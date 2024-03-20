Quels sont les 100 délégués spéciaux du Gabon nommés par Brice Oligui Nguema
Interrompu depuis le 16 février, c’est finalement ce mardi 19 mars au soir, que le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a bouclé les nominations des délégations communales et départementales des provinces de l’Ogooué-Lolo, de l’Ogooué-Maritime et du Woleu-Ntem. Pour rappel, l’ensemble de ces délégations sont également appelées à participer au Dialogue national dès le 2 avril prochain.
En prélude du Dialogue national inclusif d’avril, le CTRI a enfin dévoilé hiersoir la totalité des délégations des 3 provinces où certaines circonscriptions étaient dépourvues de représentants. Ainsi, depuis le début de la transition, 52 délégations communales et 48 départementales ont été désignées sur l’ensemble des 9 provinces. Ces autorités locales de transition feront partie des 580 personnalités triées sur le volet qui prendront activement part à ces travaux.
La rédaction d’Info241 vous livre ainsi la totalité de ces 100 délégations spéciales désignées par décret du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces nominations ont été finalisées entre le 2 février et le 19 mars.
Province de l’Estuaire
|COLLECTIVITE LOCALE
|FONCTION
|NOMS ET PRENOMS
|
COMMUNE DE LIBREVILLE
|Délégué Spécial
|Gl Jude Ibrahim RAPOTCHOMBO
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Joseph Landry MAVOUNGOU NDONG BITEGHE
|2èmeDélégué Spécial Adjoint
|Eliane Frida MINDOUNGANI
|3èmeDélégué Spécial Adjoint
|Lucienne OGOUWALANGA
|4èmeDélégué Spécial Adjoint
|Brice OBAME
|
Mairie du 1 er
Arrondissement
|Délégué Spécial
|Viviane GASSITA
|Délégué Spécial Adjoint
|Jean-Claude MOMBO
|
Mairie du 2 ème
Arrondissement
|Délégué Spécial
|Colonel Léon NDONG NTOUTOUME
|Délégué Spécial Adjoint
|Max EYI
|
Mairie du 3 ème
Arrondissement
|Délégué Spécial
|Jocelyne MAKITA
|Délégué Spécial Adjoint
|Colonel Guy-Claude NDONG EDOU
|Mairie du
|Délégué Spécial
|Jayson Axel AYENOUET
|4 ème Arrondissement
|Délégué Spécial Adjoint
|Rachel NOMBO épouse WONDA
|
Mairie du 5 ème
Arrondissement
|Délégué Spécial
|Arsène NKOGHE
|Délégué Spécial Adjoint
|Ismaëla Hermine MPIRA
|
Mairie du 6 ème Arrondissement
|Délégué Spécial
|Wilfrid ISSEMBI
|Délégué Spécial Adjoint
|Juvenal Roblex ONDO
|
COMMUNE D’OWENDO
|Délégué Spécial
|GL NOMBO Arnaud Sandri
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Pierre Daniel INDJENDJE NDALA
|2èmeDélégué Spécial Adjoint
|Abraham OTOUNGA
|3èmeDélégué Spécial Adjoint
|Antoinette de LONDON ATAYI MEPAS
|4èmeDélégué Spécial Adjoint
|Eric RANAUD
|
Mairie du 1 er
Arrondissement
|Délégué Spécial
|Olivier SAMBAYI
|Délégué Spécial Adjoint
|Jean Duhamel ETCHENDA
|
Mairie du 2 ème
Arrondissement
|Délégué Spécial
|Colonel Aimé NGORET
|Délégué Spécial Adjoint
|Wilfrid BONGOATSI
|
COMMUNE D’AKANDA
|Délégué Spécial
|Général Jean-Claude SIPAMIO- BERRE
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Chantal SINO
|2èmeDélégué Spécial Adjoint
|Victor NZE BIANG
|3èmeDélégué Spécial Adjoint
|Michel DELBRAH
|4èmeDélégué Spécial Adjoint
|Alain-Roger BIYEGHE
|Mairie du 1erARR
1 er Arrondissement
|Délégué Spécial
|Sergine NDONG
|Délégué Spécial Adjoint
|Lin SAUNIER MOMBO
|
Mairie du 2 ème Arrondissement
|Délégué Spécial
|Guy-Romain MOULOUNGUI
|Délégué Spécial Adjoint
|Clémenceau Junior OWANGA
|
COMMUNE DE NTOUM
|Délégué Spécial
|Général Samuel NTOUTOUME
