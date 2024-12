National-Foot 2 : Oyem AC conforte sa place de leader à l’issue de la 2e journée

Oyem AC a confirmé ce week-end son statut de favori du championnat gabonais de football de 2e division, National-Foot 2. Grâce à une victoire en déplacement face à MAF (2-1), le club conserve la tête du championnat après une deuxième journée marquée par 12 buts en cinq matchs.

La deuxième journée du championnat national de deuxième division s’est achevée ce dimanche 8 décembre, et Oyem AC continue d’imposer son rythme. En déplacement à Mouila, les Nordistes ont renversé MAF (Mouila Académie Football) pour s’imposer 2-1, consolidant ainsi leur place de leader.

Le club local, dirigé par Duval Nziembi, avait pourtant pris l’avantage dès la 21e minute, sous les applaudissements d’un public venu en nombre pour soutenir ses joueurs. Mais malgré cette entame prometteuse, MAF n’a pas su résister à la pression d’Oyem AC, qui a égalisé avant de sceller sa victoire en seconde période.

Cette journée a été riche en spectacle, avec un total de 12 buts inscrits sur les cinq rencontres disputées, bien que deux matchs se soient soldés par des nuls vierges (0-0). Au classement, Oyem AC reste en tête, suivi de près par US Akanda et Moulili FC, qui intègrent provisoirement le top 3. En bas du tableau, la zone rouge est occupée par Ogooué FC (0 point) et OM (1 point).

Les autres résultats de la journée :