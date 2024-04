Modernisation des aéroports du Gabon : Ndinga Moudouma en inspection à Tchibanga et Mouila

Dans le cadre du projet de réhabilitation des aéroports de l’arrière-pays, le ministre des Transports, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, a entrepris ce lundi une visite d’inspection des aéroports de Tchibanga et Mouila. Cette initiative fait suite aux rénovations réussies à l’Aéroport d’EworMekok d’Oyem et vise à moderniser les infrastructures aéroportuaires des autres capitales provinciales du Gabon.

Accompagné des techniciens de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne (ASECNA) et de l’Office national de la sûreté et de la facilitation des aéroports du Gabon (ONSFAG), le ministre a évalué minutieusement les besoins en aménagement de ces deux aéroports. L’accent a été mis sur la qualité des équipements aéroportuaires, notamment les équipements techniques et de communication.

Une autre vue de l’inspection à Tchibanga

L’aéroport de Mouila nécessite principalement l’acquisition de nouveaux équipements de communication et un rafraîchissement de ses bâtiments pour répondre aux standards actuels. Quant à celui de Tchibanga, son état de délabrement alarmant compromet l’efficacité opérationnelle et la sécurité des vols, nécessitant une réhabilitation urgente.

La création de la nouvelle compagnie aérienne Fly Gabon et la localisation éloignée d’autres capitales provinciales imposent la nécessité d’équiper ces aéroports avec des équipements de dernière génération. Il est crucial de réaliser un état des lieux approfondi suivi d’un plan d’acquisition pour garantir le bon fonctionnement de ces installations, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et renforçant la sécurité des vols.

...à Mouila

Ces investissements sont essentiels pour répondre aux besoins croissants du secteur aérien et pour assurer le développement économique et social des régions desservies par ces aéroports provinciaux. Le ministre des Transports s’engage à poursuivre ces efforts afin de moderniser les infrastructures aéroportuaires du Gabon et de favoriser une connectivité aérienne optimale à travers le pays.