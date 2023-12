Pour les fêtes, le CTRI suspend provisoirement le couvre-feu instauré depuis plus de 115 jours

Les Gabonais vont enfin pouvoir souffler. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) vient d’annoncer ce samedi la suspension provisoire du couvre-feu instauré d’abord par le régime déchu d’Ali Bongo le 26 août, puis maintenu par les militaires qui ont renversé Ali Bongo. Une bonne nouvelle pour les fêtes de Noël et du Nouvel An.

C’est depuis Oyem, où séjournent depuis jeudi les autorités militaires du CTRI en raison du séjour dans la province du Woleu-Ntem du président de la transition, que la nouvelle est tombée. Le porte-parole du CTRI, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, entouré d’une dizaine de personnes, a annoncé la suspension du couvre-feu dès ce 24 décembre. Une suspension consentie uniquement pour les fêtes de fin d’année. Communiqué N°035 du CTRI du 23 décembre 2023 relatif à la suspension du couvre-feu du 24 décembre 2023 au 02 janvier 2024. pic.twitter.com/TJ8aUYWNC7 — Présidence de la République Gabonaise (@PresidenceGA) December 23, 2023 Le communiqué du CTRI Selon le communiqué n°35 du CTRI, cette suspension s’étendra de la veille du réveillon de Noël au lendemain de celui de la Saint-Sylvestre. « Les fêtes de fin d’année constituent un moment fort de la nation et des familles », a reconnu le communiqué CTRI pour justifier cette suspension provisoire. « Le président de la transition (...) décide de la suspension du couvre-feu du 24 décembre 2023 au 2 janvier 2024 », a annoncé le CTRI. Rappelons que le couvre-feu perdure au Gabon depuis le soir de la présidentielle annulée du 26 août. L’ancien régime l’avait justifié pour prévenir des troubles post-électoraux avant d’être renversé par l’armée le 30 août aux aurores après l’annonce des résultats truqués d’Ali Bongo. Le CTRI, qui a pris le pouvoir, avait prolongé ladite mesure jusqu’à ce jour, soit plus de 115 jours +5 de l’ancien régime.