Refusant de payer la bourse à tous, le gouvernement gabonais change les modalités d’attribution

Ceux qui s’attendaient à un retour de la bourse pour tous aux élèves du secondaire vont devoir déchanter. Les autorités de la transition ont annoncé jeudi que, malgré ce retour annoncé tambours battants par le président de la transition, la moyenne d’obtention, autrefois fixée à 10/20, a été relevée à 12/20 au premier cycle et à 11/20 au second. Une décision qui fait déjà grincer des dents dans l’opinion.

Et une mauvaise nouvelle de plus pour les élèves gabonais ! Lors de la cérémonie de présentation des vœux ce 4 janvier au palais présidentiel, la ministre de l’Éducation nationale a annoncé la couleur : le changement des modalités d’obtention de la bourse au secondaire ayant obtenu la moyenne. Plutôt que de créer une véritable bourse d’excellence et d’en relever le montant, les autorités de la transition ont préféré faire du neuf avec du vieux.

Un visuel gouvernemental y relatif

Partisane de la suppression de la bourse scolaire sous le régime d’Ali Bongo, la ministre de l’Éducation nationale Camelia Ntoutoume Leclercq qui a été maintenue par le CTRI, a de nouveau enfoncé le clou hier en annonçant une réévaluation de la moyenne des futurs boursiers. « Une commission tripartite mise en place par le gouvernement a fixé à 12/20 la moyenne nécessaire pour l’obtention de cette allocation au 1er cycle. Pour le second cycle, ce sera 11/20 pour ce format de bourse dite d’excellence », a-t-elle annoncé dans son discours de vœux au couple présidentiel.

Ce vendredi, la ministre de l’Education a détaillé sur Facebook l’origine de cette mesure. Suivant la décision prise le 4 septembre 2023 par le président de la transition « portant rétablissement du paiement de l’allocation d’Etudes dans l’enseignement secondaire, une Commission tripartite composée des Ministères en charge de l’Education Nationale, des Comptes Publics et de l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG) avait été mise en place pour examiner les modalités pratiques du paiement de ladite allocation dont l’un des objectifs est de prôner l’Excellence en cette période de transition qui vise elle même la restauration des valeurs ».

Ainsi en ont décidé le gouvernement de la transition dirigé par le général Brice Oligui Nguema. Le plus surprenant dans cette réforme est que non seulement le montant de cette bourse restera bloqué à 24 000 FCFA, mais cette bourse fait son retour sous le vocable de bourse d’excellence. Une manière habile de ne pas l’octroyer aux nombreux élèves qui avaient cru en cette annonce présidentielle, qui devront désormais revoir à la hausse leur moyenne pour espérer toucher une somme modique qui du reste, n’a jamais été réévalué à la hausse depuis sa mise en place dans les années 60.