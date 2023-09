Qu’est-ce qu’iGaming ?

Parier sur une machine à sous en ligne ou sur l’issue d’un événement sportif est un passe-temps populaire et parfois même très apprécié dans de nombreux pays. Depuis le développement de la technologie et de l’internet, cette activité s’est naturellement transformée en ligne. Le marché des jeux d’argent en ligne évolue constamment avec les technologies du web. C’est ce lien entre la technologie en ligne et les loisirs qui lui a valu d’être désigné sous le nom d’iGaming.

Le succès de ce secteur dépend en grande partie de la possibilité de sortir le casino de la salle des machines à sous et de l’apporter au joueur, au bout de ses doigts, quand il le souhaite.

QU’EST-CE QUE L’IGAMING ?

Le terme « iGaming » peut être utilisé dans un sens étroit et dans un sens large. Au sens strict, iGaming fait référence aux paris en ligne sur le résultat d’un jeu de hasard en utilisant des moyens électroniques. Le « i » de iGaming signifie donc « internet ». iGaming implique des paris en ligne par des moyens électroniques.

Mais si l’iGaming consiste à faire un pari en utilisant l’internet, il s’inscrit également dans le concept plus large des jeux d’argent, qui, à son tour, couvre toute une série de jeux, tels que les casinos, les paris sportifs, les loteries, le bingo et les jeux de cartes.

Si nous utilisons le terme iGaming au sens large, nous parlons d’un secteur qui englobe plusieurs secteurs verticaux en ligne et les différentes entités de ces secteurs verticaux.

Par exemple, une société qui développe des logiciels de jeux pour les casinos en ligne (un fournisseur de jeux, si vous voulez) fait partie du marché plus large de l’iGaming. De même, un développeur de plateformes logicielles de jeux de hasard, tel que SOFTSWISS, entre dans la catégorie des fournisseurs de logiciels d’iGaming.

Contrairement aux jeux de hasard, dont le résultat est fortement influencé par le RNG ou la fortune, il existe des jeux dits d’adresse.

Les premiers comprennent les casinos en ligne, les paris sportifs en ligne, les sweepstakes, les loteries en ligne, le bingo, les sports fantastiques et les sports électroniques. Les seconds comprennent les jeux de cartes (Poker, Blackjack, Bridge, etc.), ainsi que les Échecs, le Backgammon et d’autres jeux dans lesquels le résultat dépend davantage de l’habileté mentale du joueur que du hasard.

Le secteur de l’iGaming ne sait pas très bien si les jeux d’adresse doivent être inclus dans la définition élargie. Vous rencontrerez certainement les deux parties lors des événements iGaming.

Le secteur des jeux d’argent en ligne s’est développé rapidement grâce à l’urbanisation, aux progrès technologiques et à la popularisation de l’internet dans le monde entier. Nous décrivons ci-dessous les principaux événements qui ont façonné le secteur des jeux d’argent en ligne depuis sa création.

1994 - Le gouvernement de la nation caribéenne d’Antigua-et-Barbuda adopte la loi sur la zone de libre-échange et de traitement, qui autorise la délivrance de licences aux entreprises désireuses d’ouvrir un casino en ligne.

1996 - Création de la Kahnawake Gaming Commission (KGC). Sa principale activité est l’octroi de licences aux casinos en ligne du monde entier. En 1996, il n’y avait que 15 sites de jeux d’argent, alors qu’un an plus tard, il y en avait déjà 200.

1997 - La croissance rapide du secteur attire l’attention des législateurs. Après de longues délibérations, le Sénat américain a finalement adopté en 2006 la loi sur l’interdiction des jeux d’argent sur internet (Internet Gambling Prohibition Act), qui rendait illégale la promotion et la vente au public de biens et de services liés aux jeux d’argent. Toutefois, il y a quelques années, cette loi a été abrogée et réexaminée. Les États fédérés américains décident désormais de leurs propres règles au niveau de l’État.

2005 - Le Royaume-Uni a créé le Gambling Act, qui a mis en place la Gambling Commission pour superviser tous les jeux d’argent et a permis aux sites de jeux d’argent d’opérer légalement.

