », a-t-il indiqué. Le Gabon vise la victoire contre le Maroc, tout en gardant un œil sur les autres résultats de la poule, notamment un éventuel match nul entre le Lesotho et la République Centrafricaine, qui pourrait aussi assurer la qualification.