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Marie-Louise OKANIVAMI
|2èmeDélégué Spécial Adjoint
|Jean-René NZAMBA
|3èmeDélégué Spécial Adjoint
|Marianne MOUGOULA
|4èmeDélégué Spécial Adjoint
|Eustache ZOGHO NTOUTOUME
|
Mairie du 1 er Arrondissement
|Délégué Spécial
|Sylvie ANDEME MAMFOUMBI
|Délégué Spécial Adjoint
|Colonel Ernest NKILI
|Mairie du 2 ème Arrondissement
|Délégué Spécial
|Elfox MBINA
|Délégué Spécial Adjoint
|Flavienne MATOUMBA MATOUMBA
|
Mairie du 3 ème Arrondissement
|Délégué Spécial
|Marc OBAME NTOUTOUME
|Délégué Spécial Adjoint
|Christine MOULANGA
|DEPARTEMEN T DU KOMO-
|Délégué Spécial en charge du
|
Julien EKO NDONG
|MONDAH (NTOUM)
|Conseil Départemental
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Albert OLONG NDONG
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Théophile MALO
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Alexandre NGUEMA MBA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Marie-Claire AZAME MEBIAME
|
COMMUNE DE KANGO
|Délégué Spécial
|Colonel MBADING MOMBO Prosper
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Constant Martial ENGONE
|
DEPARTEMEN T DU KOMO (KANGO)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Barnabé EKOH BEKALE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Alain Valery BUROBU-BU- BUSSAMBE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Michel POATY
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Adèle EFOUA MEYO
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
NZENGUE MOUELE
|
COMMUNE DE COCOBEACH
|Délégué Spécial
|Fidèle ONDO NZE
|Délégué Spécial Adjoint
|Rosine MAPEKEKO
|
DEPARTEMEN T DE LA NOYA (COCOBEACH)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Octave Starly NTOUTOUME NGUEMA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Roland Denis NGUEMA ESSONE
|
COMMUNE DE NDZOMOE
|
Délégué Spécial
|
Capitaine Symphorien MAGANGA KOUMBA
|Délégué Spécial Adjoint
|Désiré Martial NKOGHE
|
DEPARTEMENT DU KOMO- OCEAN (NDZOMOE)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Claude ATISSO
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Clarisse NYNGONE-EFFAME
|
COMMUNE DE NDZOMOE
|
Délégué Spécial
|
Capitaine Symphorien MAGANGA KOUMBA
|Délégué Spécial Adjoint
|Désiré Martial NKOGHE
|DEPARTEMEN T DU KOMO- OCEAN (NDZOMOE)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Claude ATISSO
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Clarisse NYNGONE-EFFAME
Province du Haut-Ogooué
|COLLECTIVITE LOCALE
|FONCTION
|NOMS ET PRENOMS
|
COMMUNE DE FRANCEVILLE
|
Délégué Spécial
|Monsieur Christian Dominique DJONGHO COGNOT
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Suzanne ADOLO
|2èmeDélégué Spécial Adjoint
|Jean-Paul LEDAGA
|3èmeDélégué Spécial Adjoint
|Léonce ABOURU NDJOGOTHA
|4èmeDélégué Spécial Adjoint
|Mavie Larosa ABOUNA
|Mairie du 1er Arrondissement
|Délégué Spécial
|Simplice KIKI
|Délégué Spécial Adjoint
|Jean-Clément OSSOUNGA
|Mairie du
2èmeArrondissement
|Délégué Spécial
|Berthe Zoé LENDOYE
|Délégué Spécial Adjoint
|Chabanel MBOU
|Mairie du
3èmeArrondissement
|Délégué Spécial
|Elodie FOUEFOUE épse SANDJOH
|Délégué Spécial Adjoint
|Marcel NGAND
|Mairie du
4èmeArrondissement
|Délégué Spécial
|Alphonse NGOSSANGA
|Délégué Spécial Adjoint
|Ahmed Loïc OVOUNA
|
DEPARTEMENT DE LA M’PASSA (FRANCEVILLE)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Philippe APOUBA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Général Jean MOUKANDA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Georgette ODJOGUI
