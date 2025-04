Présidentielle 2025 : Les déjà-candidats en août 2023 font leur entrée sur le terrain électoral !

La bataille pour le fauteuil présidentiel est plus que jamais lancée au Gabon. Si la campagne a officiellement débuté ce samedi 29 mars, Alex Stophène Ibinga Ibinga et Thierry Yvon Michel N’goma tous deux déjà candidats à la présidentielle annulée du 26 août 2023, ont choisi ce dimanche pour marquer les esprits. Deux stratégies, deux visions, mais un même objectif : convaincre les Gabonais qu’ils sont l’alternative crédible au pouvoir en place.

Thierry Yvon Michel N’goma : l’indépendance et le social comme priorités

Thierry Yvon Michel N’goma a ouvert le bal au stade de la Nation de Belle Vue II avec une messe d’action de grâce avant de galvaniser ses partisans lors d’un meeting. Son programme, baptisé « Construction d’un Gabon souverain », se veut un véritable électrochoc : sortir du franc CFA, rapatrier les réserves financières et assurer une gouvernance de proximité. Il martèle son message : il ira lui-même constater l’état des projets, écouter les doléances des citoyens et veiller à l’application de ses réformes.

La messe d’action d’action de grâce d’hier du candidat N’goma

« IMPACTES » : c’est sous cet acronyme percutant que se déclinent les huit axes de son programme, plaçant l’indépendance du Gabon et le social au cœur de son projet. Pour N’goma, il est temps que les Gabonais reprennent leur destin en main. Il se présente comme l’homme du renouveau, prêt à en finir avec les pratiques du passé.

Alex Stophène Ibinga Ibinga : une transformation économique et politique

De son côté, Alex Stophène Ibinga Ibinga a choisi son QG de Nzeng-Ayong pour lancer sa campagne. Son programme, « La République au Travail », repose sur neuf axes, allant de la réforme de la fiscalité à la protection sociale, en passant par la refonte des dépenses publiques. Mais son message phare, c’est la rupture. Il veut en finir avec 35 ans de vie politique figée et insuffler un vent nouveau.

Le candidat Ibinga Ibinga expliquant son projet pour le Gabon

Sa vision ? Transformer radicalement le pays en réinventant son écosystème politique et économique. Fini les partis politiques en pagaille : il propose de les convertir en 104 grandes entreprises et de faire émerger 4000 chefs d’entreprises issus des associations et ONG politiques. « Un peuple sans vision est un peuple en perdition », assène-t-il, convaincu que l’avenir passe par une approche entrepreneuriale.

Une compétition à huit candidats

Avec ces deux nouvelles forces en présence, la course s’intensifie. Huit candidats sont sur la ligne de départ, dont Alain Claude Bilie-By-Nze, Alain Simplice Boungoueres, Joseph Lapensée Essingone, Chaning Zenaba Gninga, Stéphane Germain Iloko Boussengui et Brice Clotaire Oligui Nguema. Chacun tente de se démarquer dans un climat politique en pleine mutation.

À moins de deux semaines du verdict des urnes, l’heure est aux démonstrations de force. Qui saura imposer sa vision ? Qui convaincra une population en quête de renouveau ? Le sprint final est lancé, et chaque jour compte.