Mike Jocktane : « Je confirme que nous étions mandatés par le Pr Albert Ondo Ossa »

L’affaire de l’arrestation de ses deux directeurs de campagne du Pr Albert Ondo Ossa, candidat consensuel de l’opposition à la dernière présidentielle gabonaise annulée par l’armée, est loin de connaitre son épilogue. Alors que l’intéressé continue de nier en bloc être l’auteur des lettres à l’origine de l’incarcération de Mike Jocktane et Thérence Gnembou Moutsona, les anciens pensionnaires de la prison d’Oyem (Woleu-Ntem, nord du Gabon) persistent et signe !

Mike Jocktane et Thérence Gnembou Moutsona arrêtés le 5 septembre puis jetés en prison, ont-ils été mandatés par Albert Ondo Ossa pour saisir plusieurs autorités sous-régionales sur la nécessité de soutenir l’ancien candidat d’Alternance 2023 ? C’est la question à laquelle la justice gabonaise tente de répondre depuis l’éclatement de l’affaire. Après leur remise en liberté le 10 octobre, Mike Jocktane et Thérence Gnembou Moutsona font toujours face à la volte-face de leur mandataire et compagnon de lutte.

La vidéo attribuée à Albert Ondo Ossa qui compromet sa ligne de défense

« Quant à notre arrestation, c’est très simple. Nous avons été envoyés par le professeur. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux est très claire à ce sujet », a confié le 26 octobre Mike Jocktane à nos confrères de Jeune Afrique. « Nous ne sommes pas partis de notre propre chef, et nous étions d’accord pour effectuer cette mission afin de préserver la paix, et d’aider à définir les contours de notre participation dans un contexte particulier : le processus de transition dans lequel le Gabon se trouve aujourd’hui. Je confirme donc que nous étions mandatés », a-t-il conclu.

Selon plusieurs sources, une confortation pour l’éclatement de la vérité devrait avoir lieu dans les prochains jours à Libreville entre les deux anciens « émissaires » et leur mandataire présumé. Albert Ondo Ossa pourrait y perdre des plumes si les faits sont avérés. Ce qui dédouanerait une fois pour toutes ses comparses qui ont tout de même passé 33 jours dans une pièce de 20 m2 avec 8 autres détenus pour le manque de soutien et de solidarité d’Albert Ondo Ossa. Affaire à suivre...