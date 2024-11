Referendum : la Cour constitutionnelle réduit de 0,16% le oui et booste le taux de participation

La Cour constitutionnelle de la transition du Gabon a proclamé vendredi après-midi, les résultats définitifs du référendum constitutionnel du 16 novembre, apportant des corrections significatives aux chiffres annoncés initialement par le ministère de l’Intérieur. La victoire du « oui » est confirmée à 91,64 %, mais légèrement revue à la baisse (-0,16 point, 35 091 voix), tandis que le taux de participation a été réévalué à 54,18 %, en hausse de 0,75 point par rapport aux chiffres provisoires. Le "non" récupère à l’inverse les 0,16% retranchés au "oui" malgré près de 15 000 électeurs supprimés du collège électoral par la cour.

Selon la Cour, 853 166 électeurs étaient inscrits, contre 868 115 annoncés initialement, soit une réduction de 14 949 inscrits. Le nombre de votants a également diminué, passant de 463 066 à 462 166 (-900). Ces corrections ont conduit à une révision du nombre de suffrages exprimés, qui passe de 451 473 à 416 382, une baisse de 35 091 voix.

Participation en hausse

Malgré cette réduction du nombre de votants, le taux de participation global a augmenté en raison du recalcul des inscrits, atteignant 54,18 % contre 53,43 % dans les résultats préliminaires. Ce réajustement semble refléter une meilleure prise en compte de la participation dans certaines provinces, notamment à l’étranger et dans des zones comme l’Ogooué-Ivindo et l’Ogooué-Lolo, où des écarts significatifs ont été observés.

Les résultats définitifs de la cour

La révision des suffrages exprimés n’a que peu modifié les pourcentages finaux. Le « oui » recueille 91,64 %, contre 91,80 % dans les résultats provisoires, tandis que le « non » passe de 8,20 % à 8,36 %. Ces ajustements demeurent marginales et ne remettent pas en cause la large adhésion au projet de Constitution proposé par les autorités de la transition.

Rectifications par province

Certaines provinces ont vu leurs résultats corrigés. À l’Ogooué-Ivindo, le nombre de votants a augmenté de 3 784, tandis que l’Ogooué-Lolo a enregistré une hausse de 4 005. À l’étranger, le nombre de suffrages exprimés a été considérablement révisé, passant de 2 759 à 4 738, soit une augmentation de 1 979 voix. Ces changements ont influé sur les chiffres nationaux, renforçant légèrement le poids des provinces périphériques.

La Cour a justifié ces ajustements par l’examen minutieux des procès-verbaux et la rectification d’erreurs matérielles. Aucune contestation n’a été enregistrée dans le délai imparti, consolidant ainsi la crédibilité du processus.

Variations globales

Indicateurs Provisoire (Intérieur) Définitif (Cour) Écart Inscrits 868 115 853 166 -14 949 Votants 463 066 462 166 -900 Participation (%) 53,43 54,18 +0,75 Suffrages exprimés 451 473 416 382 -35 091 Oui (%) 91,80 91,64 -0,16 Non (%) 8,20 8,36 +0,16

1. Résultats globaux

Source Inscrits Votants Taux de participation (%) Suffrages exprimés Oui (%) Non (%) Ministère de l’Intérieur 868 115 463 066 53,43 451 473 91,80 8,20 Cour constitutionnelle 853 166 462 166 54,18 416 382 91,64 8,36 Écart -14 949 -900 +0,75 -35 091 -0,16 +0,16

2. Résultats par province : Taux de « oui » et de « non »

Province Oui (%) Ministère Oui (%) Cour Non (%) Ministère Non (%) Cour Estuaire 85,35 83,50 14,65 16,50 Haut-Ogooué 96,47 96,40 3,61 3,60 Moyen-Ogooué 93,45 93,46 6,54 6,54 Ngounié 95,62 95,62 4,36 4,38 Nyanga 97,09 97,09 2,91 2,91 Ogooué-Ivindo 95,58 94,70 4,42 5,30 Ogooué-Lolo 95,28 95,26 4,72 4,74 Ogooué-Maritime 83,72 83,72 16,28 16,28 Woleu-Ntem 98,25 98,24 1,76 1,76 Etranger 61,60 61,06 38,94 38,94

3. Suffrages exprimés et ajustements

Province Suffrages exprimés Ministère Suffrages exprimés Cour Écart Estuaire 111 124 111 124 0 Haut-Ogooué 86 294 86 357 +63 Moyen-Ogooué 23 896 23 895 -1 Ngounié 23 453 23 483 +30 Nyanga 21 979 21 979 0 Ogooué-Ivindo 25 215 25 622 +407 Ogooué-Lolo 24 923 24 928 +5 Ogooué-Maritime 28 125 28 125 0 Woleu-Ntem 66 122 66 129 +7 Etranger 2 759 4 738 +1 979

4. Participation par province