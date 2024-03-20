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    Délégations spéciales

    Quels sont les 100 délégués spéciaux du Gabon nommés par Brice Oligui Nguema

    Publié le 20 mars 2024 à 21h07min MàJ : il y a 28 minutes - Temps de lecture : 50 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
    Politique
    Quels sont les 100 délégués spéciaux du Gabon nommés par Brice Oligui Nguema
    Quels sont les 100 délégués spéciaux du Gabon nommés par Brice Oligui Nguema © 2024 D.R./Info241
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    Interrompu depuis le 16 février, c’est finalement ce mardi 19 mars au soir, que le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a bouclé les nominations des délégations communales et départementales des provinces de l’Ogooué-Lolo, de l’Ogooué-Maritime et du Woleu-Ntem. Pour rappel, l’ensemble de ces délégations sont également appelées à participer au Dialogue national dès le 2 avril prochain.

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    En prélude du Dialogue national inclusif d’avril, le CTRI a enfin dévoilé hiersoir la totalité des délégations des 3 provinces où certaines circonscriptions étaient dépourvues de représentants. Ainsi, depuis le début de la transition, 52 délégations communales et 48 départementales ont été désignées sur l’ensemble des 9 provinces. Ces autorités locales de transition feront partie des 580 personnalités triées sur le volet qui prendront activement part à ces travaux.

    La rédaction d’Info241 vous livre ainsi la totalité de ces 100 délégations spéciales désignées par décret du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces nominations ont été finalisées entre le 2 février et le 19 mars.

    Province de l’Estuaire

    COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS
     

    COMMUNE DE LIBREVILLE    		 Délégué Spécial Gl Jude Ibrahim RAPOTCHOMBO
    1erDélégué Spécial Adjoint Joseph Landry MAVOUNGOU NDONG BITEGHE
    2èmeDélégué Spécial Adjoint Eliane Frida MINDOUNGANI
    3èmeDélégué Spécial Adjoint Lucienne OGOUWALANGA
    4èmeDélégué Spécial Adjoint Brice OBAME
     

    Mairie du 1 er

    Arrondissement    		 Délégué Spécial Viviane GASSITA
    Délégué Spécial Adjoint Jean-Claude MOMBO
     

    Mairie du 2 ème

    Arrondissement    		 Délégué Spécial Colonel Léon NDONG NTOUTOUME
    Délégué Spécial Adjoint Max EYI
     

    Mairie du 3 ème

    Arrondissement    		 Délégué Spécial Jocelyne MAKITA
    Délégué Spécial Adjoint Colonel Guy-Claude NDONG EDOU
    Mairie du Délégué Spécial Jayson Axel AYENOUET
    4 ème Arrondissement Délégué Spécial Adjoint Rachel NOMBO épouse WONDA
     

    Mairie du 5 ème

    Arrondissement    		 Délégué Spécial Arsène NKOGHE
    Délégué Spécial Adjoint Ismaëla Hermine MPIRA
     
    Mairie du 6 ème Arrondissement    		 Délégué Spécial Wilfrid ISSEMBI
    Délégué Spécial Adjoint Juvenal Roblex ONDO
     
    COMMUNE D’OWENDO    		 Délégué Spécial GL NOMBO Arnaud Sandri
    1erDélégué Spécial Adjoint Pierre Daniel INDJENDJE NDALA
    2èmeDélégué Spécial Adjoint Abraham OTOUNGA
    3èmeDélégué Spécial Adjoint Antoinette de LONDON ATAYI MEPAS
    4èmeDélégué Spécial Adjoint Eric RANAUD
     
    Mairie du 1 er
    Arrondissement    		 Délégué Spécial Olivier SAMBAYI
    Délégué Spécial Adjoint Jean Duhamel ETCHENDA
     
    Mairie du 2 ème

    Arrondissement    		 Délégué Spécial Colonel Aimé NGORET
    Délégué Spécial Adjoint Wilfrid BONGOATSI
     
    COMMUNE D’AKANDA    		 Délégué Spécial Général Jean-Claude SIPAMIO- BERRE
    1erDélégué Spécial Adjoint Chantal SINO
    2èmeDélégué Spécial Adjoint Victor NZE BIANG
    3èmeDélégué Spécial Adjoint Michel DELBRAH
      4èmeDélégué Spécial Adjoint Alain-Roger BIYEGHE
    Mairie du 1erARR

