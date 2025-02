Port-Gentil : Les agents de Mandji Loisirs en grève réclament 5 mois de salaires et des primes impayées

Depuis le lundi 17 février et jusqu’à nouvel ordre, les agents de Mandji Loisirs observent un mouvement de grève. Ils réclament à leur employeur plusieurs mois de salaires impayés et les indemnités de leurs collègues partis en retraite.

« Il y a trois retraités qui ne sont pas rentrés en possession de leurs indemnités, et il y a ceux qui cumulent 1 an, 5 ans et 8 ans de congés. Nous travaillons avec des prestations qui ne nous payent pas. Le personnel de Mandji Loisirs souffre parce que nous avons des dettes à l’extérieur » , précise Claudia Ndombi, porte-parole du collectif des agents grévistes.

Revendications des grévistes

Cette grève illimitée a commencé depuis le lundi et n’est pas près de s’arrêter. Elle concerne le personnel des restaurants Café du Wharf, Massena, Massena Beach et Le Rétro, tous appartenant à l’enseigne Mandji Loisirs. Les employés réclament simplement le paiement de cinq mois d’arriérés de salaires et le règlement des primes de retraite et de congés.

Des employés en colère

« La patronne nous a dit qu’elle ne peut pas nous payer parce qu’elle a des dettes à l’extérieur. Malheureusement, il y a des loyers à payer, des enfants à envoyer à l’école, des malades à soigner et il faut restaurer ce lieu monumental. Nous souffrons à cause des dettes extérieures » , indique Claudia Ndombi.

Situation critique pour les employés

Ne sachant plus à quel saint se vouer, les agents réclament une issue rapide à cette situation, qui met en danger leurs conditions de vie et de travail. « Les mères et les pères de famille que nous sommes ne savons plus à quel saint nous vouer. Nous n’avons plus de salaire, nous ne partons plus en congés. Moi, retraitée depuis plusieurs mois, je ne pars pas à la maison parce que je n’ai rien à manger » , se désole Claudia Ndombi.

Une vue des lieux

Selon Amélie Frittoli, la responsable, cette situation est due au non-paiement des prestations par plusieurs institutions locales, notamment la mairie de Port-Gentil, le Conseil départemental de Bendjé, la marine nationale et le ministère de l’Éducation nationale. Pour elle, ce sont plusieurs centaines de millions de francs CFA qui ne sont jamais rentrés dans les caisses de cette institution. « Les employés ont raison sur toute la ligne et je reconnais que je leur dois de l’argent. Mon problème, c’est que le fait que toutes ces entités ne me paient pas a fait en sorte que mes restaurants chutent » , relate Amélie Frittoli.

Appel à l’aide

Après plusieurs courriers adressés à ces entités, cette cheffe d’entreprise n’est jamais rentrée en possession de cette manne financière conséquente, censée résoudre cette situation qui crée la colère des employés. Pour elle, il serait souhaitable que les institutions précitées parviennent au minimum à reverser la moitié de leur ardoise afin qu’elle puisse mieux entretenir son personnel et sa clientèle, de plus en plus rare.

La patronne dans la tourmente

« Je suis arrivée à un point de non-retour, je n’ai plus de possibilité. La solution est que les entités nommées me donnent de l’argent, même si ce n’est pas la totalité », souhaite Amélie Frittoli. Âgée de plus de 80 ans et avec plus de 50 ans d’expérience dans ce domaine, les activités professionnelles de cette entrepreneure sont désormais clouées au sol du fait du non-paiement de leurs factures par des créanciers irréguliers mais grands consommateurs. « Je dois les salaires, les indemnités pour les services rendus aux retraités et les congés à certains employés » , reconnaît-elle.