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Jean-Michel MANGA
|
COMMUNE DE MOANDA
|Délégué Spécial
|Colonel Jean Freiri TSIENGORI
|1erDélégué Spécial adjoint
|Romaric Ulric Crespa NZENGUE
|2èmeDélégué Spécial adjoint
|Dieudonné NGOSSINGA
|3èmeDélégué Spécial adjoint
|Alexandre YAMBANGOYE
|4èmeDélégué Spécial adjoint
|Colonel Godwin de Paul MANGOUMBA
|Mairie du 1er Arrondissement
|Délégué Spécial
|Rigobert NDALA
|Délégué Spécial adjoint
|Chrislin MOUKOUNDJA
|Mairie du 2ème Arrondissement
|Délégué Spécial
|Virginie MBELE
|Délégué Spécial adjoint
|Dieudonné ABOUDOU
|COMMUNE DE MOUNANA
|Délégué Spécial
|Alban Clark DJOSSIMA
|Délégué Spécial Adjoint
|Marcel LENGOUANGANI
|
DEPARTEMENT DE LA LOBOMBI- LEYOU (MOANDA)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Général Gilbert LIKASSA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Ruffin KOUAMBA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
Départemental
|
Rudolphine NGARA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Basile LEPENGUE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Victorine MAGNABEGNITH
|COMMUNE DE BAKOUMBA
|Délégué Spécial
|Flavien LOUDY
|Délégué Spécial Adjoint
|Colonel Denis LEGNONGO
|
DEPARTEMENT DE LEKOKO (BAKOUMBA)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Aubin Janvier MABECKA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
Départemental
|
Valentine MOUPOUGHIDI
|
COMMUNE D’OKONDJA
|Délégué Spécial
|Marie Eliane MBELE
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Capitaine Ludovic LOUSSOU
|2èmeDélégué Spécial Adjoint
|Pierre OTOUNGA
|DEPARTEMENT DE LA SEBE-BRIKOLO
(OKONDJA)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Nadège Néné TINGALEME
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Schuster LOUMBANGOYE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Hermine OKOSSA
|COMMUNE DE BONGOVILLE
|Délégué Spécial
|Gilbert NKOMA
|Délégué Spécial Adjoint
|Hervé OMANDA
|
DEPARTEMENT DE LA DJOUORI-AGNILI (BONGOVILLE)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Jean Stanislas FOUNA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Gaston MADJOU
|COMMUNE DE NGOUONI
|Délégué Spécial
|Benjamin LEKAMBA
|Délégué Spécial Adjoint
|Ghusly ONDOUNDA
|
DEPARTEMENT DE LEKABI-LEWOLO (NGOUONI)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Sidoine ANGOUANDA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Saturnin AKOUANGA
|COMMUNE D’AKIENI
|Délégué Spécial
|Colonel Roger PITY
|Délégué Spécial Adjoint
|Marie Antoinette ONGALA
|
DEPARTEMENT DE LEKONI-LEKORI (AKIENI)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Polycarpe AYIBIGA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du ConseilDépartemental
|
Anicet ENGANGOYE
|COMMUNE DE LECONI
|Délégué Spécial
|Gabriel AMBAH
|Délégué Spécial Adjoint
|Arsène ONFOUYA
|
DEPARTEMENT DES PLATEAUX (LECONI)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Jean Félix MBIE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Fulbert OKOUOMI
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Norbert NGAMBIA
|COMMUNE DE BOUMANGO
|Délégué Spécial
|Colonel Michel SOUAGA
|Délégué Spécial Adjoint
|Zacharie BABINI
|
DEPARTEMENT DE L’OGOOUE LETILI (BOUMANGO)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Joachim MOUSSOUARI
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Guillaume NGANZI
|COMMUNE D’ABOUMI
|Délégué Spécial
|Jean Rigobert EBONGUI
