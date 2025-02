Port-Gentil : Le CHR modernise sa buanderie avec une machine à laver de dernière génération

Afin de garantir des normes d’hygiène et de désinfection optimales, l’hôpital régional de N’tchengué de la capitale économlique gabonaise s’est doté ce vendredi d’une machine à laver de dernière génération. L’objectif est d’autonomiser la buanderie, notamment la section laverie.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique impulsée depuis deux ans par la nouvelle équipe dirigeante, sous le slogan « Faire du CHR de N’tchengué un produit marketing » . Le vendredi 7 février, cette structure médicale publique a inauguré cet équipement ultramoderne. En faisant confiance à un partenaire économique gabonais, l’hôpital a entrepris des démarches depuis plus de six mois pour pallier l’absence de machines de lavage performantes. Grâce à un financement sur fonds propres, la direction générale, en collaboration avec la direction financière, a acquis une machine à laver neuve et sophistiquée.

Une vue du personnel

Importée de Chine, elle pèse deux tonnes et mesure 1,86 m × 1,80 m. Sa capacité lui permet de laver entre 50 et 80 kilos de linge en un seul cycle, une avancée inédite depuis la construction du CHR il y a 24 ans. « Cette machine vise à autonomiser le lavage en buanderie. Elle fonctionne en mode automatique et manuel. Les textiles en coton sont nettoyés en environ 45 minutes, tandis que les autres matières nécessitent environ 25 minutes », a précisé Kévin Nganga, chef de service au CHR de N’tchengué.

Un problème de longue date enfin résolu

« Avant, le lavage prenait plus de temps et le volume de linge était en constante augmentation », se souvient-il. Depuis sa création il y a plus de 20 ans, la buanderie du CHR de N’tchengué ne disposait que de deux machines d’une capacité de 25 à 30 kilos par cycle. « Ces deux machines sont en panne depuis plus de 15 ans. Nous avions dû acheter trois machines à usage domestique en attendant une solution définitive », ajoute-t-il.

La nouvelle machine

L’acquisition de cet équipement répond à un constat alarmant : un plateau technique en état de dégradation avancée. L’objectif est de hisser l’hôpital aux standards internationaux, en garantissant une qualité de soins moderne et efficace. « À notre arrivée, il n’y avait quasiment pas de paires de draps pour habiller les lits. Nous avons aussi constaté que le bloc opératoire ne disposait que de six tambours par jour », relate le directeur du CHR de N’tchengué, Dr Jonas Mboumba.

Grâce aux efforts entrepris depuis deux ans, 2 000 paires de draps ont été réceptionnées pour l’ensemble des lits de l’hôpital. La direction a également reçu 1 000 sarraus, dont 800 pour les adultes et 200 pour la pédiatrie. Concernant le bloc opératoire, le nombre d’interventions a considérablement augmenté, passant de six par jour il y a quelques années à vingt-six actuellement.

« Nous sommes désormais capables d’opérer vingt-six patients par jour sans déficit en linge opératoire. Nous sommes passés de trois chirurgiens à sept », précise Dr Jonas Mboumba. L’augmentation du volume de linge à traiter chaque jour justifie l’acquisition de cette machine dernier cri, qui rendra la buanderie plus opérationnelle et réactive.

Une cérémonie en présence des autorités locales

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont Marie Stéphanie Inguiessi, déléguée adjointe 1 en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, représentant le gouverneur et le délégué spécial, ainsi que du directeur national de la promotion de la santé, de la directrice régionale de la santé maritime et de l’inspecteur régional des services de santé de l’Ogooué-Maritime.

Il est essentiel de rappeler que les blanchisseries hospitalières jouent un rôle clé dans la prévention des infections nosocomiales. Le linge souillé ou taché de sang constitue l’un des principaux vecteurs de contamination. Cette nouvelle machine garantit non seulement des normes d’hygiène et de désinfection rigoureuses, mais aussi un environnement plus sûr pour les patients et le personnel hospitalier.