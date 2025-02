Port-Gentil : Un réseau de faussaires démantelé par la DGR, des chauffeurs pris dans la nasse

Quatre individus ont été interpellés par la Direction générale des recherches (DGR) de Port-Gentil pour faux et usage de faux. Ils sont accusés d’avoir falsifié des fiches d’enregistrement. Le 14 février, ils ont été placés sous mandat de dépôt.

L’antenne provinciale de la gendarmerie nationale, via la DGR de Port-Gentil, a mis la main sur quatre ressortissants africains poursuivis pour falsification de documents. Ces derniers auraient falsifié des fiches d’enregistrement, censées être délivrées par la délégation provinciale des transports. Avec l’aide d’un informaticien, leur objectif était de modifier la durée de validité de ces documents administratifs, puis de les scanner pour permettre aux chauffeurs de prendre la route.

Le rôle clé de Keïta Valy

Le premier interpellé est un Ivoirien, Keïta Valy, un chauffeur poids-lourd né en 1972. Voyant un membre de sa famille avec une fiche d’enregistrement expirée, il a contacté un ami pour trouver une solution. « Il m’a demandé de lui apporter la photocopie du permis, celle de la fiche d’enregistrement, une copie de la carte de séjour et trois demi. Je lui ai remis cela avec 80 000 FCFA », explique-t-il. « Le permis était authentique, mais tout le reste était faux. Étant en relation avec des gens du secteur du transport, j’ai eu confiance. Je regrette profondément, mais je jure que cela ne se reproduira plus », promet Keïta Valy.

Keïta Valy

Coly Babacar Mbaye, un Sénégalais, fait également partie de ce réseau de faussaires. Il a remis à Keïta Valy tous les documents nécessaires au renouvellement de la fiche d’enregistrement. Ne se doutant pas des conséquences, il témoigne : « C’est notre responsable des chauffeurs. Je lui ai demandé une aide. Je sais où l’on fait les permis, mais notre travail à la carrière ne nous laisse pas suffisamment de temps libre. Nous avons été arrêtés parce qu’un document était incorrect ».

Traoré Mamadi, le cerveau de l’opération

Traoré Mamadi, considéré comme la tête de ce réseau, serait le principal convoyeur des dossiers vers un informaticien, Mboumba Camara, un ami de longue date. Ce Guinéen, né en 1978 à Conakry, explique : « Keïta Valy m’a dit que lui et Coly Babacar Mbaye avaient leur fiche d’enregistrement expirée. J’ai donc contacté Mboumba Camara pour l’aider. Avec 15 000 FCFA et tous les documents nécessaires, nous nous sommes retrouvés trois jours plus tard ».

Le cerveau présumé de ce réseau

Cependant, près d’un an après, Coly Babacar Mbaye a été arrêté lors d’un contrôle. « Nous avons constaté que le document était faux car les signatures étaient différentes. Je regrette de ne pas être passé par l’administration. C’est notre erreur, je suis navré. Ce n’était pas la bonne méthode », reconnaît Traoré Mamadi.

L’informaticien, maillon essentiel du réseau

Mboumba Camara, un informaticien gabonais de 47 ans, est né à Port-Gentil. Il aurait reçu 15 000 FCFA dans les 80 000 FCFA initialement prévus pour le renouvellement des fiches d’enregistrement. « Traoré Mamadi est venu et m’a demandé de prolonger la date. Il m’a donné les dossiers en me disant de changer telle ou telle date. Il n’est pas venu qu’une seule fois chez moi, nous avons travaillé ensemble environ une dizaine de fois », confirme Mboumba Camara. « C’était un scan, on ne modifiait pas l’identité. Il me payait 15 000 FCFA par dossier », ajoute-t-il.

L’informaticien de la bande

Les quatre individus ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Port-Gentil, le vendredi 14 février, après leur audition devant le magistrat instructeur.