|Délégué Spécial Adjoint
|Israël Dimitri MARAT
|
DEPARTEMENT DE BAYI-BRIKOLO (ABOUMI)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Yves Zacharie OKINDJA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Godefroy NGUIA
|COMMUNE D’ONGA
|Délégué Spécial
|Robinson MVONO
|Délégué Spécial Adjoint
|Euphrasie OMPAYI
|
DEPARTEMENT DE DJOUE (ONGA)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Ludovic NGOULOU
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Léana Francia LEYASSA ELINI
Province du Moyen-Ogooué
|COLLECTIVITE LOCALE
|FONCTION
|NOMS ET PRENOMS
|
COMMUNE DE LAMBARENE
|Délégué Spécial
|Gl Auguste BIBAYE ITANDAS
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Colonel Jean NDIMEZE
|2èmeDélégué Spécial
|Rachel AGYAZAGOU
|3èmeDélégué Spécial Adjoint
|Lionel ONOUVIET
|4èmeDélégué Spécial Adjoint
|Brun OKOUMA
|Mairie du 1er Arrondissement
|Délégué Spécial
|Général OGANDAGA BIMBIO
|Délégué Spécial Adjoint
|Yvon NGUEMA
|
Mairie du 2èmeArrondissement
|Délégué Spécial
|Général Edouard ABOULE BITEGHE
|Délégué Spécial Adjoint
|
Jean NDJIEMBI MAGANGA
|
DEPARTEMENT DE L’OGOOUE ET LACS (LAMBARENE)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Georges NGOMA BARANOW
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|Mireille SIMBOUWE NYAMBA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|Augustin NZOGHE
|
COMMUNE DE NDJOLE
|Délégué Spécial
|Barthelemy NTOTOME
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Louis-Georges ENGANGA
|2èmeDélégué Spécial Adjoint
|Edwige MAGNOUMATEMBE
|DEPARTEMENT DE L’ABANGA-BIGNE (NDJOLE)
|Président
|Joseph MBA EWOURE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|Briani SONDO
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|Jean-Pierre NYAMBA NZOKOU
Province de la Ngounié
|COLLECTIVITE LOCALE
|FONCTION
|NOMS ET PRENOMS
|COMMUNE DE MOUILA
|Délégué Spécial
|Gl Cyriaque MBADINGA
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Jean-Jacques LEKOUAKA
|2èmeDélégué Spécial Adjoint
|Jean-Paul BOUKA
|3èmeDélégué Spécial Adjoint
|Pascaline MAMBOUNDOU
|4èmeDélégué Spécial Adjoint
|Aurélie KEGHO
|Mairie du 1er Arrondissement
|Délégué Spécial
|Jérôme ASSIMET MOUTONGO
|Délégué Spécial Adjoint
|Stéphane Blaise MONDJO
|Mairie du 2 ème Arrondissement
|
Délégué Spécial
|Hyanice BIGOUAGOU DILOUSSA
|Délégué Spécial Adjoint
|Honorine BIGNOUMBA BOUSSOUGOU
|DEPARTEMENT DE LA DOUYA- ONOYE (MOUILA)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Michel OGOMBE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Luc MATEBA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|Marie-Sylvie BIVIGOU épse NYAMA LEMBOUNGOU
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
Départemental
|Raïssa Nadège MANIME épse ONGOTHA
|COMMUNE DE NDENDE
|Délégué Spécial
|Pierre NZAMBA MAGANGA
|Délégué Spécial adjoint
|Jocelyne KOUSSOU
|
DEPARTEMENT DE LA DOLA (NDENDE)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Rosette KOUMBA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Théodore MBINA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Marcel PENDY
|COMMUNE DE FOUGAMOU
|Délégué Spécial
|Joseph MOUTANDOU MBOUMBA
|Délégué Spécial Adjoint
|Rodolphe MBOUNDOU
|DEPARTEMENT DE TSAMBA- MAGOTSI (FOUGAMOU)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Colonel Jean-Guy PAMBOU
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Léa DIBOUNGA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Jean-Noël KEDI ONGODA
|COMMUNE DE MIMONGO
