RDC : Au moins 6 morts dans un accident ferroviaire dans le sud-est du pays

Un nouveau déraillement d’un train de marchandises de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo (SNCC) a fait six morts, dimanche soir, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, ont indiqué les autorités. L’accident s’est produit vers 18h30 sur l’axe Lubudi-Buyofwe dans la province du Lualaba.

Il s’agit d’une locomotive remorquant 8 wagons en partance de la province du Lualaba en direction de la région du Kasaï (Centre). “Le bilan provisoire fait état de 6 morts, 2 wagons couchés, 2 autres penchés, 3 wagons déraillés”, a déclaré le ministère des Transports dans un communiqué.

Le ministre de Transport et Voies de communication, Chérubin Okende, a affirmé avoir instruit la direction générale de la SNCC "de faire diligence pour apporter le secours aux victimes” et annoncé la mise en place d’une “commission d’enquête indépendante pour élucider les vraies causes de ces accidents répétitifs sur cet axe".

Sur le même axe ferroviaire, un accident avait fait 75 morts et plus de 100 blessés mi-mars dernier. Souvent non entretenu, les chemins de fer congolais datent de l’époque coloniale, tout comme les locomotives.