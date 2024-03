Quels sont les 100 délégués spéciaux du Gabon nommés par Brice Oligui Nguema

Interrompu depuis le 16 février, c’est finalement ce mardi 19 mars au soir, que le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a bouclé les nominations des délégations communales et départementales des provinces de l’Ogooué-Lolo, de l’Ogooué-Maritime et du Woleu-Ntem. Pour rappel, l’ensemble de ces délégations sont également appelées à participer au Dialogue national dès le 2 avril prochain.

En prélude du Dialogue national inclusif d’avril, le CTRI a enfin dévoilé hiersoir la totalité des délégations des 3 provinces où certaines circonscriptions étaient dépourvues de représentants. Ainsi, depuis le début de la transition, 52 délégations communales et 48 départementales ont été désignées sur l’ensemble des 9 provinces. Ces autorités locales de transition feront partie des 580 personnalités triées sur le volet qui prendront activement part à ces travaux. La rédaction d’Info241 vous livre ainsi la totalité de ces 100 délégations spéciales désignées par décret du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces nominations ont été finalisées entre le 2 février et le 19 mars. Province de l’Estuaire COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS



COMMUNE DE LIBREVILLE Délégué Spécial Gl Jude Ibrahim RAPOTCHOMBO 1erDélégué Spécial Adjoint Joseph Landry MAVOUNGOU NDONG BITEGHE 2èmeDélégué Spécial Adjoint Eliane Frida MINDOUNGANI 3èmeDélégué Spécial Adjoint Lucienne OGOUWALANGA 4èmeDélégué Spécial Adjoint Brice OBAME



Mairie du 1 er



Arrondissement Délégué Spécial Viviane GASSITA Délégué Spécial Adjoint Jean-Claude MOMBO



Mairie du 2 ème



Arrondissement Délégué Spécial Colonel Léon NDONG NTOUTOUME Délégué Spécial Adjoint Max EYI



Mairie du 3 ème



Arrondissement Délégué Spécial Jocelyne MAKITA Délégué Spécial Adjoint Colonel Guy-Claude NDONG EDOU Mairie du Délégué Spécial Jayson Axel AYENOUET 4 ème Arrondissement Délégué Spécial Adjoint Rachel NOMBO épouse WONDA



Mairie du 5 ème



Arrondissement Délégué Spécial Arsène NKOGHE Délégué Spécial Adjoint Ismaëla Hermine MPIRA

Mairie du 6 ème Arrondissement Délégué Spécial Wilfrid ISSEMBI Délégué Spécial Adjoint Juvenal Roblex ONDO

COMMUNE D’OWENDO Délégué Spécial GL NOMBO Arnaud Sandri 1erDélégué Spécial Adjoint Pierre Daniel INDJENDJE NDALA 2èmeDélégué Spécial Adjoint Abraham OTOUNGA 3èmeDélégué Spécial Adjoint Antoinette de LONDON ATAYI MEPAS 4èmeDélégué Spécial Adjoint Eric RANAUD

Mairie du 1 er

Arrondissement Délégué Spécial Olivier SAMBAYI Délégué Spécial Adjoint Jean Duhamel ETCHENDA

Mairie du 2 ème



Arrondissement Délégué Spécial Colonel Aimé NGORET Délégué Spécial Adjoint Wilfrid BONGOATSI

COMMUNE D’AKANDA Délégué Spécial Général Jean-Claude SIPAMIO- BERRE 1erDélégué Spécial Adjoint Chantal SINO 2èmeDélégué Spécial Adjoint Victor NZE BIANG 3èmeDélégué Spécial Adjoint Michel DELBRAH 4èmeDélégué Spécial Adjoint Alain-Roger BIYEGHE Mairie du 1erARR



1 er Arrondissement Délégué Spécial Sergine NDONG Délégué Spécial Adjoint Lin SAUNIER MOMBO

Mairie du 2 ème Arrondissement Délégué Spécial Guy-Romain MOULOUNGUI Délégué Spécial Adjoint Clémenceau Junior OWANGA

COMMUNE DE NTOUM Délégué Spécial Général Samuel NTOUTOUME 1erDélégué Spécial Adjoint Marie-Louise OKANIVAMI 2èmeDélégué Spécial Adjoint Jean-René NZAMBA 3èmeDélégué Spécial Adjoint Marianne MOUGOULA 4èmeDélégué Spécial Adjoint Eustache ZOGHO NTOUTOUME

