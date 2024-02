Secondaire : Le Gabon à la recherche de 900 nouveaux enseignants de matières scientifiques

Le gouvernement gabonais, en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), a récemment annoncé un ambitieux plan de recrutement visant à combler le déficit en personnel enseignant dans les matières scientifiques. Ce programme s’étalera sur deux ans et vise à recruter directement 900 enseignants, répartis stratégiquement dans les disciplines des mathématiques, des sciences de la vie et de la terre (SVT) ainsi que des sciences physiques et chimiques.

L’initiative répond à une nécessité cruciale de renforcer le secteur éducatif, en particulier dans les domaines des sciences, où le manque d’enseignants qualifiés a été longuement décrié. Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large d’améliorer la qualité de l’éducation au Gabon et de doter les lycées et collèges du pays des ressources humaines nécessaires pour former les futures générations.

Une vue d’un établissement secondaire de la capitale gabonaise

La décision d’ouvrir cet appel à candidatures à tous les citoyens gabonais jouissant de leurs droits civils et politiques témoigne de la volonté du gouvernement de promouvoir l’égalité des chances et de donner à chaque talent local l’opportunité de contribuer au développement éducatif du pays. Laurent Mouity-Mabika, secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, a souligné que « toute personne de nationalité gabonaise jouissant de ses droits civils et politiques est autorisée à participer à l’appel à candidatures. »

Les critères de sélection sont rigoureux, avec l’exigence d’une Licence, d’un Master ou d’un diplôme équivalent dans l’une des trois spécialités spécifiées. Les postulants doivent également démontrer une bonne moralité, attestée par les autorités compétentes. De plus, l’âge des candidats est limité à 30 ans au maximum à la date de dépôt du dossier, ce qui s’aligne sur la volonté de favoriser une jeunesse dynamique et qualifiée dans le secteur éducatif.

Les dossiers de candidature devront être déposés au plus tard le 29 février 2024, marquant ainsi le début d’un processus de sélection qui permettra d’identifier les candidats les plus qualifiés et motivés pour occuper ces postes cruciaux dans l’enseignement des sciences.

Le gouvernement gabonais a clairement exprimé son engagement envers l’amélioration du système éducatif et son désir de combler les lacunes existantes. Cette collaboration avec l’Unesco souligne l’importance accordée aux sciences dans le développement global du pays et offre une opportunité unique aux enseignants potentiels de contribuer à l’édification d’une société plus éduquée et compétente sur le plan scientifique. En investissant dans l’éducation, le Gabon trace la voie vers un avenir plus prometteur, où les sciences joueront un rôle clé dans la croissance et le progrès.