    1 er Arrondissement    		 Délégué Spécial Sergine NDONG
    Délégué Spécial Adjoint Lin SAUNIER MOMBO
     
    Mairie du 2 ème Arrondissement    		 Délégué Spécial Guy-Romain MOULOUNGUI
    Délégué Spécial Adjoint Clémenceau Junior OWANGA
     
    COMMUNE DE NTOUM    		 Délégué Spécial Général Samuel NTOUTOUME
    1erDélégué Spécial Adjoint Marie-Louise OKANIVAMI
    2èmeDélégué Spécial Adjoint Jean-René NZAMBA
    3èmeDélégué Spécial Adjoint Marianne MOUGOULA
    4èmeDélégué Spécial Adjoint Eustache ZOGHO NTOUTOUME
     
    Mairie du 1 er Arrondissement    		 Délégué Spécial Sylvie ANDEME MAMFOUMBI
    Délégué Spécial Adjoint Colonel Ernest NKILI
    Mairie du 2 ème Arrondissement Délégué Spécial Elfox MBINA
    Délégué Spécial Adjoint Flavienne MATOUMBA MATOUMBA
     
    Mairie du 3 ème Arrondissement    		 Délégué Spécial Marc OBAME NTOUTOUME
    Délégué Spécial Adjoint Christine MOULANGA
    DEPARTEMEN T DU KOMO- Délégué Spécial en charge du  
    Julien EKO NDONG
    MONDAH (NTOUM) Conseil Départemental  
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Albert OLONG NDONG
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Théophile MALO
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Alexandre NGUEMA MBA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Marie-Claire AZAME MEBIAME
     
    COMMUNE DE KANGO    		 Délégué Spécial Colonel MBADING MOMBO Prosper
    1erDélégué Spécial Adjoint Constant Martial ENGONE
       
     
    DEPARTEMEN T DU KOMO (KANGO)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  
    Barnabé EKOH BEKALE
      Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Alain Valery BUROBU-BU- BUSSAMBE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Michel POATY
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Adèle EFOUA MEYO
      Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    NZENGUE MOUELE
     
    COMMUNE DE COCOBEACH    		 Délégué Spécial Fidèle ONDO NZE
    Délégué Spécial Adjoint Rosine MAPEKEKO
       
     
    DEPARTEMEN T DE LA NOYA (COCOBEACH)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  
    Octave Starly NTOUTOUME NGUEMA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Roland Denis NGUEMA ESSONE
     
    COMMUNE DE NDZOMOE    		  
    Délégué Spécial    		  
    Capitaine Symphorien MAGANGA KOUMBA
    Délégué Spécial Adjoint Désiré Martial NKOGHE
       
     
    DEPARTEMENT DU KOMO- OCEAN (NDZOMOE)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  
    Claude ATISSO
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Clarisse NYNGONE-EFFAME
       
     
    COMMUNE DE NDZOMOE    		  
    Délégué Spécial    		  
    Capitaine Symphorien MAGANGA KOUMBA
    Délégué Spécial Adjoint Désiré Martial NKOGHE
       
    DEPARTEMEN T DU KOMO- OCEAN (NDZOMOE) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  
    Claude ATISSO
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Clarisse NYNGONE-EFFAME
       

    Province du Haut-Ogooué

    COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS
     
    COMMUNE DE FRANCEVILLE    		  
    Délégué Spécial    		 Monsieur Christian Dominique DJONGHO COGNOT
    1erDélégué Spécial Adjoint Suzanne ADOLO
    2èmeDélégué Spécial Adjoint Jean-Paul LEDAGA
    3èmeDélégué Spécial Adjoint Léonce ABOURU NDJOGOTHA
    4èmeDélégué Spécial Adjoint Mavie Larosa ABOUNA
    Mairie du 1er Arrondissement Délégué Spécial Simplice KIKI
    Délégué Spécial Adjoint Jean-Clément OSSOUNGA
    Mairie du
    2èmeArrondissement    		 Délégué Spécial Berthe Zoé LENDOYE
    Délégué Spécial Adjoint Chabanel MBOU
    Mairie du