Mairie du 1 er Arrondissement Délégué Spécial Sylvie ANDEME MAMFOUMBI Délégué Spécial Adjoint Colonel Ernest NKILI Mairie du 2 ème Arrondissement Délégué Spécial Elfox MBINA Délégué Spécial Adjoint Flavienne MATOUMBA MATOUMBA

Mairie du 3 ème Arrondissement Délégué Spécial Marc OBAME NTOUTOUME Délégué Spécial Adjoint Christine MOULANGA DEPARTEMEN T DU KOMO- Délégué Spécial en charge du

Julien EKO NDONG MONDAH (NTOUM) Conseil Départemental Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Albert OLONG NDONG Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Théophile MALO Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Alexandre NGUEMA MBA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Marie-Claire AZAME MEBIAME

COMMUNE DE KANGO Délégué Spécial Colonel MBADING MOMBO Prosper 1erDélégué Spécial Adjoint Constant Martial ENGONE

DEPARTEMEN T DU KOMO (KANGO) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Barnabé EKOH BEKALE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Alain Valery BUROBU-BU- BUSSAMBE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Michel POATY Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Adèle EFOUA MEYO Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

NZENGUE MOUELE

COMMUNE DE COCOBEACH Délégué Spécial Fidèle ONDO NZE Délégué Spécial Adjoint Rosine MAPEKEKO

DEPARTEMEN T DE LA NOYA (COCOBEACH) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Octave Starly NTOUTOUME NGUEMA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Roland Denis NGUEMA ESSONE

COMMUNE DE NDZOMOE

Délégué Spécial

Capitaine Symphorien MAGANGA KOUMBA Délégué Spécial Adjoint Désiré Martial NKOGHE

DEPARTEMENT DU KOMO- OCEAN (NDZOMOE) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Claude ATISSO Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Clarisse NYNGONE-EFFAME

COMMUNE DE NDZOMOE

Délégué Spécial

Capitaine Symphorien MAGANGA KOUMBA Délégué Spécial Adjoint Désiré Martial NKOGHE DEPARTEMEN T DU KOMO- OCEAN (NDZOMOE) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Claude ATISSO Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Clarisse NYNGONE-EFFAME Province du Haut-Ogooué COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS

COMMUNE DE FRANCEVILLE

Délégué Spécial Monsieur Christian Dominique DJONGHO COGNOT 1erDélégué Spécial Adjoint Suzanne ADOLO 2èmeDélégué Spécial Adjoint Jean-Paul LEDAGA 3èmeDélégué Spécial Adjoint Léonce ABOURU NDJOGOTHA 4èmeDélégué Spécial Adjoint Mavie Larosa ABOUNA Mairie du 1er Arrondissement Délégué Spécial Simplice KIKI Délégué Spécial Adjoint Jean-Clément OSSOUNGA Mairie du

2èmeArrondissement Délégué Spécial Berthe Zoé LENDOYE Délégué Spécial Adjoint Chabanel MBOU Mairie du



3èmeArrondissement Délégué Spécial Elodie FOUEFOUE épse SANDJOH Délégué Spécial Adjoint Marcel NGAND Mairie du



4èmeArrondissement Délégué Spécial Alphonse NGOSSANGA Délégué Spécial Adjoint Ahmed Loïc OVOUNA



DEPARTEMENT DE LA M’PASSA (FRANCEVILLE) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Philippe APOUBA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Général Jean MOUKANDA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Georgette ODJOGUI Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Jean-Michel MANGA

COMMUNE DE MOANDA Délégué Spécial Colonel Jean Freiri TSIENGORI 1erDélégué Spécial adjoint Romaric Ulric Crespa NZENGUE 2èmeDélégué Spécial adjoint Dieudonné NGOSSINGA 3èmeDélégué Spécial adjoint Alexandre YAMBANGOYE 4èmeDélégué Spécial adjoint Colonel Godwin de Paul MANGOUMBA Mairie du 1er Arrondissement Délégué Spécial Rigobert NDALA Délégué Spécial adjoint Chrislin MOUKOUNDJA Mairie du 2ème Arrondissement Délégué Spécial Virginie MBELE Délégué Spécial adjoint Dieudonné ABOUDOU COMMUNE DE MOUNANA Délégué Spécial Alban Clark DJOSSIMA Délégué Spécial Adjoint Marcel LENGOUANGANI



