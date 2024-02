Mécontents de n’avoir pas reçu de bourse, des élèves de Port-Gentil crient à l’injustice !

Un mouvement d’humeur a éclaté ce lundi parmi les élèves admis en 6e à Port-Gentil. Suivis par leurs camarades des différentes classes du 1er cycle, ils réclament le paiement de leur bourse de passage, exprimant leur colère à travers une marche pacifique.

Le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, avait annoncé le rétablissement du paiement des bourses aux élèves du secondaire lors de son investiture le 4 septembre dernier. Le 31 janvier dernier, cette annonce a été concrétisée sur toute l’étendue du territoire national. Cependant, cette nouvelle, bien accueillie par la population sous des ovations, n’a pas trouvé l’assentiment de certains élèves de la capitale économique qui dénoncent des manquements.

Une vue de la manifestation de ce lundi

Du lycée Thuriaf Batsantsa au lycée évangélique Ogoula Mbeye en passant par le lycée Joseph Ambourouet Avaro et le CES du Parc, les élèves des classes de 6e, 5e, 4e et 3e ont décrié les mauvaises conditions liées au paiement des bourses, revendiquant leurs droits au passage. Une élève de 6e du LJAA exprime son indignation : « Je trouve ça inacceptable que j’ai travaillé pour passer en 6e. Monsieur Brice Clotaire Oligui, qui a contribué au changement du Gabon, certains refusent de nous donner nos bourses de passage ».

La décision de rétablir les bourses aux élèves du secondaire a redonné le sourire aux apprenants et aux parents d’élèves gabonais. Cependant, cette annonce positive a créé des remous dans la capitale économique, où les élèves ont manifesté pacifiquement dans les rues de Port-Gentil en direction du gouvernorat de l’Ogooué-Maritime, où ils ont été dispersés. « Nous voulons juste avoir nos bourses. J’ai réussi mon entrée en 6e, les autres et moi réclamons nos bourses de passage qu’ils refusent de payer », exige un élève en colère rencontré par Info241.

La bourse, qui était autrefois une source de motivation et d’encouragement à travailler davantage pour les élèves du Gabon, est aujourd’hui devenue une source de colère, de débats, et de malversations financières dans certains établissements. Bien que destinée aux élèves méritants pour leur passage en 6e, certains responsables d’établissements de Port-Gentil sont pointés du doigt par leurs élèves en raison des retards observés dans l’application de la décision présidentielle.

Les propos de cette jeune élève, dont l’identité a été préservée, résument à eux seuls le désarroi des lycéens et collégiens qui ont exprimé leur colère dans plusieurs coins de Port-Gentil pour contester une mesure gouvernementale jugée « inapplicable » par les apprenants. Ils ont également dénoncé l’absence de bibliothèques scolaires et le déficit d’enseignants dans les matières scientifiques.

Par ailleurs, il est à noter que même la Fédération nationale des parents d’élèves et étudiants du Gabon n’a pas réagi à ce débat. Les élèves ont promis d’attendre jusqu’à la fin de la semaine pour que le paiement s’effectue, sinon le mouvement de protestation prendra une ampleur plus importante et connaîtra des proportions négatives à Port-Gentil.