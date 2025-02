Présidentielle gabonaise 2025 : Les neuf gendarmes de l’ACER enfin dévoilés

Les choses sérieuses en vue de la présidentielle gabonaise d’avril s’affinent de plus en plus. Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Herman Immongault, a annoncé ce mercredi matin la composition officielle des neuf membres de l’Autorité de contrôle des élections et du référendum (ACER), l’organe chargé de veiller au bon déroulement de l’élection présidentielle du 12 avril 2025. Les 9 gendarmes des élections sont ainsi désormais connus.

Pour rappel, le 5 février dernier , un appel à candidatures avait été lancé par le ministère, en conformité avec les articles 30 et 32 de la loi électorale n°001/2025 du 19 janvier 2025. Cet appel a suscité un fort intérêt avec 256 candidatures déposées, dont 50 femmes et 206 hommes, entre le 6 et le 13 février. Le ministre de l’Intérieur a souligné l’ampleur de cette mobilisation : « La flexibilité des critères a suscité un nombre considérable de candidatures et a rendu particulièrement ardue la tâche du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ». Ainsi pour être éligibles, les postulants devaient remplir plusieurs critères stricts :

Être de nationalité gabonaise,

Avoir au moins 15 ans d’expérience professionnelle,

Être disponible durant quatre mois consécutifs,

N’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ni de sanction administrative,

Jouir d’un bon état de santé,

Avoir une qualification ou une expérience en audit, contrôle, supervision, administration électorale, droit, science politique, ou tout autre domaine connexe. Après une première sélection, seuls 30 candidats ont été retenus, puis soumis à des enquêtes de moralité. À l’issue de ce processus, neuf membres ont été définitivement désignés. Les neuf membres de l’ACER Par ordre alphabétique, la nouvelle équipe se compose de :

Scholastique Laurentia Ayoli Létsina, 46 ans, née le 9 décembre 1978 à Okondja.

Marius Bondji Chamba, 54 ans, né le 27 décembre 1970 à Bakoumba.

Daniel Frank Idiata, 57 ans, né le 17 mars 1967 à Mimongo.

David Ikogou-Mensah, 65 ans, né le 8 juillet 1959 à Port-Gentil.

Wenceslas Mamboundou, 59 ans, né le 24 septembre 1965 à Port-Gentil.

Lydie Mamiaka, 56 ans, née le 21 juillet 1968 à Libreville.

Jean Minko, 59 ans, né le 20 novembre 1965 à Cocobeach.

Marius Ndong Ondo, 60 ans, né le 21 juillet 1964 à Oyem.

Ange-Claude Nkoghé, 52 ans, né le 14 août 1972 à Lambaréné. Le ministre a insisté sur la rigueur du processus de sélection : « À l’issue d’une sélection minutieuse, comprenant notamment des enquêtes de moralité, nous avons retenu ces neuf membres qui incarnent l’expertise et l’intégrité requises pour mener à bien cette mission capitale ». Prochaines étapes : nomination et prestation de serment Les candidats non retenus disposent d’un délai de 48 heures pour déposer un recours gracieux auprès du ministère de l’Intérieur. Les décisions seront rendues sous deux jours. Le ministre a précisé les prochaines étapes : « Passé ce délai, les candidats retenus feront l’objet d’une nomination par décret du Président de la République conformément aux dispositions de l’article 32 du Code électoral et prêteront serment devant la Cour constitutionnelle ».