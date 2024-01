Port-Gentil : Un mouvement de jeunes entend défendre les Gabonais laissés-pour-compte

Le Mouvement populaire « L’invasion des sans noms et sans voix du Gabon » envisage de porter la voix des indignés à travers une implication globale dans la vie politique, sociale, économique, etc. Il prévoit de jouer un rôle crucial lors des prochaines élections pour le bien-être des habitants de Port-Gentil. Samedi dernier, le mouvement a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a énoncé ses objectifs.

Le week-end dernier, le Mouvement populaire « L’invasion des sans noms et sans voix du Gabon » (Mpisnsvg) a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a partagé son point de vue sur la situation actuelle du Gabon. En premier lieu, le mouvement s’est félicité de l’action menée par le CTRI le 30 août dernier, considérant que « l’heure était venue de changer de paradigme et de rompre avec les anciennes pratiques qui ont fragilisé l’économie de notre pays ». Pour le mouvement, ce renversement de pouvoir « est la plus belle chose qui soit arrivée au Gabon depuis les 50 dernières années ».

Photo de famille

En second lieu, le mouvement a critiqué les pratiques discriminatoires persistantes maintenues par les hommes politiques de l’ancien régime. « À l’heure où les Gabonais réclament un Gabon pour tous, d’autres continuent de pratiquer ’Gabon toujours pour les mêmes’. Ce sont toujours les mêmes qui, de jour comme de nuit, s’agitent auprès du président pour positionner leurs enfants, leurs parents et leurs familles. N’y a-t-il plus d’autres Gabonais, d’autres familles, d’autres intelligences, d’autres compétences ? », s’interroge le leader du mouvement, Sidney Boussamba.

Se présentant comme une force vive de la nation dans la province de l’Ogooué-Maritime et à Port-Gentil en particulier, il a également dénoncé le partage des postes au sommet du pouvoir par les amis d’Ali Bongo et de Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans cette optique, il appelle à une transition de nom, de visage, de nominations, de responsabilités et de voisins pour le développement du pays. « C’est tout pour eux, rien pour les autres, malgré qu’ils aient tout eu : voitures, maisons, terrains, comptes bancaires et autres biens », critique Sidney Boussamba.

Une autre vue de cette conférence de presse

Ce regroupement de jeunes leaders de la cité pétrolière invite tous les parrains Gabonais à ne plus espérer une éternité de la politique « Gabon toujours pour les mêmes » dans les plus hautes sphères de la République. Il encourage plutôt à envisager un changement de situation dans les prochains jours. « Oui, il faut de nouveaux noms et de nouvelles voix, de nouvelles familles aux commandes de la chose publique. Tout est cyclique, et le changement de régime doit automatiquement entraîner le changement des personnes dans un Gabon pour tous », souligne Sidney Boussamba.

Au cours de sa conférence de presse, le Mouvement populaire « L’invasion des sans noms et sans voix du Gabon » a indiqué clairement son ambitieux projet de se présenter lors des prochaines élections que le Gabon compte organiser en 2025. Cette initiative vise à défendre loyalement les causes des Gabonais laissés pour compte. Dans cette optique, la plateforme de jeunes déterminés compte entamer, dans les prochaines semaines, une campagne d’éveil, de prise de conscience et de motivation à travers tout le territoire en vue des élections générales.

« Il ne sera plus question qu’un sans voix et sans nom s’aligne ou soutienne ces personnes qui n’ont pas l’intention de passer le pouvoir aux autres, croyant que le Gabon est leur patrimoine. Mais qu’ils s’attendent à se le faire arracher, et la période électorale après la transition sera capitale pour eux », prévient la coalition des jeunes du Mpisnsvg. Le Mouvement populaire « L’invasion des sans noms et sans voix du Gabon » compte sur le CTRI pour la mise en place d’institutions fiables, solides et crédibles au cours des prochains mois afin de surpasser les hommes politiques qui ont plongé le Gabon dans un état de décrépitude totale.