    3èmeArrondissement    		 Délégué Spécial Elodie FOUEFOUE épse SANDJOH
    Délégué Spécial Adjoint Marcel NGAND
    Mairie du

    4èmeArrondissement    		 Délégué Spécial Alphonse NGOSSANGA
    Délégué Spécial Adjoint Ahmed Loïc OVOUNA
     

    DEPARTEMENT DE LA M’PASSA (FRANCEVILLE)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  
    Philippe APOUBA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Général Jean MOUKANDA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Georgette ODJOGUI
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Jean-Michel MANGA
     
    COMMUNE DE MOANDA    		 Délégué Spécial Colonel Jean Freiri TSIENGORI
    1erDélégué Spécial adjoint Romaric Ulric Crespa NZENGUE
    2èmeDélégué Spécial adjoint Dieudonné NGOSSINGA
    3èmeDélégué Spécial adjoint Alexandre YAMBANGOYE
    4èmeDélégué Spécial adjoint Colonel Godwin de Paul MANGOUMBA
    Mairie du 1er Arrondissement Délégué Spécial Rigobert NDALA
    Délégué Spécial adjoint Chrislin MOUKOUNDJA
    Mairie du 2ème Arrondissement Délégué Spécial Virginie MBELE
    Délégué Spécial adjoint Dieudonné ABOUDOU
    COMMUNE DE MOUNANA Délégué Spécial Alban Clark DJOSSIMA
    Délégué Spécial Adjoint Marcel LENGOUANGANI
     

    DEPARTEMENT DE LA LOBOMBI- LEYOU (MOANDA)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Général Gilbert LIKASSA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  

    Ruffin KOUAMBA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil

    Départemental    		  

    Rudolphine NGARA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  

    Basile LEPENGUE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  

    Victorine MAGNABEGNITH
    COMMUNE DE BAKOUMBA Délégué Spécial Flavien LOUDY
    Délégué Spécial Adjoint Colonel Denis LEGNONGO
     
    DEPARTEMENT DE LEKOKO (BAKOUMBA)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Aubin Janvier MABECKA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
    Départemental    		  
    Valentine MOUPOUGHIDI
     
    COMMUNE D’OKONDJA    		 Délégué Spécial Marie Eliane MBELE
    1erDélégué Spécial Adjoint Capitaine Ludovic LOUSSOU
    2èmeDélégué Spécial Adjoint Pierre OTOUNGA
    DEPARTEMENT DE LA SEBE-BRIKOLO
    (OKONDJA)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Nadège Néné TINGALEME
      Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Schuster LOUMBANGOYE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Hermine OKOSSA
    COMMUNE DE BONGOVILLE Délégué Spécial Gilbert NKOMA
    Délégué Spécial Adjoint Hervé OMANDA
     
    DEPARTEMENT DE LA DJOUORI-AGNILI (BONGOVILLE)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  
    Jean Stanislas FOUNA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Gaston MADJOU
    COMMUNE DE NGOUONI Délégué Spécial Benjamin LEKAMBA
    Délégué Spécial Adjoint Ghusly ONDOUNDA
     
    DEPARTEMENT DE LEKABI-LEWOLO (NGOUONI)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Sidoine ANGOUANDA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Saturnin AKOUANGA
    COMMUNE D’AKIENI Délégué Spécial Colonel Roger PITY
    Délégué Spécial Adjoint Marie Antoinette ONGALA
     
    DEPARTEMENT DE LEKONI-LEKORI (AKIENI)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  
    Polycarpe AYIBIGA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du ConseilDépartemental  
    Anicet ENGANGOYE
    COMMUNE DE LECONI Délégué Spécial Gabriel AMBAH
    Délégué Spécial Adjoint Arsène ONFOUYA
     
    DEPARTEMENT DES PLATEAUX (LECONI)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  
    Jean Félix MBIE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Fulbert OKOUOMI
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Norbert NGAMBIA
    COMMUNE DE BOUMANGO Délégué Spécial Colonel Michel SOUAGA
    Délégué Spécial Adjoint Zacharie BABINI
     
    DEPARTEMENT DE L’OGOOUE LETILI (BOUMANGO)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Joachim MOUSSOUARI
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Guillaume NGANZI
    COMMUNE D’ABOUMI Délégué Spécial Jean Rigobert EBONGUI
    Délégué Spécial Adjoint Israël Dimitri MARAT
     
