Sénégal : La campagne de vaccination contre la Covid-19 atteint des sommets records

Un chiffre record de 37 978 personnes vaccinées a été établi au Sénégal, jeudi, par le bulletin du ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), présentant les statistiques du mercredi. Le bulletin de la veille faisait état de 20 050 personnes vaccinées. « Le pays a atteint un chiffre record de 37 978 personnes vaccinées pour un total de 714 318 depuis le début de la campagne de vaccination fin février », a indiqué le bulletin du MSAS de jeudi.

La campagne de vaccination contre la Covid-19 s’est en effet accélérée ces derniers jours au Sénégal du fait de l’explosion des cas de contamination avec la 3ème vague qui secoue le pays depuis des semaines. « On assiste à une prise de conscience des populations sur l’importance du vaccin. C’est ce qui explique le rush constaté ces derniers. La sévérité du variant Delta qui fait des ravages dans le pays est sans doute à l’origine de cette prise de conscience soudaine », s’est réjoui Mbaye Thiam, chef du district de santé de Rufisque.

Après une rareté de vaccins constatée dans les centres de vaccination, pas moins de 600 mille doses ont été réceptionnées entre le 20 et le 25 juillet. Il s’agit de 332 118 doses du vaccin Sinopharm et 288 000 doses de Johnson & Johnson. Des vaccinodromes ont été implantés dans plusieurs points de Dakar, région la plus touchée avec 3/4 des cas enregistrés depuis le début de la pandémie.

A Rufisque, un des cinq départements de la région, c’est la pergola de la mairie qui a été aménagée pour la vaccination. « L’affluence au niveau du centre de santé est telle qu’il fallait trouver un espace plus spacieux et éviter tout risque de contact entre les malades internés au centre de santé et les personnes qui viennent se faire vacciner », a confié Ibrahima Gassama, superviseur du site.

Le médecin chef du centre de santé de la localité avait fait état, lundi, d’une hausse vertigineuse des cas d’infection à la Covid-19 ces derniers jours. « Les cas ont été multipliés presque par 15 lors de cette 3ème vague », avait affirmé Mbaye Thiam lors du lancement de la vaccination avec le vaccin Johnson & Johnson.

« 884 cas positifs ont été détectés à travers le pays lors des dernières 24 heures », a rapporté le bulletin quotidien, dénombrant aussi 11 nouveaux décès. Les notes du MSAS évoquent un taux de positivité de 27, 94 % sur les résultats du jour. Au total 60 170 personnes ont été infectées depuis le début de la pandémie en mars 2020. 1318 décès ont été enregistrés depuis lors.