DEPARTEMENT DE LA LOBOMBI- LEYOU (MOANDA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Général Gilbert LIKASSA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental



Ruffin KOUAMBA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil



Départemental



Rudolphine NGARA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental



Basile LEPENGUE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental



Victorine MAGNABEGNITH COMMUNE DE BAKOUMBA Délégué Spécial Flavien LOUDY Délégué Spécial Adjoint Colonel Denis LEGNONGO

DEPARTEMENT DE LEKOKO (BAKOUMBA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Aubin Janvier MABECKA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil

Départemental

Valentine MOUPOUGHIDI

COMMUNE D’OKONDJA Délégué Spécial Marie Eliane MBELE 1erDélégué Spécial Adjoint Capitaine Ludovic LOUSSOU 2èmeDélégué Spécial Adjoint Pierre OTOUNGA DEPARTEMENT DE LA SEBE-BRIKOLO

(OKONDJA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Nadège Néné TINGALEME Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Schuster LOUMBANGOYE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Hermine OKOSSA COMMUNE DE BONGOVILLE Délégué Spécial Gilbert NKOMA Délégué Spécial Adjoint Hervé OMANDA

DEPARTEMENT DE LA DJOUORI-AGNILI (BONGOVILLE) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Jean Stanislas FOUNA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Gaston MADJOU COMMUNE DE NGOUONI Délégué Spécial Benjamin LEKAMBA Délégué Spécial Adjoint Ghusly ONDOUNDA

DEPARTEMENT DE LEKABI-LEWOLO (NGOUONI) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Sidoine ANGOUANDA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Saturnin AKOUANGA COMMUNE D’AKIENI Délégué Spécial Colonel Roger PITY Délégué Spécial Adjoint Marie Antoinette ONGALA

DEPARTEMENT DE LEKONI-LEKORI (AKIENI) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Polycarpe AYIBIGA Membre de la Délégation Spéciale en charge du ConseilDépartemental

Anicet ENGANGOYE COMMUNE DE LECONI Délégué Spécial Gabriel AMBAH Délégué Spécial Adjoint Arsène ONFOUYA

DEPARTEMENT DES PLATEAUX (LECONI) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Jean Félix MBIE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Fulbert OKOUOMI Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Norbert NGAMBIA COMMUNE DE BOUMANGO Délégué Spécial Colonel Michel SOUAGA Délégué Spécial Adjoint Zacharie BABINI

DEPARTEMENT DE L’OGOOUE LETILI (BOUMANGO) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Joachim MOUSSOUARI Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Guillaume NGANZI COMMUNE D’ABOUMI Délégué Spécial Jean Rigobert EBONGUI Délégué Spécial Adjoint Israël Dimitri MARAT

DEPARTEMENT DE BAYI-BRIKOLO (ABOUMI) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Yves Zacharie OKINDJA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Godefroy NGUIA COMMUNE D’ONGA Délégué Spécial Robinson MVONO Délégué Spécial Adjoint Euphrasie OMPAYI

DEPARTEMENT DE DJOUE (ONGA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Ludovic NGOULOU Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Léana Francia LEYASSA ELINI Province du Moyen-Ogooué COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS

COMMUNE DE LAMBARENE Délégué Spécial Gl Auguste BIBAYE ITANDAS 1erDélégué Spécial Adjoint Colonel Jean NDIMEZE 2èmeDélégué Spécial Rachel AGYAZAGOU 3èmeDélégué Spécial Adjoint Lionel ONOUVIET 4èmeDélégué Spécial Adjoint Brun OKOUMA Mairie du 1er Arrondissement Délégué Spécial Général OGANDAGA BIMBIO Délégué Spécial Adjoint Yvon NGUEMA

Mairie du 2èmeArrondissement Délégué Spécial Général Edouard ABOULE BITEGHE Délégué Spécial Adjoint

Jean NDJIEMBI MAGANGA

DEPARTEMENT DE L’OGOOUE ET LACS (LAMBARENE) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Georges NGOMA BARANOW Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Mireille SIMBOUWE NYAMBA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Augustin NZOGHE