    DEPARTEMENT DE BAYI-BRIKOLO (ABOUMI)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Yves Zacharie OKINDJA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Godefroy NGUIA
    COMMUNE D’ONGA Délégué Spécial Robinson MVONO
    Délégué Spécial Adjoint Euphrasie OMPAYI
     
    DEPARTEMENT DE DJOUE (ONGA)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  
    Ludovic NGOULOU
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Léana Francia LEYASSA ELINI 

    Province du Moyen-Ogooué

    COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS
     
    COMMUNE DE LAMBARENE    		 Délégué Spécial Gl Auguste BIBAYE ITANDAS
    1erDélégué Spécial Adjoint Colonel Jean NDIMEZE
    2èmeDélégué Spécial Rachel AGYAZAGOU
    3èmeDélégué Spécial Adjoint Lionel ONOUVIET
    4èmeDélégué Spécial Adjoint Brun OKOUMA
    Mairie du 1er Arrondissement Délégué Spécial Général OGANDAGA BIMBIO
    Délégué Spécial Adjoint Yvon NGUEMA
     
    Mairie du 2èmeArrondissement    		 Délégué Spécial Général Edouard ABOULE BITEGHE
    Délégué Spécial Adjoint  
    Jean NDJIEMBI MAGANGA
     
    DEPARTEMENT DE L’OGOOUE ET LACS (LAMBARENE)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Georges NGOMA BARANOW
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Mireille SIMBOUWE NYAMBA
      Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Augustin NZOGHE
     
    COMMUNE DE NDJOLE    		 Délégué Spécial Barthelemy NTOTOME
    1erDélégué Spécial Adjoint Louis-Georges ENGANGA
    2èmeDélégué Spécial Adjoint Edwige MAGNOUMATEMBE
    DEPARTEMENT DE L’ABANGA-BIGNE (NDJOLE) Président Joseph MBA EWOURE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Briani SONDO
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Jean-Pierre NYAMBA NZOKOU

    Province de la Ngounié

    COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS
     COMMUNE DE MOUILA Délégué Spécial Gl Cyriaque MBADINGA
    1erDélégué Spécial Adjoint Jean-Jacques LEKOUAKA
    2èmeDélégué Spécial Adjoint Jean-Paul BOUKA
    3èmeDélégué Spécial Adjoint Pascaline MAMBOUNDOU
    4èmeDélégué Spécial Adjoint Aurélie KEGHO
     Mairie du 1er Arrondissement Délégué Spécial Jérôme ASSIMET MOUTONGO
    Délégué Spécial Adjoint Stéphane Blaise MONDJO
     Mairie du 2 ème Arrondissement  
    Délégué Spécial    		 Hyanice BIGOUAGOU DILOUSSA
    Délégué Spécial Adjoint Honorine BIGNOUMBA BOUSSOUGOU
     DEPARTEMENT DE LA DOUYA- ONOYE (MOUILA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Michel OGOMBE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Luc MATEBA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Marie-Sylvie BIVIGOU épse NYAMA LEMBOUNGOU
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
    Départemental    		 Raïssa Nadège MANIME épse ONGOTHA
     COMMUNE DE NDENDE Délégué Spécial Pierre NZAMBA MAGANGA
    Délégué Spécial adjoint Jocelyne KOUSSOU
     
