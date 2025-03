Oligui Nguema offre 215 postes budgétaires aux nouveaux médecins et pharmaciens

Le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé ce samedi à Libreville la cérémonie de remise de diplômes aux nouvelles promotions de médecins et pharmaciens de l’Université des sciences de la santé (USS). À cette occasion, il a annoncé l’attribution de 215 postes budgétaires pour renforcer le corps médical, selon l’Agence Gabonaise de Presse.

« Fidèle à ma parole et à mon engagement pour la santé, j’annonce l’attribution de deux cent quinze postes budgétaires pour les diplômés et cent autres pour les enseignants », a déclaré le Chef de l’État devant les lauréats et leurs familles.

Cent quinze de ces postes sont réservés aux nouveaux diplômés, soit 92 médecins et 8 pharmaciens, tandis que cent autres bénéficieront aux enseignants du secteur. Une mesure qui vise à favoriser l’insertion professionnelle immédiate et à renforcer la qualité de la formation médicale dans le pays.