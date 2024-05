Port-Gentil : Le maire de la transition fait le point après ses 130 premiers jours de gestion

Le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Port-Gentil, Pierre Rizogo Rousselot, a partagé ce lundi sa vision de développement avec la presse à l’issue de ses 130 premiers jours à la tête de l’institution. Au cours de cette rencontre, il a exposé les actions entreprises jusqu’à présent pour répondre aux défis auxquels la capitale économique est confrontée.

Parmi les principaux points abordés lors de cette rencontre figurent la baisse du budget de la commune, la réduction des primes aux cadres et l’insalubrité croissante de la ville de Port-Gentil. Le délégué spécial a souligné que l’insalubrité était la conséquence de l’incivisme généralisé, et que la responsabilité de maintenir la propreté de la ville incombait à tous les citoyens. Il déclare : « Notre insalubrité est la base de notre incivisme. Si la ville de Port-Gentil est sale, ce n’est pas le délégué, c’est tout le monde qui est concerné. »

Concernant les mesures prises, le délégué spécial a expliqué les raisons qui l’ont conduit à réduire les primes des cadres municipaux. Il a notamment mis en avant la nécessité de rationaliser les dépenses et de mettre fin aux pratiques de favoritisme qui avaient conduit à une distribution inéquitable des primes. Il ajoute : « Sur quelle base ces primes ont-elles été données ? La mesure est prise pour neuf mois. »

La municipalité de Port-Gentil fait face à une situation financière difficile, avec un budget en baisse et une dette importante envers un partenaire chargé de la gestion des déchets. Cette situation limite les capacités d’investissement de la commune et rend difficile la mise en œuvre de projets de développement. Le délégué spécial exprime ses préoccupations en affirmant : « La ville est sale car nous ne payons pas les entreprises. Au niveau des investissements, nous ne pouvons rien faire. »

Malgré ces défis, le délégué spécial a souligné les actions entreprises au cours de ses 130 premiers jours à la tête de la mairie. Il a évoqué des opérations de nettoyage et de dégagement de l’espace public, ainsi que des travaux visant à prévenir les inondations et à embellir l’environnement urbain. Des projets futurs, tels que l’installation de lampadaires dans les grands carrefours, la rénovation des infrastructures sportives et la création d’une radio communale, sont également en cours de réalisation.

En conclusion, le délégué spécial a insisté sur le caractère collectif de l’effort nécessaire pour transformer Port-Gentil et a réaffirmé son engagement à poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité de vie des habitants de la ville. Il conclut en déclarant : « Vous me parlez d’insalubrité mais moi je dis que c’est un effort commun. »