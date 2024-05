Port-Gentil : la cité pétrolière gabonaise se dote d’une école pour enfants déficients auditifs

Ce mercredi 15 mai, Port-Gentil a célébré l’ouverture de l’École pour personnes déficientes auditives (Epeda). Cet établissement vise à fournir une éducation spécialisée et de qualité à une partie de la population gabonaise souvent négligée.

Dans le cadre de la PID-PIH, la province de l’Ogooué-Maritime a bénéficié d’une nouvelle école pour enfants déficients auditifs. La cérémonie officielle de livraison de l’école a eu lieu le mercredi 15 mai à la direction provinciale des affaires sociales, en présence de la ministre de tutelle, Nadine Nathalie Awanang épouse Anato. Ce projet vise à améliorer les conditions et la qualité d’apprentissage en offrant un cadre pédagogique approprié et un accès à une éducation spécialisée pour les enfants vivant avec un handicap.

Une vue des élèves

L’école est le résultat d’une collaboration de longue date entre la République gabonaise et la société Total Énergies EP Gabon, marquée par cet ouvrage social prônant l’inclusion des personnes vivant avec un handicap. « Notre société s’apprête à soutenir un projet similaire dans une autre localité du Gabon. Nous restons engagés dans l’amélioration des conditions de vie des populations », a promis Xavier Rouzaud, représentant de Total Énergies EP Gabon.

Commencé il y a un an, le recensement des personnes vivant avec un handicap, appuyé par l’UNICEF, démontre l’engagement du gouvernement à améliorer significativement les conditions de vie de ces personnes. « Pour la province de l’Ogooué-Maritime, 1 106 personnes ont été identifiées et seront accompagnées efficacement par l’État à travers plusieurs réalisations sociales », a déclaré Nadine Nathalie Awanang Anato, ministre des Affaires sociales.

L’extérieur des lieux

Pour la protection sociale et la promotion des droits humains, la ministre a invité toutes les entreprises citoyennes à s’engager dans d’autres initiatives patriotiques. Ces efforts visent à autonomiser et réinsérer socialement les personnes handicapées, conformément aux orientations définies par les plus hautes autorités de l’État gabonais. L’établissement dispose de trois salles de classe d’une capacité de 30 élèves chacune, de bureaux administratifs, d’une infirmerie, d’une bibliothèque, d’une salle technique, et plus encore.

Deux événements ont rendu possible la construction de cette école. D’abord, l’engagement de feue Ema Mboumba, une femme sourde et muette depuis sa naissance, qui a pris à cœur la situation des enfants atteints de déficience auditive. Ensuite, la sensibilité de Total Énergies EP Gabon et l’appui du gouvernement gabonais ont été déterminants pour la réalisation de ce projet. « La prise en charge de l’enfant en situation de handicap reste un combat, car beaucoup reste à faire. Merci d’avoir concrétisé l’égalité des chances pour ces enfants, aujourd’hui ils peuvent apprendre dans un cadre adéquat », a déclaré Carine Flora Dibata, directrice provinciale des Affaires sociales.

Une salle de classe

Cet établissement, la deuxième du genre au niveau national, a une capacité d’accueil de 100 apprenants et dispose de toutes les commodités nécessaires pour une prise en charge efficiente. « Grâce à vous, nos apprenants ont pu démarrer leur atelier manuel autour du point de croix et du crochet, prouvant que la force du développement réside dans l’unité », a ajouté Carine Flora Dibata.

Pour cette année, l’école compte 37 apprenants, avec un seul professeur spécialisé, un agent technique d’éducation préscolaire, un agent dactylographe formé sur le tas, et quatre stagiaires formées dans les mêmes conditions. Malgré ce déficit de personnel spécialisé, trois élèves ont été présentés au concours du certificat d’études primaires.