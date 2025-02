Contre le tabagisme et l’alcoolisme : Michel Ongoundou Loundah à la rencontre des élèves

Dans le cadre des journées de sensibilisation sur les dangers du tabagisme et de l’alcoolisme, l’ONG Agir pour le Gabon a mené, ce jeudi 20 février, une campagne éducative auprès des élèves de 5ᵉ année de l’école bilingue La Pépinière des Champions, située dans la commune d’Akanda. Michel Ongoundou Loundah, vice-président de l’organisation, a conduit cette session d’échanges destinée à éveiller les consciences dès le plus jeune âge sur les conséquences de ces fléaux.

Tel un enseignant, il a capté l’attention des élèves en leur exposant, de manière simple et imagée, les dangers liés à la consommation d’alcool et de cigarettes. « La cigarette contient plusieurs substances chimiques, dont la nicotine et le goudron. Non seulement elle est nocive pour le fumeur, mais elle l’est aussi pour les non-fumeurs exposés à la fumée », a-t-il expliqué aux enfants, les exhortant à ne jamais céder à ces habitudes destructrices.

Photo de famille

Se posant lui-même en exemple, il a affirmé avec fierté : « Moi qui vous parle, je n’ai jamais fumé ni bu d’alcool ». Engagé depuis plus de 15 ans dans la lutte contre ces fléaux, Michel Ongoundou Loundah a insisté sur l’importance d’une éducation préventive dès l’enfance. Les responsables de l’établissement ont salué cette initiative et souhaité qu’elle devienne récurrente.

Conscient des chiffres alarmants du tabagisme et de l’alcoolisme au Gabon – où le pays figure au 7ᵉ rang continental pour la consommation d’alcool et où la prévalence du tabagisme, bien que faible, progresse – le vice-président d’Agir pour le Gabon a promis de poursuivre ces rencontres afin de renforcer la sensibilisation au sein du milieu scolaire.