Soudan : le bilan des fortes pluies s’alourdit à 53 morts, aggravant la crise humanitaire

Le bilan des victimes des fortes pluies qui ont frappé de nombreux États du Soudan s’est alourdi à 53 morts, a annoncé samedi le ministère soudanais de la Santé. Ces intempéries, qui ravagent régulièrement le pays entre juin et octobre, ont provoqué d’importants dégâts matériels, touchant des milliers de familles à travers le pays.

Selon un communiqué de la salle d’urgence d’automne du ministère, plus de 9 700 familles ont été affectées par les inondations. Parmi les dégâts matériels recensés, plus de 2 000 maisons se sont totalement effondrées et plus de 4 000 autres ont subi des dommages partiels. En plus de ces pertes, le ministère a également signalé une augmentation des cas de diarrhée aqueuse aiguë, avec 25 nouveaux cas enregistrés vendredi, portant le total à 192 dans trois États.

Les inondations annuelles au Soudan causent régulièrement des catastrophes humanitaires. Au cours des trois dernières années, les fortes pluies ont causé la mort de centaines de personnes et détruit d’immenses étendues de terres agricoles, exacerbant la crise humanitaire et économique du pays.