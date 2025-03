Présidentielle 2025 : Michel Ongoundou Loundah de REAGIR, a déposé son dossier complet !

Michel Ongoundou Loundah, candidat à l’élection présidentielle gabonaise du 12 avril 2025 sous la bannière du parti Réappropriation du Gabon de son Indépendance pour sa Reconstruction (REAGIR), a officiellement déposé son dossier de candidature ce samedi 8 mars 2025 au ministère de l’Intérieur. Ce dépôt intervient en conformité avec l’article 2 du Décret n°0110/PR/MIS du 14 février 2025.

« Je suis candidat parce que je voudrais mettre en place un système de rupture. Le système que nous connaissons au Gabon a fait son temps et j’ai fait un constat : chaque fois qu’on a changé de dirigeant dans ce pays, le pays a régressé », a déclaré hier Michel Ongoundou Loundah. Cette prise de position reflète sa volonté de proposer une alternative politique aux Gabonais et de rompre avec les pratiques du passé.

Un congrès déterminant pour REAGIR

Avant cette annonce, le parti REAGIR avait tenu son congrès extraordinaire en ligne le vendredi 7 mars 2025, en accord avec la résolution du Conseil national du 26 janvier 2025. Ce congrès avait pour objectifs principaux d’examiner et d’entériner les résolutions du Conseil national et d’investir officiellement un candidat à la présidentielle.

Le candidat de la rupture hier à la CNOCER

Les congressistes ont d’abord procédé à la mise en place du bureau du congrès, présidé par Christian Alexis Ekang, Délégué communal de REAGIR. Au terme des débats, Michel Ongoundou Loundah a été confirmé à la tête du parti, tandis qu’Éléonore Obame a été nommée Secrétaire exécutif. Le congrès a également validé sa candidature à l’élection présidentielle.

Une vision pour le Gabon

Michel Ongoundou Loundah incarne aujourd’hui une nouvelle espérance pour le Gabon. Son engagement pour la souveraineté nationale, la justice sociale et la reconstruction démocratique du pays fait de lui une figure montante du paysage politique. Son parti, REAGIR, entend proposer une alternative forte et structurée pour un Gabon indépendant et prospère.

Avec cette candidature, Michel Ongoundou Loundah se positionne comme un acteur incontournable de la prochaine élection présidentielle, offrant aux Gabonais une option politique axée sur le changement et la rupture avec le passé.