|Délégué Spécial
|Laurent IDIATA
|Délégué Spécial Adjoint
|Jeanne MOGOA
|DEPARTEMENT DE L’OGOULOU
|Délégué Spécial en charge du Conseil
Départemental
|Théophile EMBO NGONGA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Celestin MOUKOUANGUI
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Joël SACKO
|COMMUNE DE MBIGOU
|Délégué Spécial
|ACM MOULENGUI BISSIELOU
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Ferdinand MIKOLO
|2èmeDélégué Spécial Adjoint
|François MONDJO
|DEPARTEMENT DE LA BOUMI- LOUETSI
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Jean NZENGUE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Prisme Célestin LETCHIOMBEKA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Félix NZENGUE
|COMMUNE DE LEBAMBA
|Délégué Spécial
|Venance MOUDIOMBO
|Délégué Spécial Adjoint
|Julienne NZOUBA
|DEPARTEMENT DE LA LOUETSI- WANO (LEBAMBA)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Bernard MOUGNALA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Hysterine MOGOLA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Pauline NGUELE
|COMMUNE DE MALINGA
|Délégué Spécial
|YOUBI BATSOUAKA
|Délégué Spécial Adjoint
|Jean-Hilaire TANGA
|DEPARTEMENT DE LA LOUETSI BIBAKA (MALINGA)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Placide MATSIMA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Marcel BIPEKA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Mathieu MBIKA
|COMMUNE DE GUIETSOU
|Délégué Spécial
|Emile MANGADI
|Délégué Spécial Adjoint
|Eulalie TSOUKA
|DEPARTEMENT DE LA MOUGALABA (MOUGALABA)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Roger LAMOU
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Emery MBADINGA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
Départemental
|Gervais Stéphane MBADINGA
|COMMUNE DE MANDJI
|Délégué Spécial
|Benoit Jaquart MOUGOULA
|Délégué Spécial Adjoint
|Félicien DIBIGOU
|DEPARTEMENT DE NDOLOU (MANDJI)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Aimé-Christian MATSOUPA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Emile BABIKA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
André MANGAMA MOUKOUTY
Province de la Nyanga
|COLLECTIVITE LOCALE
|FONCTION
|NOMS ET PRENOMS
|COMMUNE DE TCHIBANGA
|Délégué Spécial
|Lieutenant-Colonel Aloïse MAVIOGA
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Caroline DELICAT
|2èmeDélégué Spécial Adjoint
|Jean-Joseph KOUMBA KOUMBA
|3èmeDélégué Spécial Adjoint
|ADCM Paul-André KOMBILE KOMBILE
|4èmeDélégué Spécial Adjoint
|Sonia MANOMBA
|Mairie du 1er Arrondissement
|Délégué Spécial
|Colonel Pierre-Sten BOUKA MOUKETOU
|Délégué Spécial Adjoint
|Françoise DEMOUSSA
|Mairie du 2ème Arrondissement
|Délégué Spécial
|Alain Serge OBISSA MOUSSAVOU
|
Délégué Spécial Adjoint
|
Yoland YEMBI
|DEPARTEMENT DE MOUGOUTSI (TCHIBANGA)
|
Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Ange MICKALA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Sylviane BIYETSA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Yves KINGA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Cpt Marcily MABIKA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
KOUMBA NGOMA
|COMMUNE DE MAYUMBA
|Délégué Spécial
|Colonel Bachir MAKOSSO
MVOUMBI
|1erDélégué Spécial adjoint
|Pascal MASSARD KABINDA
|2èmeDélégué Spécial adjoint
|Georges TCHIBINDA
KOFFI
|
DEPARTEMENT DE LA BASSE-BANIO (MAYUMBA)
|
Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Dieudonné VOUBOU VOUBOU
|
Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départementa
|
Emeil Eric LAUGEL
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Yvette MAVOUNGOU
|COMMUNE DE NDINDI
|Délégué Spécial
|Serge MAKAYA MANGOMA
|Délégué Spécial Adjoint
|Judicaël MBATCHI
|DEPARTEMENT DE LA HAUTE-BANIO (NDINDI)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Auguste SAFOU MBOUMBA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Amélie PANZOU
|COMMUNE DE MOABI
|Délégué Spécial
|Simon Bolivar IBINGA IBINGA
|Délégué Spécial Adjoint
|Justin MAGANGA
|DEPARTEMENT DE LA DOUIGNY (MOABI)
|
Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Olivier MASSAMBO
|
Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
MOUNGUENGUI MOUNGUENGUI
|COMMUNE DE MOULENGUI- BINZA
|Délégué Spécial
|Jean-Louis NGOMA
|Délégué Spécial Adjoint
|Carlin Fabrice MAKANA MOUSSAVOU
|
DEPARTEMENT DE MONGO (MOULENGUI- BINZA)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Olivier PAMBOU
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Ludovic PAMBOU MOUSSAVOU
|
COMMUNE DE MABANDA
|Délégué Spécial
|BGC Prince MOMBO MOULOUNGUI
|Délégué Spécial Adjoint
|Bernard KOMBILA
|DEPARTEMENT DE LA DOUTSILA(MABAN DA)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|
Lamenais NZIGOU MANGUILA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Patrice Nazaire NZIENGUI
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Georges BOUSSAMBA MOULOMBA
Province de l’Ogooué-Ivindo
|COLLECTIVITE LOCALE
|FONCTION
|NOMS ET PRENOMS
|COMMUNE DE MAKOKOU
|Délégué Spécial
|Rita Estelle MILAGOLO
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Clovis NZOGHE MENDOME
|2èmeDélégué Spécial Adjoint
|Percy Gaël NDANGA MANGOUALA
|3èmeDélégué Spécial Adjoint
|Colonel Solange MBANG
|4èmeDélégué Spécial Adjoint
|Ouba GARBA
|Mairie du 1er Arrondissement
|Délégué Spécial
|Cpt Pascal BOTSIKA BOBE
|Délégué Spécial Adjoint
|Edouard EBABONG
|Mairie du 2ème Arrondissement
|Délégué Spécial
|Eugénie NYINGONE
|Délégué Spécial Adjoint
|Hadiatou BALLA
|DEPARTEMENT DE L’IVINDO
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Saturnin EDZODZOME
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Albertine TSAMOYE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Consty YOBE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Jeannot BIKE OWOULA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Maxime MBAMI
|COMMUNE DE MEKAMBO
|Délégué Spécial
|Pascal ZOA MALOMBA
|1erDélégué Spécial adjoint
|Mohamed MOUSSA
|2èmeDélégué Spécial adjoint
|Pierre-Claver YEBENE
|DEPARTEMENT DE LA ZADIE (MEKAMBO)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Gaétan ALAMANDI
|
Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Marie-Chantal NDOUNGA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Alfred NDJENA
|COMMUNE DE BOOUE
|Délégué Spécial
|CDT Jean-Marc NGANDOBADI
|1erDélégué Spécial Adjoint
|Amstrong MBELA MAMIKAKA
|2ème Délégué Spécial adjoint
|Caroline Roselyne MOMO
|DEPARTEMENT DE LA LOPE(BOOUE)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Cpt Constant GUENGOUE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Louis-Bernard MFOULE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Rosine MANGA
|COMMUNE D’OVAN
|Délégué Spécial
|Armand KWELEANGOUE
|Délégué Spécial Adjoint
|Andre M’BANG NNAH
|DEPARTEMENT DE LA MVOUNG(OVAN)
|Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental
|Ltc Françoise NZURE OLLE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Jean-Marie BEKALE