COMMUNE DE NDJOLE Délégué Spécial Barthelemy NTOTOME 1erDélégué Spécial Adjoint Louis-Georges ENGANGA 2èmeDélégué Spécial Adjoint Edwige MAGNOUMATEMBE DEPARTEMENT DE L’ABANGA-BIGNE (NDJOLE) Président Joseph MBA EWOURE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Briani SONDO Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Jean-Pierre NYAMBA NZOKOU Province de la Ngounié COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS COMMUNE DE MOUILA Délégué Spécial Gl Cyriaque MBADINGA 1erDélégué Spécial Adjoint Jean-Jacques LEKOUAKA 2èmeDélégué Spécial Adjoint Jean-Paul BOUKA 3èmeDélégué Spécial Adjoint Pascaline MAMBOUNDOU 4èmeDélégué Spécial Adjoint Aurélie KEGHO Mairie du 1er Arrondissement Délégué Spécial Jérôme ASSIMET MOUTONGO Délégué Spécial Adjoint Stéphane Blaise MONDJO Mairie du 2 ème Arrondissement

Délégué Spécial Hyanice BIGOUAGOU DILOUSSA Délégué Spécial Adjoint Honorine BIGNOUMBA BOUSSOUGOU DEPARTEMENT DE LA DOUYA- ONOYE (MOUILA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Michel OGOMBE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Luc MATEBA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Marie-Sylvie BIVIGOU épse NYAMA LEMBOUNGOU Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil

Départemental Raïssa Nadège MANIME épse ONGOTHA COMMUNE DE NDENDE Délégué Spécial Pierre NZAMBA MAGANGA Délégué Spécial adjoint Jocelyne KOUSSOU

DEPARTEMENT DE LA DOLA (NDENDE) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Rosette KOUMBA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Théodore MBINA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Marcel PENDY COMMUNE DE FOUGAMOU Délégué Spécial Joseph MOUTANDOU MBOUMBA Délégué Spécial Adjoint Rodolphe MBOUNDOU DEPARTEMENT DE TSAMBA- MAGOTSI (FOUGAMOU) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Colonel Jean-Guy PAMBOU Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Léa DIBOUNGA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Jean-Noël KEDI ONGODA COMMUNE DE MIMONGO Délégué Spécial Laurent IDIATA Délégué Spécial Adjoint Jeanne MOGOA DEPARTEMENT DE L’OGOULOU Délégué Spécial en charge du Conseil

Départemental Théophile EMBO NGONGA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Celestin MOUKOUANGUI Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Joël SACKO COMMUNE DE MBIGOU Délégué Spécial ACM MOULENGUI BISSIELOU 1erDélégué Spécial Adjoint Ferdinand MIKOLO 2èmeDélégué Spécial Adjoint François MONDJO DEPARTEMENT DE LA BOUMI- LOUETSI Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Jean NZENGUE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Prisme Célestin LETCHIOMBEKA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Félix NZENGUE COMMUNE DE LEBAMBA Délégué Spécial Venance MOUDIOMBO Délégué Spécial Adjoint Julienne NZOUBA DEPARTEMENT DE LA LOUETSI- WANO (LEBAMBA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Bernard MOUGNALA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Hysterine MOGOLA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Pauline NGUELE COMMUNE DE MALINGA Délégué Spécial YOUBI BATSOUAKA Délégué Spécial Adjoint Jean-Hilaire TANGA DEPARTEMENT DE LA LOUETSI BIBAKA (MALINGA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Placide MATSIMA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Marcel BIPEKA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Mathieu MBIKA COMMUNE DE GUIETSOU Délégué Spécial Emile MANGADI Délégué Spécial Adjoint Eulalie TSOUKA DEPARTEMENT DE LA MOUGALABA (MOUGALABA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Roger LAMOU Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Emery MBADINGA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil

Départemental Gervais Stéphane MBADINGA COMMUNE DE MANDJI Délégué Spécial Benoit Jaquart MOUGOULA Délégué Spécial Adjoint Félicien DIBIGOU DEPARTEMENT DE NDOLOU (MANDJI) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Aimé-Christian MATSOUPA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Emile BABIKA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

André MANGAMA MOUKOUTY Province de la Nyanga COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS COMMUNE DE TCHIBANGA Délégué Spécial Lieutenant-Colonel Aloïse MAVIOGA 1erDélégué Spécial Adjoint Caroline DELICAT 2èmeDélégué Spécial Adjoint Jean-Joseph KOUMBA KOUMBA 3èmeDélégué Spécial Adjoint ADCM Paul-André KOMBILE KOMBILE 4èmeDélégué Spécial Adjoint Sonia MANOMBA Mairie du 1er Arrondissement Délégué Spécial Colonel Pierre-Sten BOUKA MOUKETOU Délégué Spécial Adjoint Françoise DEMOUSSA Mairie du 2ème Arrondissement Délégué Spécial Alain Serge OBISSA MOUSSAVOU

