Ndinga Moudouma en porte-voix de la transition gabonaise dans le département de la Dola

Du vendredi 02 au mercredi 07 Août 2024, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, Ministre des Transports, de la marine marchande et de la mer accompagné des députés de la Transition, Firmine Badjina Moudouma, Jean de Dieu Yembit et le vénérable sénateur Mihindou Kassa a organisé une série de rencontres avec les populations du département de la Dola et de la commune de Ndendé a constaté l’envoyé spécial d’Info241.

En fin pédagogue le capitaine de vaisseau a expliqué la raison d’être du Comité de transition et de la restauration des institutions (CTRI) : « Je viens aujourd’hui auprès de vous après ma nomination pour donner suite aux recommandations du Chef de l’État vous faire le compte rendu des avancées de la transition, après le dialogue national inclusif. Nous préparons la phase du référendum qui est d’une importance capitale pour la suite de la restauration des institutions ». Le ministre des Transports à la frontière devisant avec les agents de garde frontière Ces rencontres du natif du terroir avec les populations ont été l’occasion pour le ministre des Transports Loïc Ndinga Moudouma de communier avec les populations du département de la Dola et de la commune de Ndendé qui lui ont réservé un accueil des plus mémorables matérialisé par un bain de foule à chaque étape de sa tournée dans la Dola. En effet, il s’est agi pour le natif de la Dola de rencontrer ses mères, pères, frères et sœurs afin de leur rendre compte des actions du CTRI et leur présenter la vision du Président de la Transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema pour le Gabon. Un message qui a été amplifié par la présence remarquée des élus de la transition choisis par le CTRI pour le compte de la Dola. Le discours du petit-fils du très célèbre chef de Canton, « Tate MUKAKE » dont Loic Ndinga Moudouma est l’héritier, fortement adoubé par la population de la Dola, a porté essentiellement sur le chronogramme de la Transition et l’appel au vote du "OUI" par les populations pour la validation de la nouvelle Constitution lors du référendum avenir. Cet appel pour lequel les populations ont répondu très favorablement a été accueilli chaleureusement par les populations du département et de la commune de Ndendé. Loïc Moudouma Ndinga devisant avec les populations de la Dola Dans le même élan, les populations de Ndendé ont demandé au Ministre et la délégation des hommes politiques qui l’accompagnait de transmettre leur gratitude au Président de la Transition, Chef de l’État pour l’espoir qu’il a fait renaître dans l’esprit des Gabonais, singulièrement des ressortissants de la Dola réputés farouches opposants du régime déchu en réalisant le coup de libération le 30 Août dernier. Aussi, ont-elles émis le vœu de voir le CTRI et le Gouvernement de la République apporter des solutions à leurs nombreuses préoccupations. Il s’agit entre autres, de la problématique de la route Ndendé-Doussala, au village Tsangui, du problème de l’emploi des jeunes, du conflit homme-faune (les éléphants ravageant les plantations des villages) qui appauvri les villageois, de la réhabilitation des dispensaires de santé dans les villages, de l’absence d’électricité et de l’eau potable dans les villages etc... En réponse à ces légitimes préoccupations, le fils de la Dola a joint l’acte à la en faisant acheminer en 48h un groupe électrogène au poste frontière de Moukoro où les agents de la gendarmerie nationale étaient sans électricité depuis belles lurettes. On pouvait lire un désespoir profond des populations que le ministre venait d’insuffler un élan d’espoir, marqueur du CTRI dont il est l’un des porte-étendards. Sans pourtant retomber dans les sempiternelles promesses politiciennes, le fils Moudouma qui a passé une grande partie de sa jeunesse dans le quartier éponyme de Saint-Pierre a appelé les populations du département et de la commune Ndendé à faire preuve d’unité des fils et filles de la Dola, en faisant preuve de patience. Et surtout à faire confiance au Président de la Transition qui tient à cœur les problèmes de l’ensemble des populations gabonaises. Le capitaine de vaisseau, affectueusement appelé "Mwane Dimbu" n’a pas manqué de tordre le cou à une fausse information relayée disant qu’il ne serait pas autorisé en tant qu’homme d’armée à faire de la politique dans la Dola. Moudouma Ndinga a rappelé et martelé à chaque sortie aux concitoyens venus nombreux que désormais, le ministre de la République qu’il est a l’autorisation express du Président de la Transition à se lancer en politique. Faisant de lui de facto un acteur majeur pour le développement de la contrée qui l’a vu naître. To be continued...