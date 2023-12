Oligui à Port-Gentil : Gabriel Tchango et Michel Essongué hués par les populations

La visite du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la province de l’Ogooué-Maritime vendredi dernier, a mis en lumière le mécontentement profond des habitants de Port-Gentil envers leurs dirigeants politico-administratifs.

Après un accueil chaleureux à l’aéroport international de Port-Gentil, où le Président revenait de Batanga pour l’inauguration de l’usine de Gaz de pétrole liquéfié (GPL), Brice Clotaire Oligui Nguema a été témoin d’un moment historique dans la politique de Port-Gentil, illustrant les relations tendues entre la population et les personnalités politiques et administratives de la province de l’Ogooué-Maritime.

Les deux responsables conspués

La foire municipale Pierre-Louis Agondjo Okawé a retenti des cris moqueurs de la population à l’encontre du maire de la capitale économique, Gabriel Tchango, et du doyen politique de la province, Michel Essongué, en signe de désapprobation. Devant femmes, enfants, amis et connaissances, ils ont été copieusement humiliés lors du passage du Président de la Transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les présentant ainsi au peuple pour les saluer. « J’ai bien compris le message ! Je vous l’ai dit, j’ai compris le message, et il est toujours préférable que nous nous comprenions », a-t-il déclaré en esquissant un sourire narquois.

En tant que poumon économique depuis les années 60, le général de brigade a exprimé sa consternation face à la situation de ceux qui sont sans emploi, avec un taux de chômage atteignant 34%. Il a également déploré l’état déplorable des routes de la capitale économique, le climat social délétère et les grèves fréquentes. « J’ai passé une grande partie de ma vie à Port-Gentil, où nous étions tous fiers d’être Port-Gentillais. J’ai mal pour mon Port-Gentil, tout comme vous, et j’en souffre également », a exprimé sa tristesse Brice Clotaire Oligui Nguema.

À travers ce mécontentement dévoilé par le leader de la transition au Gabon, la population de Port-Gentil a exprimé son ras-le-bol envers des personnalités qu’elle ne souhaite plus voir occuper des postes clés au cours de cette phase de transition. Parmi elles, Gabriel Tchango est particulièrement critiqué. En effet, le maire de Port-Gentil est qualifié par ses pairs d’incompétent en raison de son manque d’engagement pour le développement de la capitale économique, confrontée à des problèmes tels que le manque d’eau potable, les inondations, l’insécurité croissante, l’absence de routes secondaires, la prostitution et le chômage.

Malgré son projet de société bancal « Port-Gentil ville, Port-Gentil », qui a abouti à des résultats décevants, il est perçu comme un « mal nécessaire », responsable du chaos dans la ville de Port-Gentil. « Port-Gentil est aujourd’hui notre échec collectif, mais également celui des élites de la province qui pensaient à elles-mêmes au détriment de la population », a rappelé le président de la transition. Rejeté par ses collègues de la mairie de Port-Gentil, il est accusé de participer à l’achat de contrats à durée indéterminée par les populations, lui et son directeur du personnel Landry Igor Thomos à hauteur de 300 000 FCFA. Il est également pointé du doigt pour avoir favorisé l’emploi de ses « tchizas » et de son équipe du groupe Tchango venus de Libreville au détriment des Port-Gentillais.

Autre personnage conspué, Michel Essongué, le doyen politique. Resté dans l’ombre depuis des années, il est la clé de voûte du système au Gabon et à Port-Gentil en particulier. Figure incontournable du Parti démocratique gabonais depuis l’époque de Bongo père, il a su placer ses pions dans la gestion de la province de l’Ogooué-Maritime et dans les administrations. Propriétaire du groupe Ceca-Gadis, il est également accusé d’être à l’origine du ralentissement des travaux de la route Port-Gentil-Omboué, de la cité des Trois Dorade et de l’inaccessibilité des sportifs au stade de Port-Gentil qui porte son nom.

Surnommé « tonton Michou » et membre du Conseil consultatif des sages du PDG, il est le parrain maçonnique de nombreux membres, d’où le respect et l’influence qu’il exerce sur sa galaxie. Cette rencontre très animée a été l’occasion d’établir une relation franche entre le pouvoir et la population, qui a manifesté la nécessité d’un changement au sein des conseils communaux et départementaux.