    DEPARTEMENT DE LA DOLA (NDENDE)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Rosette KOUMBA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Théodore MBINA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Marcel PENDY
     COMMUNE DE FOUGAMOU Délégué Spécial Joseph MOUTANDOU MBOUMBA
    Délégué Spécial Adjoint Rodolphe MBOUNDOU
     DEPARTEMENT DE TSAMBA- MAGOTSI (FOUGAMOU) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Colonel Jean-Guy PAMBOU
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Léa DIBOUNGA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Jean-Noël KEDI ONGODA
    COMMUNE DE MIMONGO Délégué Spécial Laurent IDIATA
    Délégué Spécial Adjoint Jeanne MOGOA
     DEPARTEMENT DE L’OGOULOU Délégué Spécial en charge du Conseil
    Départemental    		 Théophile EMBO NGONGA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Celestin MOUKOUANGUI
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Joël SACKO
     COMMUNE DE MBIGOU Délégué Spécial ACM MOULENGUI BISSIELOU
    1erDélégué Spécial Adjoint Ferdinand MIKOLO
    2èmeDélégué Spécial Adjoint François MONDJO
    DEPARTEMENT DE LA BOUMI- LOUETSI Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  Jean NZENGUE
      Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Prisme Célestin LETCHIOMBEKA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Félix NZENGUE
     COMMUNE DE LEBAMBA Délégué Spécial Venance MOUDIOMBO
    Délégué Spécial Adjoint Julienne NZOUBA
     DEPARTEMENT DE LA LOUETSI- WANO (LEBAMBA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Bernard MOUGNALA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Hysterine MOGOLA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Pauline NGUELE
     COMMUNE DE MALINGA Délégué Spécial YOUBI BATSOUAKA
    Délégué Spécial Adjoint Jean-Hilaire TANGA
     DEPARTEMENT DE LA LOUETSI BIBAKA (MALINGA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Placide MATSIMA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Marcel BIPEKA
      Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Mathieu MBIKA
    COMMUNE DE GUIETSOU Délégué Spécial Emile MANGADI
    Délégué Spécial Adjoint Eulalie TSOUKA
     DEPARTEMENT DE LA MOUGALABA (MOUGALABA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  
    Roger LAMOU
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Emery MBADINGA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil
    Départemental    		 Gervais Stéphane MBADINGA
     COMMUNE DE MANDJI Délégué Spécial Benoit Jaquart MOUGOULA
    Délégué Spécial Adjoint Félicien DIBIGOU
     DEPARTEMENT DE NDOLOU (MANDJI) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Aimé-Christian MATSOUPA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Emile BABIKA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    André MANGAMA MOUKOUTY

    Province de la Nyanga

    COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS
     COMMUNE DE TCHIBANGA Délégué Spécial Lieutenant-Colonel Aloïse MAVIOGA
    1erDélégué Spécial Adjoint Caroline DELICAT
    2èmeDélégué Spécial Adjoint Jean-Joseph KOUMBA KOUMBA
    3èmeDélégué Spécial Adjoint ADCM Paul-André KOMBILE KOMBILE
    4èmeDélégué Spécial Adjoint Sonia MANOMBA
     Mairie du 1er Arrondissement Délégué Spécial Colonel Pierre-Sten BOUKA MOUKETOU
    Délégué Spécial Adjoint Françoise DEMOUSSA
     Mairie du 2ème Arrondissement Délégué Spécial Alain Serge OBISSA MOUSSAVOU
     
    Délégué Spécial Adjoint    		  
    Yoland YEMBI
     DEPARTEMENT DE MOUGOUTSI (TCHIBANGA)  
    Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental    		  
    Ange MICKALA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Sylviane BIYETSA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Yves KINGA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Cpt Marcily MABIKA
      Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    KOUMBA NGOMA
     COMMUNE DE MAYUMBA Délégué Spécial Colonel Bachir MAKOSSO
    MVOUMBI
    1erDélégué Spécial adjoint Pascal MASSARD KABINDA
    2èmeDélégué Spécial adjoint Georges TCHIBINDA
    KOFFI
     
    DEPARTEMENT DE LA BASSE-BANIO (MAYUMBA)    		  
    Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental    		  
    Dieudonné VOUBOU VOUBOU
       
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départementa    		  
    Emeil Eric LAUGEL
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Yvette MAVOUNGOU
     COMMUNE DE NDINDI Délégué Spécial Serge MAKAYA MANGOMA
    Délégué Spécial Adjoint Judicaël MBATCHI
     DEPARTEMENT DE LA HAUTE-BANIO (NDINDI) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  
    Auguste SAFOU MBOUMBA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Amélie PANZOU
     COMMUNE DE MOABI Délégué Spécial Simon Bolivar IBINGA IBINGA
    Délégué Spécial Adjoint Justin MAGANGA
     DEPARTEMENT DE LA DOUIGNY (MOABI)  
    Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental    		  
    Olivier MASSAMBO
       