2013 -SOFTSWISS fait sa première incursion sur le marché de l’iGaming avec sa plateforme de casino en ligne.

RÉGLEMENTATION DES JEUX D’ARGENT DANS LE MONDE

Grâce à la popularisation de l’internet, les opérateurs locaux, mais aussi étrangers, peuvent proposer aux joueurs des services de jeux d’argent en ligne. Les législateurs des différents pays tentent d’y prêter attention et, par conséquent, d’établir leurs propres règles pour réglementer le secteur des jeux d’argent et de hasard.

Opérateur de jeux en ligne - personne responsable d’une entreprise de jeux en ligne, qui gère les opérations quotidiennes et le marketing, et qui propose des paris en ligne aux utilisateurs finaux.

Dans de nombreux pays, les activités des opérateurs de jeux en ligne sont légales et réglementées par l’État.

Ces marchés géographiques sont souvent appelés marchés réglementés et nécessitent des licences locales. Comme pour les jeux d’argent terrestres, les fournisseurs de jeux d’argent en ligne doivent être titulaires d’une licence pour offrir des services aux joueurs dans un pays donné.

La légalité ou l’interdiction des paris en ligne dans un pays donné dépend largement de la législation de ce pays.

LE SECTEUR DE L’IGAMING AUJOURD’HUI

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le secteur des jeux d’argent au niveau international. Les casinos terrestres, les bookmakers et les salles de jeu ont été fermés et les événements sportifs sur lesquels les joueurs pouvaient parier ont été suspendus. Cette situation a contribué à une forte augmentation de la demande de jeux d’argent en ligne.

En 2021, le marché mondial des jeux d’argent en ligne était estimé à plus de 70 milliards de dollars, et les analystes s’attendent à ce qu’il connaisse une croissance régulière à l’avenir.

La technologie mobile permet aux jeux en ligne d’être plus attrayants pour les joueurs que les casinos traditionnels. Les joueurs peuvent choisir parmi un assortiment de thèmes, de graphiques et d’animations de pointe et de bandes sonores actuelles.

Bien avant la pandémie du COVID-19, le marché a été stimulé par la popularité croissante des smartphones offrant un meilleur accès à l’internet. Le nombre d’appareils mobiles dans le monde ne fera qu’augmenter dans les années à venir.

Pour les personnes qui souhaitent ajouter de nouvelles sensations à une expérience familière, la technologie VR/AR peut compléter les paris en ligne. Aujourd’hui, Evolution - l’un des principaux fournisseurs de casinos en direct - explore l’application de la technologie VR, après avoir lancé une expérience VR basée sur le titre populaire de la machine à sous Gonzo’s Quest.

De plus en plus de technologies influencent la croissance prometteuse du marché des jeux d’argent en ligne dans un avenir proche. Examinons chacune d’entre elles de plus près.

Technologie de la chaîne de blocs (blockchain)

Il existe deux types de casinos en ligne qui utilisent la technologie blockchain : un crypto-casino avec l’intégration de systèmes de paiement en crypto-monnaie et un autre basé directement sur la blockchain.

Dans le premier cas, le casino en ligne accepte les crypto-monnaies telles que Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin (BTC), au même titre que les monnaies fiduciaires pour les dépôts et les retraits. Cela est généralement rendu possible via une intégration avec une méthode de paiement de traitement des crypto-monnaies.

Dans le cas d’un casino blockchain, les transactions cryptographiques ont lieu sans intermédiaire, directement entre le portefeuille cryptographique du joueur et la blockchain via le jeu.

La technologie enregistre les résultats du jeu et rend impossible leur influence. La blockchain offre également un anonymat maximal, puisqu’aucune information personnelle n’est requise lors de l’enregistrement d’un compte utilisateur au casino.

L’utilisation de la technologie blockchain dans le secteur des jeux d’argent en ligne offre de multiples avantages. Les retraits sont traités presque instantanément, sans délai pour commencer à parier.

En outre, les opérateurs iGaming qui travaillent avec des crypto-monnaies offrent les commissions les plus basses pour le dépôt et le retrait de fonds. La raison en est l’absence d’intermédiaires et la décentralisation.

