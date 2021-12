Tchibanga : Un quadragénaire abuse d’une gamine de 15 ans pour un morceau de pain

L’appétit pédophile des gabonais est plus que sans limite, les jeunes adolescents étant les proies de prédilection des nombreux prédateurs sexuels qui peuplent le pays. C’est le triste sort qu’a subi une nouvelle fois une adolescente de 15 ans au quartier Moukenga dans la commune de Tchibanga sud du Gabon). Appâtée par un morceau de pain proposé par son bourreau, la jeune fille sera violée par un quadragénaire, Kevin Igor Koumba, qui croyait s’en tirer à bon compte.

Le Gabon serait-il devenu le pays des prédateurs pédophiles à l’appétit vorace ? Un nouveau violeur pédophile, Kevin Igor Koumba, médite depuis la semaine dernière sur sa libido criminelle à la prison centrale de Tchibanga. Et pour cause, l’homme aurait abusé d’une jeune fille de 15 ans non sans avoir utilisé un brillant subterfuge pour l’attirer dans ses griffes pour pouvoir passer à l’acte.

Selon les faits rapportés ce mardi par nos confrères de l’Union, les faits seraient produits en plein après-midi, autour de 13h. La victime qui vit avec sa mère se rendait à l’église quand elle est interpellée par son futur bourreau. Maçon de profession, Kevin Igor Koumba se trouvait sur un chantier de réfection d’une maison. Après avoir proposé un sandwich à l’haricot à la gamine, il enverra son aide maçon qui était également son fils en orbite pour pouvoir rester seule avec sa victime.

Profitant également de l’absence des propriétaires des lieux, le prédateur sexuel entrainera la gamine dans une pièce aménagée qui disposait d’un lit. C’est là qu’il abusera de force sa victime. Après avoir assouvi sa libido, le violeur présumé intimera l’ordre à la gamine de ne rien révéler sur ce lourd secret à quiconque. Ce sera sans compter sur des sœurs de l’église qui finiront par faire cracher le morceau à la jeune fille, visiblement blessée dans son âme.

Le pot aux roses découvert, c’est le père de la victime qui ouvrira la riposte judiciaire contre ce violeur pédophile en obtenant un certificat médical. Avec la preuve de la défloration récente de la victime, la justice gabonaise n’aura pas eu grand mal à confondre Kevin Igor Koumba sur son acte criminel. Il sera immédiatement placé sous mandat de dépôt à la prison de Tchibanga où il aura tout le temps de méditer sur son crime avant son procès.