Qatar 2022 : Le Gabon reprend enfin des couleurs et s’offre une revanche sur l’Angola

Battues à l’aller 3 buts à 1 à Luanda par les Palancras Negras d’Angola, les Panthères du Gabon étaient attendues ce lundi après-midi à Franceville. Après une première mi-temps sans grand jeu et beaucoup de déchets dans les deux camps, c’est finalement à la seconde période que la rencontre prendra son tournant. D’abord à la 74e minute par un but du capitaine gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, rejoins 10 minutes plus tard par le but du novice Alex Moucketou Moussounda. Score final 2 buts 0 pour le Gabon.

Les poulains de Patrice Neveu étaient très attendus par les supporters gabonais après les mauvaises performances accumulées au cours des 3 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Surtout après la cuisante défaite essuyée vendredi soir en déplacement à Luanda. Cet après-midi, pour la 4e journée, les Panthères se sont tardivement réveillées en sauvant leur honneur bafoué à l’aller par les Palancras Negras. La joie des Panthères dans les vestiaires après cette rencontre Il faut dire que le staff managérial du Gabon sous le feu des critiques, se devait de réagir pour redonner confiance aux supporters notamment désabusés par le résultat humiliant obtenu lors de l’expédition angolaise de vendredi soir. Avec la mise sur touche du gardien Anthony Mfa Mefui et l’absence forcée de l’attaquant Denis Bouanga en raison de deux cartons jaunes obtenus face à la Lybie et l’Angola, c’est un effectif remanié qui a pu ouvrir cette rencontre. La première mi-temps sera marquée par un score vierge entre les deux nations. C’est de retour des vestiaires que la rencontre sera la plus animée, malgré là encore plusieurs loupés et ratés. C’est finalement à la 74e minute de jeu que le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang réussira enfin à trouver le chemin des filets de but adversaire. L’europhorie et la confiance regagnées, les Panthères plus offensives rééditeront l’exploit à la 84e minute par le jeune Alex Moucketou Moussounda, entré sur la pelouse de Franceville quelques minutes auparavant. Une belle revanche pour les Panthères qui battent sur la même différence de buts leurs homologues angolais. Une victoire qui ne relance pas pour autant le Gabon dans cette course au Mondial. Avec les 3 points engrangés cet après-midi, le Gabon reprend la 3e place du groupe F de ces éliminatoires avec 4 points. Une victoire pour l’honneur donc en attendant les résultats de ses autres challengers.