Délégué Spécial Adjoint

Yoland YEMBI DEPARTEMENT DE MOUGOUTSI (TCHIBANGA)

Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Ange MICKALA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Sylviane BIYETSA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Yves KINGA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Cpt Marcily MABIKA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

KOUMBA NGOMA COMMUNE DE MAYUMBA Délégué Spécial Colonel Bachir MAKOSSO

MVOUMBI 1erDélégué Spécial adjoint Pascal MASSARD KABINDA 2èmeDélégué Spécial adjoint Georges TCHIBINDA

KOFFI

DEPARTEMENT DE LA BASSE-BANIO (MAYUMBA)

Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Dieudonné VOUBOU VOUBOU

Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départementa

Emeil Eric LAUGEL Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Yvette MAVOUNGOU COMMUNE DE NDINDI Délégué Spécial Serge MAKAYA MANGOMA Délégué Spécial Adjoint Judicaël MBATCHI DEPARTEMENT DE LA HAUTE-BANIO (NDINDI) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Auguste SAFOU MBOUMBA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Amélie PANZOU COMMUNE DE MOABI Délégué Spécial Simon Bolivar IBINGA IBINGA Délégué Spécial Adjoint Justin MAGANGA DEPARTEMENT DE LA DOUIGNY (MOABI)

Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Olivier MASSAMBO

Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

MOUNGUENGUI MOUNGUENGUI COMMUNE DE MOULENGUI- BINZA Délégué Spécial Jean-Louis NGOMA Délégué Spécial Adjoint Carlin Fabrice MAKANA MOUSSAVOU

DEPARTEMENT DE MONGO (MOULENGUI- BINZA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Olivier PAMBOU Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Ludovic PAMBOU MOUSSAVOU

COMMUNE DE MABANDA Délégué Spécial BGC Prince MOMBO MOULOUNGUI Délégué Spécial Adjoint Bernard KOMBILA DEPARTEMENT DE LA DOUTSILA(MABAN DA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental

Lamenais NZIGOU MANGUILA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Patrice Nazaire NZIENGUI Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Georges BOUSSAMBA MOULOMBA Province de l’Ogooué-Ivindo COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS COMMUNE DE MAKOKOU Délégué Spécial Rita Estelle MILAGOLO 1erDélégué Spécial Adjoint Clovis NZOGHE MENDOME 2èmeDélégué Spécial Adjoint Percy Gaël NDANGA MANGOUALA 3èmeDélégué Spécial Adjoint Colonel Solange MBANG 4èmeDélégué Spécial Adjoint Ouba GARBA Mairie du 1er Arrondissement Délégué Spécial Cpt Pascal BOTSIKA BOBE Délégué Spécial Adjoint Edouard EBABONG Mairie du 2ème Arrondissement Délégué Spécial Eugénie NYINGONE Délégué Spécial Adjoint Hadiatou BALLA DEPARTEMENT DE L’IVINDO Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Saturnin EDZODZOME Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Albertine TSAMOYE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Consty YOBE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Jeannot BIKE OWOULA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Maxime MBAMI COMMUNE DE MEKAMBO Délégué Spécial Pascal ZOA MALOMBA 1erDélégué Spécial adjoint Mohamed MOUSSA 2èmeDélégué Spécial adjoint Pierre-Claver YEBENE DEPARTEMENT DE LA ZADIE (MEKAMBO) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Gaétan ALAMANDI

Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Marie-Chantal NDOUNGA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Alfred NDJENA COMMUNE DE BOOUE Délégué Spécial CDT Jean-Marc NGANDOBADI 1erDélégué Spécial Adjoint Amstrong MBELA MAMIKAKA 2ème Délégué Spécial adjoint Caroline Roselyne MOMO DEPARTEMENT DE LA LOPE(BOOUE) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Cpt Constant GUENGOUE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Louis-Bernard MFOULE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Rosine MANGA COMMUNE D’OVAN Délégué Spécial Armand KWELEANGOUE Délégué Spécial Adjoint Andre M’BANG NNAH DEPARTEMENT DE LA MVOUNG(OVAN) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Ltc Françoise NZURE OLLE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental

