Présidentielle 2025 : Les 247 candidats recalés à l’ACER disposent de 48h pour faire appel

Le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault a annoncé ce mercredi, la liste des neuf membres retenus pour composer l’Autorité de contrôle des élections et du référendum (ACER). Cette sélection fait suite à l’étude des 256 candidatures reçues après l’appel lancé le 5 février dernier.

Les 247 candidats non retenus disposent désormais de 48 heures pour déposer un recours gracieux auprès du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. « Les recours enregistrés seront examinés dans un délai de deux jours et les décisions notifiées aux requérants », a précisé le ministre.

Une fois ce délai expiré, les 9 candidats retenus seront nommés par décret présidentiel avant de prêter serment devant la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions du Code électoral.