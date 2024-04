Tension à Ovan : Les agents municipaux réclament la tête de leur délégué spécial « malveillant »

Une tension palpable secoue la commune d’Ovan, dans le département de la M’voung (Ogooué-Ivindo, nord-est du Gabon), alors que les agents municipaux ont exprimé leur mécontentement lors d’une manifestation ce mardi. Leur principale revendication : le départ immédiat du délégué spécial en charge de la commune, Armand Nkwelle Angoué.

Les agents municipaux ont dressé une liste de griefs à l’encontre de leur responsable, dénonçant son comportement jugé « malveillant ». Parmi les accusations, on retrouve des propos injurieux envers le personnel, des menaces de licenciement, le blocage des salaires pour le mois de mars, ainsi que des conditions de travail dégradantes en violation du code du travail.

La banderole des agents municipaux en colère

Dans un procès-verbal de réunion, les agents ont déclaré avoir officiellement annoncé un préavis de grève et ont décidé de ne pas travailler tant que les problèmes ne seront pas résolus par les autorités compétentes. Toutefois, ils se sont engagés à maintenir un service minimum. Interrogé par l’AGP, le préfet du département de la M’voung, Pachelli Ngawin Mboulou, a confirmé que des pourparlers étaient en cours pour apaiser la situation au sein de l’institution municipale.

Cette crise survient alors que le délégué spécial participe au dialogue national en cours dans la capitale gabonaise. Cette situation met en lumière les tensions internes au sein de la commune d’Ovan et souligne l’importance d’une résolution rapide et équitable pour préserver la stabilité et le bon fonctionnement des services municipaux.