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental    		  
    MOUNGUENGUI MOUNGUENGUI
    COMMUNE DE MOULENGUI- BINZA Délégué Spécial Jean-Louis NGOMA
    Délégué Spécial Adjoint Carlin Fabrice MAKANA MOUSSAVOU
     
    DEPARTEMENT DE MONGO (MOULENGUI- BINZA)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  
    Olivier PAMBOU
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Ludovic PAMBOU MOUSSAVOU
     
    COMMUNE DE MABANDA    		 Délégué Spécial BGC Prince MOMBO MOULOUNGUI
    Délégué Spécial Adjoint Bernard KOMBILA
     DEPARTEMENT DE LA DOUTSILA(MABAN DA) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  
    Lamenais NZIGOU MANGUILA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Patrice Nazaire NZIENGUI
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Georges BOUSSAMBA MOULOMBA

    Province de l’Ogooué-Ivindo

    COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS
     COMMUNE DE MAKOKOU Délégué Spécial Rita Estelle MILAGOLO
    1erDélégué Spécial Adjoint Clovis NZOGHE MENDOME
    2èmeDélégué Spécial Adjoint Percy Gaël NDANGA MANGOUALA
    3èmeDélégué Spécial Adjoint Colonel Solange MBANG
    4èmeDélégué Spécial Adjoint Ouba GARBA
     Mairie du 1er Arrondissement Délégué Spécial Cpt Pascal BOTSIKA BOBE
    Délégué Spécial Adjoint Edouard EBABONG
    Mairie du 2ème Arrondissement Délégué Spécial Eugénie NYINGONE
    Délégué Spécial Adjoint Hadiatou BALLA
    DEPARTEMENT DE L’IVINDO Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental  Saturnin EDZODZOME
      Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Albertine TSAMOYE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Consty YOBE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Jeannot BIKE OWOULA
      Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Maxime MBAMI
    COMMUNE DE MEKAMBO Délégué Spécial Pascal ZOA MALOMBA
    1erDélégué Spécial adjoint Mohamed MOUSSA
    2èmeDélégué Spécial adjoint Pierre-Claver YEBENE
     DEPARTEMENT DE LA ZADIE (MEKAMBO) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Gaétan ALAMANDI
     
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental    		  
    Marie-Chantal NDOUNGA
      Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Alfred NDJENA
     COMMUNE DE BOOUE Délégué Spécial CDT Jean-Marc NGANDOBADI
    1erDélégué Spécial Adjoint Amstrong MBELA MAMIKAKA
    2ème Délégué Spécial adjoint Caroline Roselyne MOMO
     DEPARTEMENT DE LA LOPE(BOOUE) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Cpt Constant GUENGOUE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Louis-Bernard MFOULE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Rosine MANGA
     COMMUNE D’OVAN Délégué Spécial Armand KWELEANGOUE
    Délégué Spécial Adjoint Andre M’BANG NNAH
     DEPARTEMENT DE LA MVOUNG(OVAN) Délégué Spécial en charge du Conseil Départemental Ltc Françoise NZURE OLLE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  
    Jean-Marie BEKALE

    Province de l’Ogooué-Lolo

    COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS
     

    COMMUNE DE KOULAMOUTOU    		 Délégué

    Spécial    		 Félicien MOUDIONDZE
    1erDélégué

    Spécial Adjoint    		 Evariste MASSIMA MISSAMBO
    2èmeDélégué

    Spécial Adjoint    		 Olga KODJO MOYIVO
    3èmeDélégué

    Spécial Adjoint    		 Constant ONDO MBA
    4èmeDélégué

    Spécial Adjoint    		 Davy MBANDA SANDA
     

    Mairie du

    1erArrondissement    		 Délégué

    Spécial    		 Charles MONDJO LEPENGUE
    Délégué

    Spécial Adjoint    		 ACM Justin MOUELE
    Mairie du

    2èmeArrondissement    		 Délégué

    Spécial    		 Flore Syntia MAKITA
     

    Délégué Spécial Adjoint    		  

    Ange Juvenal NDAMA
     DEPARTEMENT LOLO-BOUENGUIDI Délégué Spécial en charge du Conseil

