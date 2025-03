Présidentielle 2025 : Féfé Onanga en campagne de sensibilisation contre le repli identitaire

Le groupe Féfé Onanga a entamé une campagne de sensibilisation visant à lutter contre le repli identitaire. Sa caravane entend mobiliser les jeunes pour une participation massive à l’élection présidentielle et un engagement citoyen renforcé.

Le dimanche 2 mars, le quartier du carrefour Hassane, dans le 2ᵉ arrondissement de la capitale économique, a accueilli les acteurs politiques du groupe Féfé Onanga dans le cadre d’un programme local de sensibilisation et de mobilisation. Devant près de 200 personnes, Féfé Onanga a pris la parole pour réagir à la montée des tensions liées au repli identitaire, une problématique soulevée par le collectif des anciens élus locaux Mérié et Métié. Ce débat, qui agite actuellement la capitale économique, divise les populations au lieu de les rassembler.

« Il n’y a pas de repli identitaire. Ce sont des politiciens de bas étage qui essaient de l’alimenter. Je répète qu’il n’y a ni crise communautaire ni crise politique. Ce ne sont que des enfantillages », a déclaré Féfé Onanga.

Le chef de l’État est attendu à Port-Gentil dans les prochains jours pour une visite officielle. À cette occasion, les lieutenants de Féfé Onanga et les populations locales s’activent pour lui réserver un accueil des plus chaleureux. Le 2 mars, le leader politique a organisé une grande campagne de mobilisation et de sensibilisation autour des valeurs d’unité, de solidarité et d’engagement citoyen. Lors de son déplacement à Port-Gentil, le président de la République devrait échanger avec les représentants de la population et évaluer l’état d’avancement des projets de développement engagés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) dans la commune.

« Il faut être nombreux le jour de l’arrivée du président, et il est essentiel de se mobiliser pour les futures élections afin que notre candidat obtienne une victoire éclatante », a-t-il insisté.

Le samedi 12 avril prochain, les citoyens gabonais seront appelés à se prononcer sur l’avenir politique du pays et le modèle de société qu’ils souhaitent voir émerger. Cette échéance a renforcé la nécessité de sensibiliser les populations sur leur rôle crucial dans le processus électoral. Conscient de cet enjeu, le groupe Féfé Onanga a exhorté la jeunesse, dont la voix est déterminante, à s’impliquer pleinement et à se mobiliser massivement pour la seconde phase d’enrôlement sur le fichier électoral, prorogée de dix jours par le ministère de l’Intérieur.

S’il ne s’agit pas d’adopter une posture partisane ou de dicter un choix électoral, le groupe Féfé Onanga insiste sur la nécessité d’informer les jeunes sur les enjeux politiques et sociaux de cette élection afin qu’ils deviennent des acteurs à part entière du processus démocratique.

« Nous continuons à sensibiliser les jeunes afin qu’ils aillent s’inscrire. C’est une étape cruciale pour l’avenir du Gabon. Ici, nous sommes chez Brice Clotaire Oligui Nguéma, il n’a pas à s’inquiéter, il va gagner ici », a-t-il affirmé.

Pour le groupe Féfé Onanga, accompagner les jeunes dans leur construction citoyenne est un levier essentiel pour promouvoir leur engagement et leur droit à la participation démocratique. Selon le leader politique, la diversité des opinions et des engagements de la jeunesse doit s’opposer à toute tentative de division et de repli sur soi. C’est pourquoi une nouvelle rencontre est prévue dans les prochains jours.