Streaming et médias sociaux

Les consommateurs d’iGaming demandent davantage de streaming en direct et de contenu vidéo. Il n’est donc pas surprenant que le streaming vidéo soit très demandé.

La diffusion en continu donne aux utilisateurs la possibilité de regarder leur streamer favori parier en temps réel et de vivre avec lui les moments forts du jeu. Les streamers s’efforcent également de rendre la diffusion spectaculaire, c’est pourquoi ils choisissent des machines à sous offrant des bonus fréquents et des gains généreux et ne lésinent pas sur les émotions pendant la diffusion.

Tout cela attire le trafic des utilisateurs vers le casino en ligne, surtout si l’opérateur donné et le streamer spécifique sont partenaires. Le streamer place sur sa page web des informations utiles pour les joueurs, par exemple des indicateurs de classement de l’opérateur, entrecoupés de bannières et de liens vers le site du casino partenaire.

Toutes les plateformes de streaming n’encouragent pas les publicités pour les jeux d’argent. Par exemple, en 2021, les clips et les diffusions sur la plateforme Twitch qui comportaient des codes promotionnels et des liens de référence vers des sites de jeux d’argent ont été interdits. La plateforme a ordonné aux diffuseurs de retirer ce type de contenu. Toutefois, le streaming de casino n’a pas totalement disparu de Twitch.

Gamification

Pour attirer un public jeune et maintenir le niveau d’intérêt du jeu, les casinos en ligne ajoutent des éléments de gamification au jeu. La gamification est l’ajout de possibilités supplémentaires d’engagement et de fidélisation inhérentes à l’industrie du jeu vidéo. Il peut s’agir de la sélection de personnages, de quêtes, de récompenses de niveau, etc.

La gamification permet à un opérateur d’augmenter le taux de rétention des joueurs en les motivant. Selon le choix du mécanisme ou de l’outil de gamification, l’opérateur répond aux différents besoins des joueurs.

Par exemple, l’organisation de tournois donne à un joueur la possibilité de concourir et de devenir le premier parmi les autres. Les joueurs les plus performants sont affichés sur le tableau de classement et reçoivent divers bonus de la part du casino en ligne.

La sélection des personnages permet au joueur d’ajouter des préférences personnelles au jeu, ce qui influe sur son implication et son intérêt pour le jeu.

Les quêtes sont des missions amusantes et intéressantes qui deviennent de plus en plus difficiles d’un niveau à l’autre. Une fois les quêtes terminées avec succès, le joueur reçoit un prix, ce qui entretient la satisfaction et l’envie de poursuivre le jeu.

Graphiques de jeu et 5G

Actuellement, le HTML5 est largement utilisé pour créer des jeux de machines à sous. Les machines à sous HTML5 offrent aux joueurs des jeux de petite taille à chargement rapide qui fonctionnent sur toutes les plateformes. Toutefois, HTML5 n’est pas le seul moteur utilisé pour développer des jeux de machines à sous. De plus en plus d’attention est accordée à Unity, un moteur de jeu pour le développement de contenu de jeu en 3D, populaire dans les jeux mobiles et les jeux de bureau en général.

Les vitesses de téléchargement ont une incidence directe sur les temps de chargement des jeux. La solution réside dans la technologie 5G. Bien qu’il s’agisse d’un élément qui dépasse largement le champ d’action d’un opérateur d’iGaming et qui est davantage entre les mains des joueurs, la 5G est l’un des moyens de rendre votre expérience de joueur de casino ou de paris sportifs beaucoup plus fluide.

VOUS ÊTES PLUS PROCHE DE L’IGAMING QUE VOUS NE LE PENSEZ

Récemment, de nombreux facteurs ont influencé la croissance rapide des jeux d’argent en ligne. La pandémie de COVID-19, les fermetures forcées et les progrès de la technologie mobile. L’iGaming se développe rapidement grâce aux technologies de l’information, au développement de logiciels, à la blockchain et à la technologie mobile. Si l’un de ces éléments vous semble familier, il est probable que vous ayez été confronté à l’iGaming à un moment ou à un autre.