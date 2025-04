Promotion de l’inclusion : des scooters offerts aux personnes handicapées à Port-Gentil

La direction provinciale des affaires sociales de l’Ogooué-Maritime a organisé, le lundi 7 avril, une remise officielle de scooters offerts par le président de la Transition aux personnes à mobilité réduite de la circonscription administrative.

C’est la cour d’honneur du gouvernorat qui a servi de cadre à cet événement, où la présence des autorités militaires et politico-administratives s’est fait ressentir. Lors d’une remise symbolique des clés à un bénéficiaire, le gouverneur Jean-Robert Nguema Nnang a souligné que ce geste émanant du chef de l’État gabonais témoigne de son engagement envers tous les Gabonais sans exception. Il a également encouragé les récipiendaires à faire bon usage de cette nouvelle dotation.

Les bénéficiaires et leurs scooters

Pierre Mandzanga, président de l’Association des personnes handicapées de l’Ogooué-Maritime (Aphom), a exprimé la profonde gratitude des personnes vivant avec un handicap envers le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. « Ce n’est pas la première fois que le président nous tend la main. Lors de son premier voyage ici à Port-Gentil, il nous avait accordé une somme de 15 millions pour l’acquisition de matériel orthopédique. Aujourd’hui, nous recevons des scooters qui seront d’une grande aide pour nous », a reconnu Pierre Mandzanga de l’Aphom.

Au total, 23 scooters seront répartis entre Port-Gentil et Etimboué. Le gouverneur est convaincu qu’une autre dotation similaire sera prochainement mise à disposition, permettant ainsi d’adresser efficacement la demande réelle dans la province. « Les élèves pourront désormais se déplacer plus facilement dans leurs activités », se réjouit Pierre Mandzanga.

Cet événement symbolise un pas en avant vers l’inclusion et l’autonomisation des personnes en situation de handicap. La dotation vise à faciliter les déplacements des bénéficiaires et souligne l’engagement du gouvernement en faveur des populations vulnérables et la nécessité de promouvoir un Gabon plus inclusif.