Province de l’Ogooué-Lolo
|COLLECTIVITE LOCALE
|FONCTION
|NOMS ET PRENOMS
|
COMMUNE DE KOULAMOUTOU
|Délégué
Spécial
|Félicien MOUDIONDZE
|1erDélégué
Spécial Adjoint
|Evariste MASSIMA MISSAMBO
|2èmeDélégué
Spécial Adjoint
|Olga KODJO MOYIVO
|3èmeDélégué
Spécial Adjoint
|Constant ONDO MBA
|4èmeDélégué
Spécial Adjoint
|Davy MBANDA SANDA
|
Mairie du
1erArrondissement
|Délégué
Spécial
|Charles MONDJO LEPENGUE
|Délégué
Spécial Adjoint
|ACM Justin MOUELE
|Mairie du
2èmeArrondissement
|Délégué
Spécial
|Flore Syntia MAKITA
|
Délégué Spécial Adjoint
|
Ange Juvenal NDAMA
|DEPARTEMENT LOLO-BOUENGUIDI
|Délégué Spécial en charge du Conseil
Départemental
|
Max-Anicet IKOUBOULOU
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du
Conseil Départemental
|
Olive SEMBA MAILLY
|
Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
ACM Jean-Hugues Daniel GHANGA
|COMMUNE DE LASTOURSVILLE
|Délégué
Spécial
|Jacques LITONA LOUMBI
|1erDélégué
Spécial Adjoint
|Jean-Jacques
BOTCHIKA
|2eDélégué
Spécial adjoint
|Dominique MALEBE
|
DEPARTEMENT DE MIULUNDU (LASTOURSVILLE)
|Délégué Spécial en charge du Conseil
Départemental
|Blaise MABOUMBIA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du
Conseil Départemental
|
Germaine NGOUABOKO
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du
Conseil Départemental
|
Sylvestre BAKAYENE
|
COMMUNE DE PANA
|Délégué Spécial
|Eustache BIELA MIDOKO
|Délégué Spécial adjoint
|Jean-Bernard LENGOMA MANGOUALA
|
DEPARTEMENT LOMBO BOUENGUIDI (PANA)
|Délégué Spécial en charge du
Conseil Départemental
|
Bruno NDOMBI MABIALA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|Robert TSOUKANY
|COMMUNE D’IBOUNDJI
|Délégué
Spécial
|Jean-Claude PANGO
|Délégué
Spécial Adjoint
|Jean-OLIVIER MAKAO
|
DEPARTEMENT OFFOUE-ONOYE (IBOUNDJI)
|Délégué Spécial en charge du
Conseil Départemental
|
Jean-Baptiste NDIZIMBA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
Départemental
|
Hilarion BOUKA
Province de l’Ogooué-Maritime
|COLLECTIVITE LOCALE
|FONCTION
|NOMS ET PRENOMS
|COMMUNE DE PORT-GENTIL
|Délégué Spécial
|GL Pierre RIZOGO
ROUSSOLOT
|1erDélégué
Spécial Adjoint
|Marie-Stephanie INGUESSI
|2èmeDélégué
Spécial Adjoint
|Ingrid LEYOUBOU
|3èmeDélégué
Spécial Adjoint
|Yvon RECKATY
|4èmeDélégué
Spécial Adjoint
|Flavien Franck REBELA ROGOMBE
|Mairie du
1erArrondissement
|Délégué Spécial
|Jean-Gilbert MAGNOUNGOU
|Délégué Spécial Adjoint
|Marie-Laure VOUETTE ép.
PANDEJO BOUMBA
| Mairie du 2 ème
Arrondissement
|Délégué Spécial
|Aboubakar NGOUWA NGUINGUO
|Délégué Spécial
Adjoint
|Commandant Bertin NZUE ONDO
| Mairie du 3 ème
Arrondissement
|Délégué Spécial
|Jocelyn OLAGO
|Délégué Spécial Adjoint
|Nicaise MATENDET
| Mairie du 4 ème
Arrondissement
|Délégué Spécial
|Dominique BAMBALA
|Délégué Spécial Adjoint
|Raphael BOUBALA
|DEPARTEMENT DE BENDJE (PORT-GENTIL)
|Délégué Spécial en charge du Conseil
Départemental
|
Paul MOUKETOU
|Membre de la Délégation Spéciale en
charge du Conseil Départemental
|
Samuel RAOUTO
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|Colonel Judes AKENDENGUE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
Départemental
|
Angélique RILANGA ONANGA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
Départemental
|
ACM Emile MOUSSAVOU MOUNDZIEGOU
|COMMUNE D’OMBOUE
|Délégué Spécial
|Edouard OKOVAH
|
Délégué Spécial Adjoint
|
Michel MICHONET
|DEPARTEMENT D’ETIMBOUE
|Délégué Spécial en charge du Conseil
Départemental
|Joseph AREGAGANO
|
Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|Eugene BINET
