Port-Gentil : La route menant au camp de la gendarmerie dans un piteux état

Située dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil, très exactement au carrefour Camp Boiro,non loin du marché municipal, la route principale emmenant au camp de gendarmerie de ladite zone est depuis belle lurette, dans un piteux état. Trous, crevasses, nids de poule caractérisent cette route secondaire.

« Quand même, ça ne fait pas un kilomètre cette route. Si le goudron coûte cher, que la maire mette des pavées. C’est pas reluisant de voir ça comme ça », déplore Hervé Mandouka, retraité. En ce début de saison de pluie, les routiers éprouvent toutes les difficultés du monde à emmener leur clientèle à destination. Sur cette route, ils bravent beaucoup d’autres difficultés.

Une autre vue des lieux

« Les trous sont si profonds qu’il faut passer là avec courage. Eux-mêmes, ceux du camp de gendarmerie, sont secoués quand ils franchissent là. L’eau actuellement ne facilite pas les choses », reconnait François Séverin Akagha. Ce n’est un secret pour aucun Gabonais. Les routes du Gabon sont dans un état qui laisse à désirer. Elles sont un véritable chemin de croix en saison pluvieuse pour les transporteurs routiers.

Et celle du Camp Boiro en est une parfaite illustration. Au Gabon, les routes sont rarement des voies bitumées. Elles ne facilitent pas la circulation des personnes et des biens. Les populations se demandent bien à quoi servent les budgets dégagés par les différents gouvernements et partenaires économiques.

« Finalement l’argent va où ? Soyons sérieux dans ce que nous faisions. Chaque année c’est toujours le problème de route. C’est quand même l’autorité qui est là. Il faut bien que le maire arrange ça », propose Constant Oyono, maçon de formation. Les automobilistes sont contraints de rouler au pas, à cause des gros nids de poules truffés sur la route. L’urgence est réelle sur l’impérieuse nécessité de réhabiliter cette route pour mieux fluidifier la mobilité des biens et de personnes.