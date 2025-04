Présidentielle 2025 : Oligui Nguema démarre en trombes, ses adversaires plus discrets et timorés

La campagne pour le premier tour de l’élection présidentielle gabonaise a officiellement débuté ce samedi 29 mars 2025. Durant ces 14 jours de mobilisation, les huit candidats en lice auront l’opportunité de présenter leurs programmes et de convaincre les électeurs. Cette première journée a révélé des stratégies contrastées, oscillant entre rassemblements massifs et actions de proximité.

Brice Clotaire Oligui Nguema donné favori, a frappé fort en organisant un rassemblement impressionnant au stade de l’Amitié d’Angondjé, au nord de Libreville. Malgré une pluie battante, des milliers de sympathisants se sont mobilisés pour marquer leur soutien au candidat de la Transition. Cet événement a donné le ton d’une campagne axée sur la force de mobilisation et l’adhésion populaire. Son projet de société, intitulé « Bâtissons l’édifice nouveau », met l’accent sur la continuité des réformes engagées sous la Transition et la modernisation du pays.

Des approches diversifiées pour les autres candidats

Contrairement à Oligui Nguema, d’autres candidats ont adopté des stratégies plus discrètes, misant sur la proximité avec les électeurs.

Alain-Claude Bilie-By-Nze a choisi un démarrage en porte-à-porte dans le quartier Sotéga, dans le 6e arrondissement de Libreville. Il a expliqué que cette approche permettait d’être au plus près des réalités des Gabonais, en identifiant leurs problèmes quotidiens tels que l’inondation et l’assainissement. Son projet de société, Gabon d’abord, vise une refonte de l’urbanisation et une meilleure prise en compte des préoccupations locales.

L’ancien Premier ministre d’Ali Bongo a préféré démarrer sans fanfare dans les quartiers de Libreville

Stéphane Germain Iloko Boussengui a tenu un meeting à Ambowè, où il a détaillé son projet de société intitulé Ensemble soignons le Gabon parce que nous méritons mieux . Il propose une « thérapie politique » axée sur trois piliers : prospérité, sécurité et dignité.

Une vue du meeting de lancement du candidat Iloko Boussengui

Alain Simplice Boungoueres a ouvert sa campagne à Bifoun, dans la province du Moyen-Ogooué. Il a présenté son programme, Un Gabon pour tous , axé sur « un développement équitable, une gouvernance responsable et la promotion de l’égalité des chances », plaidant pour une politique de paix et de développement.

Les autres candidats, plus discrets en ce premier jour, devraient intensifier leurs activités dans les jours à venir afin de mobiliser leurs bases électorales.

Une dynamique à suivre

Cette première journée de campagne met en lumière les différences stratégiques entre les candidats. Tandis que Brice Clotaire Oligui Nguema semble capitaliser sur une forte mobilisation populaire, ses adversaires misent davantage sur la proximité et les échanges directs avec les citoyens.

Les jours à venir permettront d’observer l’évolution de ces approches et leur impact sur le scrutin du 12 avril 2025.