Jean-Marie BEKALE Province de l’Ogooué-Lolo COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS



COMMUNE DE KOULAMOUTOU Délégué



Spécial Félicien MOUDIONDZE 1erDélégué



Spécial Adjoint Evariste MASSIMA MISSAMBO 2èmeDélégué



Spécial Adjoint Olga KODJO MOYIVO 3èmeDélégué



Spécial Adjoint Constant ONDO MBA 4èmeDélégué



Spécial Adjoint Davy MBANDA SANDA



Mairie du



1erArrondissement Délégué



Spécial Charles MONDJO LEPENGUE Délégué



Spécial Adjoint ACM Justin MOUELE Mairie du



2èmeArrondissement Délégué



Spécial Flore Syntia MAKITA



Délégué Spécial Adjoint



Ange Juvenal NDAMA DEPARTEMENT LOLO-BOUENGUIDI Délégué Spécial en charge du Conseil



Départemental



Max-Anicet IKOUBOULOU Membre de la Délégation Spéciale en charge du



Conseil Départemental



Olive SEMBA MAILLY



Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental



ACM Jean-Hugues Daniel GHANGA COMMUNE DE LASTOURSVILLE Délégué



Spécial Jacques LITONA LOUMBI 1erDélégué



Spécial Adjoint Jean-Jacques



BOTCHIKA 2eDélégué



Spécial adjoint Dominique MALEBE



DEPARTEMENT DE MIULUNDU (LASTOURSVILLE) Délégué Spécial en charge du Conseil



Départemental Blaise MABOUMBIA Membre de la Délégation Spéciale en charge du



Conseil Départemental



Germaine NGOUABOKO Membre de la Délégation Spéciale en charge du



Conseil Départemental



Sylvestre BAKAYENE



COMMUNE DE PANA Délégué Spécial Eustache BIELA MIDOKO Délégué Spécial adjoint Jean-Bernard LENGOMA MANGOUALA



DEPARTEMENT LOMBO BOUENGUIDI (PANA) Délégué Spécial en charge du



Conseil Départemental



Bruno NDOMBI MABIALA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Robert TSOUKANY COMMUNE D’IBOUNDJI Délégué



Spécial Jean-Claude PANGO Délégué



Spécial Adjoint Jean-OLIVIER MAKAO



DEPARTEMENT OFFOUE-ONOYE (IBOUNDJI) Délégué Spécial en charge du



Conseil Départemental



Jean-Baptiste NDIZIMBA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil



Départemental

Hilarion BOUKA

Province de l’Ogooué-Maritime COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS COMMUNE DE PORT-GENTIL Délégué Spécial GL Pierre RIZOGO



ROUSSOLOT 1erDélégué



Spécial Adjoint Marie-Stephanie INGUESSI 2èmeDélégué



Spécial Adjoint Ingrid LEYOUBOU 3èmeDélégué



Spécial Adjoint Yvon RECKATY 4èmeDélégué



Spécial Adjoint Flavien Franck REBELA ROGOMBE Mairie du



1erArrondissement Délégué Spécial Jean-Gilbert MAGNOUNGOU Délégué Spécial Adjoint Marie-Laure VOUETTE ép.



PANDEJO BOUMBA Mairie du 2 ème



Arrondissement Délégué Spécial Aboubakar NGOUWA NGUINGUO Délégué Spécial



Adjoint Commandant Bertin NZUE ONDO Mairie du 3 ème



Arrondissement Délégué Spécial Jocelyn OLAGO Délégué Spécial Adjoint Nicaise MATENDET Mairie du 4 ème



Arrondissement Délégué Spécial Dominique BAMBALA Délégué Spécial Adjoint Raphael BOUBALA DEPARTEMENT DE BENDJE (PORT-GENTIL) Délégué Spécial en charge du Conseil



Départemental



Paul MOUKETOU Membre de la Délégation Spéciale en



charge du Conseil Départemental



Samuel RAOUTO Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Colonel Judes AKENDENGUE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil



