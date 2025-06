Matchs truqués du Gabon : Didier Ovono piégé, nie tout en bloc et dénonce « un fake  » !

L’ancien capitaine des Panthères du Gabon, Didier Ovono, a démenti ce mercredi les propos qui lui sont attribués dans une vidéo devenue virale mardi, et dans laquelle il évoquerait des matchs truqués prétendument organisés par les autorités gabonaises. Dans un entretien exclusif accordé à la journaliste Raïssa Laure Medza de Gabon 1ère, l’ex-international affirme être victime d’une manipulation numérique sophistiquée.

« C’est une vidéo qui a été manipulée pour la rendre crédible. Aujourd’hui, avec l’intelligence artificielle, on peut faire dire des choses à quelqu’un sans que ce soit lui », a déclaré Didier Ovono dans une vidéo publiée pour rétablir sa vérité. Selon lui, les extraits utilisés proviennent d’une ancienne interview dans laquelle il dénonçait des matchs truqués dans le championnat géorgien, où il avait brièvement évolué par le passé.

Un joueur piégé par des mains noires

L’ex-gardien affirme qu’il n’a jamais mis en cause ni l’équipe nationale ni les autorités sportives du Gabon. « Je ne suis pas un traître. Je me suis battu corps et âme pour cette sélection. Je suis le premier supporter des Panthères et les Gabonais connaissent mon engagement. Honte à ceux qui ont lancé une telle rumeur », a-t-il martelé, visiblement affecté par le scandale généré par sa fausse vidéo.

Les 3 vidéos compilées

Didier Ovono a annoncé son intention de poursuivre les auteurs de cette falsification numérique. « Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour traquer ceux qui ont lancé ce concept malsain », a-t-il averti, dénonçant une tentative délibérée de nuire à son image. Il a aussi précisé ne pas posséder de comptes sur les réseaux sociaux, déplorant n’avoir été contacté par aucun média avant que la vidéo ne se répande.

La réaction ferme de la Fegafoot

Ce démenti intervient après la vive polémique suscitée par la vidéo initiale, qui avait provoqué la réaction de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), laquelle s’était dite « profondément choquée » par les propos attribués à l’ancien capitaine. La clarification d’Ovono devrait calmer les esprits et rappeler les dangers croissants des manipulations à l’ère de l’intelligence artificielle.

À l’heure où l’image des personnalités publiques peut être altérée en quelques clics, Didier Ovono en appelle à la prudence collective et au respect du parcours de ceux qui, comme lui, ont « tout donné pour leur pays ».