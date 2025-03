Présidentielle 2025 : L’oncle d’Ali Bongo soutient son tombeur, le général Oligui Nguema

À un peu plus d’un mois de la présidentielle du 12 avril, le général Brice Clotaire Oligui Nguema engrange les soutiens. Jean Boniface Assélé, président du Cercle des libéraux réformateurs (CLR, ex majorité présidentielle) et oncle de l’ex-président déchu Ali Bongo Ondimba, a officiellement annoncé ce vendredi son ralliement au général-candidat lors d’une audience au Palais Rénovation ce vendredi. Un choix peu surprenant, sachant qu’Assélé s’était opposé à son propre neveu dans les derniers mois précédant sa chute, le 30 août 2023.

À l’issue de la rencontre, Jean Boniface Assélé a exprimé son adhésion à la vision du président de la Transition, estimant que ce dernier apporte une nouvelle direction qu’il apprécie. « Nous avons échangé, il a donné une direction qu’on apprécie et nous pensons que, de mieux en mieux, nous commençons à le découvrir », a-t-il déclaré hier. Le leader du CLR a également tenu à rappeler l’ancienneté et l’influence de son parti dans le paysage politique gabonais, insistant sur ses 35 ans d’existence. Une vue de cette audience Ce soutien du CLR vient renforcer la dynamique autour de la candidature d’Oligui Nguema, qui continue de rallier des figures politiques et des partis influents. Le même jour, le Parti du réveil Citoyen (PRC) qui avait soutenu Albert Ondo Ossa lors de dernière présidentielle annulée, a également affiché son soutien au chef de l’État. Ces adhésions traduisent une recomposition du paysage politique gabonais à l’approche du scrutin. Alors que la campagne s’intensifie, ce ralliement marque une nouvelle étape dans la consolidation du pouvoir d’Oligui Nguema. En réussissant à fédérer des personnalités issues de l’ancien régime et de l’ancienne famille régnante, le général Oligui Nguema renforce sa position et se place comme un candidat incontournable pour cette élection historique face à des adversaires qui se structurent pour lui faire front.