    Départemental    		  

    Max-Anicet IKOUBOULOU
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du

    Conseil Départemental    		  

    Olive SEMBA MAILLY
     

    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental    		  

    ACM Jean-Hugues Daniel GHANGA
    COMMUNE DE LASTOURSVILLE Délégué

    Spécial    		 Jacques LITONA LOUMBI
    1erDélégué

    Spécial Adjoint    		 Jean-Jacques

    BOTCHIKA
    2eDélégué

    Spécial adjoint    		 Dominique MALEBE
     

    DEPARTEMENT DE MIULUNDU (LASTOURSVILLE)    		 Délégué Spécial en charge du Conseil

    Départemental    		 Blaise MABOUMBIA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du

    Conseil Départemental    		  

    Germaine NGOUABOKO
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du

    Conseil Départemental    		  

    Sylvestre BAKAYENE
     

    COMMUNE DE PANA    		 Délégué Spécial Eustache BIELA MIDOKO
    Délégué Spécial adjoint Jean-Bernard LENGOMA MANGOUALA
     

    DEPARTEMENT LOMBO BOUENGUIDI (PANA)    		 Délégué Spécial en charge du

    Conseil Départemental    		  

    Bruno NDOMBI MABIALA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Robert TSOUKANY
     COMMUNE D’IBOUNDJI Délégué

    Spécial    		 Jean-Claude PANGO
    Délégué

    Spécial Adjoint    		 Jean-OLIVIER MAKAO
     

    DEPARTEMENT OFFOUE-ONOYE (IBOUNDJI)    		 Délégué Spécial en charge du

    Conseil Départemental    		  

    Jean-Baptiste NDIZIMBA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil

    Départemental    		  
    Hilarion BOUKA

     
    Province de l’Ogooué-Maritime

    COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS
     COMMUNE DE PORT-GENTIL Délégué Spécial GL Pierre RIZOGO

    ROUSSOLOT
    1erDélégué

    Spécial Adjoint    		 Marie-Stephanie INGUESSI
    2èmeDélégué

    Spécial Adjoint    		 Ingrid LEYOUBOU
    3èmeDélégué

    Spécial Adjoint    		 Yvon RECKATY
    4èmeDélégué

    Spécial Adjoint    		 Flavien Franck REBELA ROGOMBE
    Mairie du

    1erArrondissement    		 Délégué Spécial Jean-Gilbert MAGNOUNGOU
    Délégué Spécial Adjoint Marie-Laure VOUETTE ép.

    PANDEJO BOUMBA
     Mairie du 2 ème

    Arrondissement    		 Délégué Spécial Aboubakar NGOUWA NGUINGUO
    Délégué Spécial

    Adjoint    		 Commandant Bertin NZUE ONDO
     Mairie du 3 ème

    Arrondissement    		 Délégué Spécial Jocelyn OLAGO
    Délégué Spécial Adjoint Nicaise MATENDET
     Mairie du 4 ème

    Arrondissement    		 Délégué Spécial Dominique BAMBALA
    Délégué Spécial Adjoint Raphael BOUBALA
     DEPARTEMENT DE BENDJE (PORT-GENTIL) Délégué Spécial en charge du Conseil

    Départemental    		  

    Paul MOUKETOU
    Membre de la Délégation Spéciale en

    charge du Conseil Départemental    		  

    Samuel RAOUTO
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental Colonel Judes AKENDENGUE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil

    Départemental    		  

    Angélique RILANGA ONANGA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil

    Départemental    		  

    ACM Emile MOUSSAVOU MOUNDZIEGOU
    COMMUNE D’OMBOUE Délégué Spécial Edouard OKOVAH
     

     

    Délégué Spécial Adjoint    		  

     

     

    Michel MICHONET
     DEPARTEMENT D’ETIMBOUE Délégué Spécial en charge du Conseil

    Départemental    		 Joseph AREGAGANO
     

     

    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental    		 Eugene BINET
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil

    Départemental    		  

    Caroline IWENGA
    COMMUNE DE GAMBA Délégué Spécial Colonel Joseph MAVOUNGOU SOUAMY
    1erDélégué

    Spécial Adjoint    		 Adonis MOUDOUMA
     

    2èmeDélégué Spécial Adjoint    		  

    Colette POLO ép. PANDZOU
      Délégué Spécial  
      en charge du

    Conseil    		 Dr Maurice SISSO
      Départemental  
      Membre de la  
      Délégation  
      Spéciale en Hugues Martial GNOUNDOU
    DEPARTEMENT DE NDOUGOU charge du Conseil

