Port-Gentil : Un projet agricole innovant pour l’inclusion des enfants déficients auditifs

Dans le cadre de la mise en place d’une ferme agricole au sein de l’École pour enfants déficients auditifs (EPDA) de Port-Gentil, l’ONG Les Potagers Bio Écoliers du Monde a récemment réceptionné un généreux don de matériel agricole. L’objectif est de sensibiliser et d’impliquer ces jeunes dans le domaine de l’agriculture, tout en leur offrant des opportunités d’autonomie et d’intégration sociale.

L’inclusion des personnes vivant avec un handicap dans la société demeure un défi majeur. Souvent reléguées à un rôle passif, ces personnes sont parfois consultées mais rarement intégrées dans les décisions importantes. À travers des projets comme la mise en place de fermes pédagogiques dans les écoles, l’ONG Les Potagers Bio Écoliers du Monde, sous la direction de son président Désiré Saphou, œuvre pour une meilleure inclusion.

Récemment, l’organisation a reçu un important don de matériel agricole de la part de TotalEnergies EP Gabon, remis officiellement à la direction provinciale des Affaires Sociales de l’Ogooué-Maritime. Ce geste s’inscrit dans une initiative visant à améliorer la santé des jeunes par une alimentation équilibrée et à promouvoir des habitudes nutritionnelles saines au sein des établissements scolaires.

Ce projet est également un symbole d’une société plus inclusive et solidaire, où chaque individu, indépendamment de ses capacités, a la possibilité de participer activement au développement national. L’initiative vise à ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes vivant avec un handicap, en leur permettant de s’épanouir à travers l’agriculture durable et d’acquérir des compétences essentielles pour leur avenir.

Concrètement, ce don servira à la construction d’une ferme pédagogique au sein de l’École pour enfants déficients auditifs de Port-Gentil. L’objectif est d’offrir aux jeunes handicapés l’opportunité de découvrir l’agriculture durable, de développer un esprit entrepreneurial et de les rendre plus autonomes. Ce projet est conçu pour favoriser leur intégration dans la société, en leur offrant un environnement stimulant et propice à leur développement, tout en les aidant à envisager un avenir meilleur.

Briser les barrières auxquelles sont confrontées les personnes handicapées permet non seulement d’améliorer leurs revenus et ceux de leurs familles, mais aussi de les intégrer pleinement dans le tissu économique. Trop souvent, ces individus sont exclus des stratégies de développement, ce qui contribue à leur marginalisation. L’inclusion sociale des personnes handicapées figure parmi les objectifs de développement durable de cette organisation, qui mène des actions concrètes pour cette population vulnérable. Des initiatives spécifiques sont également mises en place pour faciliter leur insertion professionnelle et leur permettre de s’épanouir pleinement dans la société.