Départemental



Angélique RILANGA ONANGA Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil



Départemental



ACM Emile MOUSSAVOU MOUNDZIEGOU COMMUNE D’OMBOUE Délégué Spécial Edouard OKOVAH







Délégué Spécial Adjoint











Michel MICHONET DEPARTEMENT D’ETIMBOUE Délégué Spécial en charge du Conseil



Départemental Joseph AREGAGANO







Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Eugene BINET Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil



Départemental



Caroline IWENGA COMMUNE DE GAMBA Délégué Spécial Colonel Joseph MAVOUNGOU SOUAMY 1erDélégué



Spécial Adjoint Adonis MOUDOUMA



2èmeDélégué Spécial Adjoint



Colette POLO ép. PANDZOU Délégué Spécial en charge du



Conseil Dr Maurice SISSO Départemental Membre de la Délégation Spéciale en Hugues Martial GNOUNDOU DEPARTEMENT DE NDOUGOU charge du Conseil



Départemental Membre de la Délégation Spéciale en



charge du Conseil Loraine OMPOUMA ANIMBA Départemental Province du Woleu-Ntem COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS COMMUNE D‘OYEM Délégué



Spécial Jean-Christophe OWONE NGUEMA 1erDélégué Spécial



Adjoint Colonel ESSONO Aurelie Praxède 2èmeDélégué Spécial



Adjoint Clotaire NGUEMA EYI 3èmeDélégué Spécial



Adjoint Françoise ANGUE OWONO 4èmeDélégué



Spécial Adjoint Mohamam TOUKOUR



Mairie du



1erArrondissement Délégué



Spécial Anne-Marie AVOME Délégué Spécial



Adjoint Commandant Edouard NKOUMOU



Mairie du



2èmeArrondissement Délégué



Spécial Janvier NDONG MBA Délégué Spécial



Adjoint Yvon BE MINTSA DEPARTEMENT DU WOLEU (OYEM) Délégué Spécial en charge du Conseil



Départemental



Samuel Sergy MBA ADZABE Membre de la Délégation Spéciale en charge du



Conseil Départemental



Colonel Florence ZANG EDOU Membre de la Délégation Spéciale en charge du



Conseil Départemental







Gabriel EDOU OBIANG Membre de la Délégation Spéciale en charge du



Conseil Départemental Emmanuel EYI MVE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental



Yacinthe ELLA OYONO COMMUNE DE BITAM Délégué



Spécial Jean-Michel EDOU SIMA 1erDélégué



Spécial adjoint Georges ALLOGO NGUEMA 2èmeDélégué



Spécial Adjoint Rose-Yvette ONDO MBA 3èmeDélégué



Spécial Adjoint Servais OBAME OKE 4èmeDélégué



Spécial Adjoint Marie-Madeleine ABEGUE OKOUE DEPARTEMENT DU NTEM Délégué Spécial en charge du Conseil



Départemental



Colonel Samuel MINKO NGUEMA Membre de la Délégation Spéciale en charge du



Conseil Départemental







MEMINE ME ZUE Membre de la Délégation Spéciale en charge du



Conseil Départemental



Colonel Cyrille NDONG ABESSOLO Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil



Départemental







Hortense EDOU ESSONO COMMUNE DE MITZIC Délégué



Spécial Colonel Charly ASSAME MEFANE 1erDélégué



Spécial Adjoint Yvette Sonia EYANG MEBOUNE 2èmeDélégué



Spécial Adjoint Alain MBA AKOULOU DEPARTEMENT DE L’OKANO Délégué Spécial en charge du Conseil



Départemental



Colonel Jean OTOGHE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil



Départemental







Léonard METOUNE MENGONE Membre de la Délégation Spéciale en charge du



Conseil Départemental







Camille NZIBE NSOME COMMUNE DE MINVOUL Délégué



Spécial Colonel Félix MVE ANGORO







Délégué Spécial Adjoint Alain-Corneille NKOGHE OBOUNOU DEPARTEMENT DU HAUT-NTEM (MINVOUL) Délégué Spécial en charge du Conseil



Départemental



Colonel Gabriel YEBE MENVIE Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil



Départemental







ACM Michel Marie MBOUI BEKALE



COMMUNE DE MEDOUNEU Délégué



Spécial Joseph ESSONO NGUEMA Délégué Spécial



Adjoint Anaclet MBIRA DEPARTEMENT DE HAUT-KOMO Délégué Spécial en charge du



Conseil Départemental



Colonel Alain-Victor ATOMO OBAME Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil



Départemental







Georges OBIANG MEZUI