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
Départemental
|
Caroline IWENGA
|COMMUNE DE GAMBA
|Délégué Spécial
|Colonel Joseph MAVOUNGOU SOUAMY
|1erDélégué
Spécial Adjoint
|Adonis MOUDOUMA
|
2èmeDélégué Spécial Adjoint
|
Colette POLO ép. PANDZOU
|Délégué Spécial
|en charge du
Conseil
|Dr Maurice SISSO
|Départemental
|Membre de la
|Délégation
|Spéciale en
|Hugues Martial GNOUNDOU
|DEPARTEMENT DE NDOUGOU
|charge du Conseil
Départemental
|Membre de la
|Délégation Spéciale en
charge du Conseil
|Loraine OMPOUMA ANIMBA
|Départemental
Province du Woleu-Ntem
|COLLECTIVITE LOCALE
|FONCTION
|NOMS ET PRENOMS
|COMMUNE D‘OYEM
|Délégué
Spécial
|Jean-Christophe OWONE NGUEMA
|1erDélégué Spécial
Adjoint
|Colonel ESSONO Aurelie Praxède
|2èmeDélégué Spécial
Adjoint
|Clotaire NGUEMA EYI
|3èmeDélégué Spécial
Adjoint
|Françoise ANGUE OWONO
|4èmeDélégué
Spécial Adjoint
|Mohamam TOUKOUR
|
Mairie du
1erArrondissement
|Délégué
Spécial
|Anne-Marie AVOME
|Délégué Spécial
Adjoint
|Commandant Edouard NKOUMOU
|
Mairie du
2èmeArrondissement
|Délégué
Spécial
|Janvier NDONG MBA
|Délégué Spécial
Adjoint
|Yvon BE MINTSA
|DEPARTEMENT DU WOLEU (OYEM)
|Délégué Spécial en charge du Conseil
Départemental
|
Samuel Sergy MBA ADZABE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du
Conseil Départemental
|
Colonel Florence ZANG EDOU
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du
Conseil Départemental
|
Gabriel EDOU OBIANG
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du
Conseil Départemental
|Emmanuel EYI MVE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental
|
Yacinthe ELLA OYONO
|COMMUNE DE BITAM
|Délégué
Spécial
|Jean-Michel EDOU SIMA
|1erDélégué
Spécial adjoint
|Georges ALLOGO NGUEMA
|2èmeDélégué
Spécial Adjoint
|Rose-Yvette ONDO MBA
|3èmeDélégué
Spécial Adjoint
|Servais OBAME OKE
|4èmeDélégué
Spécial Adjoint
|Marie-Madeleine ABEGUE OKOUE
|DEPARTEMENT DU NTEM
|Délégué Spécial en charge du Conseil
Départemental
|
Colonel Samuel MINKO NGUEMA
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du
Conseil Départemental
|
MEMINE ME ZUE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du
Conseil Départemental
|
Colonel Cyrille NDONG ABESSOLO
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
Départemental
|
Hortense EDOU ESSONO
|COMMUNE DE MITZIC
|Délégué
Spécial
|Colonel Charly ASSAME MEFANE
|1erDélégué
Spécial Adjoint
|Yvette Sonia EYANG MEBOUNE
|2èmeDélégué
Spécial Adjoint
|Alain MBA AKOULOU
|DEPARTEMENT DE L’OKANO
|Délégué Spécial en charge du Conseil
Départemental
|
Colonel Jean OTOGHE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
Départemental
|
Léonard METOUNE MENGONE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du
Conseil Départemental
|
Camille NZIBE NSOME
|COMMUNE DE MINVOUL
|Délégué
Spécial
|Colonel Félix MVE ANGORO
|
Délégué Spécial Adjoint
|Alain-Corneille NKOGHE OBOUNOU
|DEPARTEMENT DU HAUT-NTEM (MINVOUL)
|Délégué Spécial en charge du Conseil
Départemental
|
Colonel Gabriel YEBE MENVIE
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
Départemental
|
ACM Michel Marie MBOUI BEKALE
|
COMMUNE DE MEDOUNEU
|Délégué
Spécial
|Joseph ESSONO NGUEMA
|Délégué Spécial
Adjoint
|Anaclet MBIRA
|DEPARTEMENT DE HAUT-KOMO
|Délégué Spécial en charge du
Conseil Départemental
|
Colonel Alain-Victor ATOMO OBAME
|Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
Départemental
|
Georges OBIANG MEZUI
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