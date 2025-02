Présidentielle gabonaise 2025 : La commission électorale présidée par Immongault entre en scène

En vue de l’organisation opérationnelle de l’élection présidentielle du 12 avril prochain, les membres de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER) ont prêté serment ce mercredi 5 janvier 2025 à Libreville devant la Cour constitutionnelle. Cette prestation de serment s’inscrit dans le cadre du respect des dispositions de l’article 17 du nouveau Code électoral.

Présidée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité en personne, Hermann Immongault, la CNOCER est l’organe opérationnel chargé de la coordination des phases de préparation, d’organisation et d’administration des scrutins. Elle comprend un bureau structuré autour d’un président, de deux vice-présidents, d’un rapporteur et d’un rapporteur adjoint.

Une autre vue de la cérémonie d’hier

La commission est composée de représentants des ministères sectoriels impliqués dans l’organisation des élections. En plus du ministère de l’Intérieur, elle intègre les représentants de 7 autres ministères : la Réforme des institutions, la Défense nationale, les Affaires étrangères, la Justice, les Comptes publics, l’Éducation nationale et la Communication. Cette diversité institutionnelle vise à garantir une organisation électorale transparente et efficace.

Cette cérémonie solennelle marque une étape clé dans la mise en place du dispositif électoral pour le scrutin présidentiel du 12 avril. Par leur engagement devant la Cour constitutionnelle, les membres de la CNOCER prennent officiellement leurs fonctions et s’engagent à assurer une gestion rigoureuse et impartiale du processus électoral qui mettra fin à la transition.

Les prochaines étapes consisteront à finaliser les préparatifs logistiques et administratifs afin d’assurer un déroulement optimal du scrutin. La CNOCER devra ainsi veiller au respect des délais, à la sécurisation du matériel électoral et à la coordination des différentes parties prenantes impliquées dans le processus électoral.

L’issue de cette prestation de serment conforte la dynamique enclenchée par les autorités en vue d’une élection transparente et crédible, répondant aux attentes des citoyens et des acteurs politiques.