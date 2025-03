Présidentielle 2025 : Recalé, Jean Rémy Yama contre-attaque et saisit la Cour constitutionnelle

Le candidat à la présidentielle du 12 avril, Jean Rémy Yama, a déposé ce mardi un recours auprès de la Cour constitutionnelle après le rejet dimanche de sa candidature par la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du referendum (CNOCER). En effet, l’ancien leader syndical qui avait passé 18 mois en prison sous le régime déchu d’Ali Bongo, avait été recalé par la CNOCER en raison d’un problème lié à l’acte de naissance d’un de ses parents.

Les soutiens de celui qui se positionne comme le visage du vrai changement pour le Gabon peuvent jubiler : Jean remy Yama a déposé son recours devant la cour constitutionnelle contre le rejet de sa candidature par la commission électorale dirigée par le ministre de l’Intérieur. Ce mardi, il a pu régulariser son dossier en y joignant une photocopie conforme de l’acte de naissance de sa mère qui faisait défaut.

Le récépissé de dépôt de cette requête

Soutenu par plusieurs formations politiques anti-système et opposées au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), il apparaît comme l’un des principaux adversaires du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema également engagé dans cette course pour le fauteuil présidentiel post transition de l’après Ali Bongo et du retour à l’ordre constitutionnel.

Jean Rémy Yama a été désigné « candidat du consensus de l’opposition » par le Congrès des alliés pour l’alternance (CAR). Son exclusion initiale avait suscité de vives réactions, mais avec ce recours, il semble en bonne voie pour être réhabilité dans la course présidentielle. Son soutien croissant parmi les forces opposées au régime actuel de transition renforce sa position et pourrait redistribuer les cartes du scrutin à venir.

Le CAR et l’ensemble de ses partisans attendent désormais la décision de la Cour constitutionnelle avec confiance. Pour eux, l’invalidation de la candidature de Jean Rémy Yama aurait été une entrave à l’expression démocratique. Avec son dossier désormais complet, l’opinion nationale et les forces du changement espèrent un feu vert des juges constitutionnels, ouvrant ainsi la voie à une confrontation électorale plus équilibrée face au général-candidat.