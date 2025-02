Gabon : Le Collège médical de la présidentielle prête serment ce mercredi pour évaluer les candidats

Dans le cadre de l’élection présidentielle gabonaise du 12 avril 2025, le Collège médical chargé d’évaluer l’aptitude physique et mentale des candidats va prêter serment ce mercredi 26 février à 15h00 devant la Cour constitutionnelle, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur. Cette étape marquera le début officiel de leur mission, à quelques jours de l’ouverture du dépôt des candidatures ce jeudi auprès de la Commission nationale pour l’organisation et le contrôle des élections et du référendum (CNOCER).

Conformément à l’ article 170 de la loi organique n° 001/2025 du 19 janvier 2025 , ce collège médical a été désigné par les bureaux des deux Chambres du Parlement , après consultation de l’ Ordre des Médecins . Sa mission est de certifier l’aptitude physique et mentale des prétendants à la magistrature suprême , sur la base d’examens et d’analyses médicales. Une autre vue de la cour constitutionnelle gabonaise Les membres du Collège médical Les six médecins qui composent ce Collège sont des spécialistes reconnus dans leurs domaines respectifs : Professeure Elsa Ayo Bivigou – Cardiologie

– Cardiologie Professeur Guy Léonel Gaudon Mbethé – Médecine interne

– Médecine interne Professeur Adrien Sima-Zue – Anesthésie-Réanimation

– Anesthésie-Réanimation Docteur Cédric Moussavou – Neurologie

– Neurologie Docteur Ghislain Mbadinga Nzamba – Urologie

– Urologie Docteur Dexter Ngosso Tombit – Psychiatrie Ils vont s’engager devant la Cour constitutionnelle à assurer leur mission avec rigueur et impartialité, garantissant ainsi un processus électoral transparence et équitable . Prochaine étape : ouverture des dépôts de candidatures Après cette prestation de serment, le Collège médical s’apprête à débuter son travail d’expertise. Son intervention précède l’ouverture des dépôts de candidatures à la CNOCER, une phase clé du processus électoral. Les candidats devront présenter un certificat médical d’aptitude délivré par ce collège pour valider leur dossier. À quelques semaines du scrutin, cette étape renforce le cadre juridique et institutionnel mis en place pour assurer une élection présidentielle conforme aux textes en vigueur en République Gabonaise.