    Départemental    		  
    Membre de la  
      Délégation Spéciale en

    charge du Conseil    		 Loraine OMPOUMA ANIMBA
      Départemental  

     

    Province du Woleu-Ntem

    COLLECTIVITE LOCALE FONCTION NOMS ET PRENOMS
     COMMUNE D‘OYEM Délégué

    Spécial    		 Jean-Christophe OWONE NGUEMA
    1erDélégué Spécial

    Adjoint    		 Colonel ESSONO Aurelie Praxède
    2èmeDélégué Spécial

    Adjoint    		 Clotaire NGUEMA EYI
    3èmeDélégué Spécial

    Adjoint    		 Françoise ANGUE OWONO
    4èmeDélégué

    Spécial Adjoint    		 Mohamam TOUKOUR
     

    Mairie du

    1erArrondissement    		 Délégué

    Spécial    		 Anne-Marie AVOME
    Délégué Spécial

    Adjoint    		 Commandant Edouard NKOUMOU
     

    Mairie du

    2èmeArrondissement    		 Délégué

    Spécial    		 Janvier NDONG MBA
    Délégué Spécial

    Adjoint    		 Yvon BE MINTSA
     DEPARTEMENT DU WOLEU (OYEM) Délégué Spécial en charge du Conseil

    Départemental    		  

    Samuel Sergy MBA ADZABE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du

    Conseil Départemental    		  

    Colonel Florence ZANG EDOU
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du

    Conseil Départemental    		  

     

    Gabriel EDOU OBIANG
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du

    Conseil Départemental    		 Emmanuel EYI MVE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil Départemental  

    Yacinthe ELLA OYONO
     COMMUNE DE BITAM Délégué

    Spécial    		 Jean-Michel EDOU SIMA
    1erDélégué

    Spécial adjoint    		 Georges ALLOGO NGUEMA
    2èmeDélégué

    Spécial Adjoint    		 Rose-Yvette ONDO MBA
    3èmeDélégué

    Spécial Adjoint    		 Servais OBAME OKE
    4èmeDélégué

    Spécial Adjoint    		 Marie-Madeleine ABEGUE OKOUE
     DEPARTEMENT DU NTEM Délégué Spécial en charge du Conseil

    Départemental    		  

    Colonel Samuel MINKO NGUEMA
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du

    Conseil Départemental    		  

     

    MEMINE ME ZUE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du

    Conseil Départemental    		  

    Colonel Cyrille NDONG ABESSOLO
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil

    Départemental    		  

     

    Hortense EDOU ESSONO
     COMMUNE DE MITZIC Délégué

    Spécial    		 Colonel Charly ASSAME MEFANE
    1erDélégué

    Spécial Adjoint    		 Yvette Sonia EYANG MEBOUNE
    2èmeDélégué

    Spécial Adjoint    		 Alain MBA AKOULOU
     DEPARTEMENT DE L’OKANO Délégué Spécial en charge du Conseil

    Départemental    		  

    Colonel Jean OTOGHE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil

    Départemental    		  

     

    Léonard METOUNE MENGONE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du

    Conseil Départemental    		  

     

    Camille NZIBE NSOME
     COMMUNE DE MINVOUL Délégué

    Spécial    		 Colonel Félix MVE ANGORO
     

     

    Délégué Spécial Adjoint    		 Alain-Corneille NKOGHE OBOUNOU
     DEPARTEMENT DU HAUT-NTEM (MINVOUL) Délégué Spécial en charge du Conseil

    Départemental    		  

    Colonel Gabriel YEBE MENVIE
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil

    Départemental    		  

     

    ACM Michel Marie MBOUI BEKALE
     

    COMMUNE DE MEDOUNEU    		 Délégué

    Spécial    		 Joseph ESSONO NGUEMA
    Délégué Spécial

    Adjoint    		 Anaclet MBIRA
     DEPARTEMENT DE HAUT-KOMO Délégué Spécial en charge du

    Conseil Départemental    		  

    Colonel Alain-Victor ATOMO OBAME
    Membre de la Délégation Spéciale en charge du Conseil

    Départemental    		  

     

    Georges OBIANG MEZUI

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